Evropsky jedinečný koncept. V českém Pikitu sdílí jednu prodejnu několik e-shopů, míří i za hranice

Jedna prodejna, kde ale své zboží prodává rovnou několik různých, vzájemně nekonkurenčních e-shopů. Hlavní výhoda? Nízké náklady. Za měsíční výdaje na dva prodavače prodejce získá kompletní servis prodejny a výdejního místa, které je možné otevřít již za dva týdny. Nově vzniklá služba Pikito, za kterou stojí známí podnikatelé Marcel Vargaeštók a Vladimír Komár, si klade ambiciózní cíle a obchodníkům chce výrazně zjednodušit také možnosti expanze fyzického působení do zahraničí.

Pikito spustilo svůj provoz v polovině srpna 2022, první prodejna se nachází v Retail parku v pražských Štěrboholech a její základní kapacita postačí pro dvanáct až čtrnáct e-shopů. V současné době tam již fyzicky působí nebo jsou potvrzené značky Kulina, Dermacol, El Nino, Calibra, Alkohol.cz, Trenýrkárna.cz, Růžový slon, MadeInJapan, ProAlergiky a Puravia. Kapacita prostor by měla být naplněna do konce letoška.

„Již jsme podepsali smlouvy a do konce roku plánujeme otevřít prodejny v retail parcích v Bratislavě a Bukurešti. Dále plánujeme expandovat do Maďarska, Polska a Německa. V podstatě následujeme nejčastější cestu expanze českých e-shopů. Po naplnění kapacit Štěrbohol plánujeme otevřít další prodejny Pikito v Praze či jiných českých městech, což již řešíme. Předběžný plán je v prvním čtvrtletí 2023,“ komentuje pro CzechCrunch Marcel Vargaeštók. Dlouhodobým plánem Pikita je působení po celé Evropě a poskytování služby nejen českým, ale i zahraničním hráčům.

Z interních dat Pikito vyplývá, že až u 40 procent veškerých objednávek z oblasti, v níž se nachází vlastní prodejna, si nakupující volí výdej zboží právě do ní. Zákazníci si přitom mohou v Pikito zboží nejen vyzvednout, ale také ho vrátit. Prostor plní též funkci showroomu nejprodávanějších položek, kde si je mohou zájemci „osahat“ naživo, což se navíc spojuje s efektem impulsivních nákupů, kdy si často s vyzvednutou objednávkou odnesou i zboží z jiného e-shopu.

Foto: Pikito Prodejna Pikito v pražských Štěrboholech

Marcel Vargaeštók je známý podnikatel. Kariéru začínal ve společnosti Procter & Gamble, poté od nuly vybudoval největší školu vaření v Česku Chefparade. Nadchl se pro značku japonského nádobí Made in Japan a převzal její evropskou distribuci. V samém počátku věřil a investoval do konceptu Footshopu. Nápad založit Pikito přitom vzešel z vlastních potřeb a problémů, které Vargaeštók řešil ve své skupině zmiňovaných e-shopů.

„Čím dál častěji jsme pozorovali dva protichůdné trendy. Na jedné straně naši zákazníci i dodavatelé požadovali po e-shopu nějakou formu kamenné prodejny. Z dat totiž vyplývá, že až dvě pětiny objednávek z oblasti, ve které se nachází vlastní prodejna, si zákazníci přijdou vyzvednout právě tam – potvrzeno Bonami a dalšími e-shopy. Dodavatelé značkového zboží tak nechtěli spolupracovat s e-shopy, které kamennou pobočku nemají,“ přibližuje.

„Na straně druhé je ale pro malý nebo střední e-shop z hlediska profitability nereálné kamennou prodejnu si otevřít. Jako řešení se tedy nabízelo sdílení prodejny několika e-shopů a podíl na nákladech. Tím získá každý z e-shopů kvalitní a moderní výdejnu, respektive prodejnu či showroom, a zároveň na tom finančně nevykrvácí,“ pokračuje Vargaeštók.

Do Pikita jako spolumajitele přibral také Vladimíra Komára, generálního ředitele a majitele kosmetické značky Dermacol. Historicky byl spolumajitelem dvou největších českých televizních stanic Prima a Nova a rovněž firmy MediaResearch zabývající se monitoringem televizní sledovanosti. Svou vášeň pro dobré jídlo a víno uplatnil také v podnikání prostřednictvím společnosti Advivum, což je distributor vína a skla, a firmy Kulina Group.

Vargaeštók tak s Komárem stojí za evropsky jedinečným konceptem. „Nikde jsme žádný podobný koncept neviděli. Věřím, že pokud by již někde něco podobného fungovalo, už by se to k nám doneslo,“ říká spoluzakladatel Pikita, které primárně cílí na středně velké e-shopy s obraty v řádu desítek milionů až jedné miliardy korun. Připravena má ale řešení i pro menší hráče.

Rozhodnutí pro první lokalitu ve Štěrboholech padlo z několika důvodů – mimo jiné počtu lidí, kteří v oblasti žijí, i množství aut, která denně kolem projíždějí. Také do budoucna se chce Pikito zaměřovat hlavně na retail parky, kde zákazníci mohou zaparkovat před prodejnou a vše rychle vyřídit. Firmě to umožňuje disponovat velkou prodejní jednotkou s výlohou, mít otevřeno každý den do devíti s možností tuto dobu například v sezoně prodloužit.

„Pikito spustilo svůj provoz v polovině srpna 2022. Zatím sice stále sbíráme data, ladíme systémy a učíme se, ale již nyní můžeme například říci, že jedním z hlavních překvapení pro nás byla poměrně vysoká míra konverze lidí, kteří se do Pikito přišli jen tak podívat. A tím pádem i rychle rostoucí tržby,“ popisuje Vargaeštók.

Jak dodává, Pikitu se ale také začíná potvrzovat hypotéza o takzvaném cross-sellu mezi jednotlivými e-shopy, při němž si zákazník přijde vyzvednout zásilku z jednoho e-shopu a zároveň si prohlédne sortiment ostatních. Často prý zboží z jiného e-shopu nakoupí přímo na místě nebo se jen inspiruje, objedná online a nechá si zaslat zásilku z tohoto e-shopu také do Pikito. Jednotlivé internetové prodejny si tak navzájem „dohazují“ nové zákazníky.

„Růžový Slon v posledních letech výrazně narostl co do počtu objednávek i tržeb. Po dvaceti letech nabraných zkušeností věříme, že je nyní zúročíme na trzích v zahraničí a staneme se i tam předními hráči v prodeji erotických pomůcek. Kamenná prodejna nám určitě dodá zázemí a důvěru zákazníků v nově otevíraných zemích,“ komentuje spolupráci s Pikito Adam Durčák, zakladatel a šéf erotického e-shopu, který letos oslavuje dvacet let od založení.