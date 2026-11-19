Exmajitel Zubru a Holby prodává čtvrtmiliardové, ale ztrátové Matějovo pekařství. Kupují ho v Brně
Jet Investment přikupuje do skupiny Náš Chléb další moravskou pekárnu. Igor Fait a spol. za ni i s areálem dají podle odhadu přes sto milionů korun.
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Kroměřížský podnikatel Karel Kuropata, jehož skupina už dříve prodala Kofole pivovary Holba, Zubr a Litovel, se zbavuje další firmy. Brněnská investiční skupina Jet Investment kolem Igora Faita a dalších partnerů kupuje prostřednictvím fondu Jet 3 od jeho HSK Group blanenské Matějovo pekařství a začlení ho do pekařské skupiny Náš Chléb. Kuropata tím opouští byznys, který od roku 2016 prodělal dohromady přes sto milionů korun a jeho skupina ho opakovaně dokapitalizovala. Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad.
Pekárna v Blansku peče od roku 1953. Dnes se zaměřuje na ruční výrobu v malých sériích. Pečivo prodává v síti patnácti vlastních prodejen, často s posezením a kávou, a dodává ho také desítkám nezávislých odběratelů. Loni podle firmy utržila 267,5 milionu korun a zaměstnávala v průměru 233 lidí. „Matějovo pekařství vnímáme jako prémiovou značku, která bude mít v rámci skupiny Náš Chléb své specifické postavení,“ říká projektový ředitel Jet Investment Marek Večeř, který má Náš Chléb ve fondu na starosti.
Cenu strany nezveřejnily. Podle odhadu a informací CzechCrunche přesáhla 100 milionů korun, Jet Investment totiž kupuje i výrobní areál v Blansku. Samotná pekárna přitom v posledních letech prodělávala. Podle výroční zprávy skončila v roce 2024 ve ztrátě 5,2 milionu korun při obratu 240 milionů, rok předtím prodělala dva miliony. Vedení ztrátu vysvětluje hlavně dražšími energiemi, ceny plynu i elektřiny pro ni podle výroční zprávy vzrostly téměř o sto procent.
Od roku 2016 přitom pekárna skončila v zisku jen jednou, v roce 2022. Nejhorší byly roky 2017 a 2018, kdy prodělávala kolem 30 milionů ročně. Akcionáři do ní od roku 2014 vložili mimo základní kapitál téměř 150 milionů korun, z toho 106 milionů poslala v letech 2022 a 2023 Kuropatova skupina. Většinu z toho už HSK odepsalo, jak vyplývá z projektu rozdělení holdingu HSK Invest z roku 2024.
HSK Group prodej popisuje jako přirozené završení dosavadního rozvoje firmy. „Prodej vnímáme jako plynulé předání štafety. Z Matějova pekařství jsme vybudovali značku s pevným postavením na regionálním trhu, s věrnými zákazníky i značným potenciálem do budoucna,“ říká obchodní ředitelka Matějova pekařství Renata Brychtová. Jet Investment je podle ní správným nástupcem.
Pekárna byla jednou ze zhruba třiceti firem Kuropatova holdingu, kam patřily i zemědělské, nemovitostní a dřevařské podniky. Jeho páteří ale byly moravské pivovary. Ty Kuropatova skupina prodala Kofole na konci roku 2023. Cena podle Hospodářských novin, které o obchodu psaly, přesáhla 1,5 miliardy korun.
Jet Investment do pekařství vstoupil loni v červnu, kdy koupil osmdesát procent jablonecké skupiny Náš Chléb. Ta tehdy měla 124 poboček, téměř 700 zaměstnanců, obrat 450 milionů korun a provozní zisk před odpisy (EBITDA) 63 milionů, působila ale hlavně v Čechách. Na Moravu se dostala až zářijovou koupí ostravských Pekařů a spol., kteří s víc než stovkou lidí utrží zhruba 160 milionů korun. Matějovo pekařství je tak zatím největší z moravských přírůstků.
Ředitel Matějova pekařství Václav Kozel chce, aby si pekárna ve skupině zachovala hodnoty, na kterých stojí. „Zároveň chceme rozšířit možnosti dalšího směřování značky,“ doplňuje. Jet Investment chce značku Matějova pekařství rozšířit i za hranice regionu. „Rádi bychom tento koncept rozšířili i do dalších měst a regionů,“ říká Večeř.