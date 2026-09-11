Když si miliardář oblíbí dobré housky a chleba. Skupina Igora Faita kupuje další pekárnu, teď v Ostravě
Igor Fait je známý investor, aktuálně poutá pozornost se svým fotbalovým klubem Artis Brno. Do své skupiny Jet Investment ale přikupuje i pekárny.
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Investiční skupina Jet Investment brněnského patriota a miliardáře Igora Faita koupila prostřednictvím fondu Jet 3 stoprocentní podíl v ostravské pekárně Pekaři a spol. a začlení ji do skupiny Náš Chléb, do níž vstoupila loni v červnu. Firma zaměstnává 101 lidí, ročně utrží zhruba 160 milionů korun a vedle vlastní pekárny provozuje v Moravskoslezském kraji i několik prodejen. Náš Chléb tím získává první výrobní a distribuční základnu pro Moravu.
„Pekaři a spol. nás zaujali nejen svým výrobním zázemím, které nabízí kapacitu pro možnost dalšího růstu, ale také zkušeností s rozvojem řemeslného pekařského konceptu přímo v Ostravě,“ říká projektový ředitel Jet Investment Marek Večeř. Čerstvé pečivo lze podle něj z jedné pekárny rozvážet zhruba do vzdálenosti 150 kilometrů, dosavadní provozy skupiny Náš Chléb v Čechách tak do téhle oblasti nedosáhly.
Ostravská pekárna navazuje na tradici sahající do roku 1960. V roce 2025 otevřela v Ostravě-Porubě Bistro 56 s kvasovým chlebem, zákusky a výběrovou kávou. Samotný Náš Chléb vznikl v roce 1998 v Jablonci nad Nisou jako rodinné pekařství a dnes pod něj patří i koncepty Náš Grunt a Sklizeno. „Za poslední roky jsme vybudovali silnou pozici v Ostravě a okolí a nyní můžeme využít zázemí a zkušenosti větší skupiny k tomu, abychom na dosavadní práci dál stavěli,“ doplňuje ředitel společnosti Pekaři a spol. Vladimír Dubják.