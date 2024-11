Filmy a seriály v listopadu: Gladiátor 2, nová Duna, Pyšná princezna ve 3D a Deadpool na streamu

Uložit 0

Nový měsíc je tady a s ním i náš tradiční přehled toho nejzajímavějšího, co se chystá do kin nebo na streamovací služby. V listopadu bude za pozornost stát druhý Gladiátor, seriálová Duna, pokračování a zároveň finále Arcanu, ale třeba i další Vaiana nebo Hugh Grant coby hvězda nového hororu. Na co všechno se těšíme a co bychom doporučili i vám?

do 3. listopadu

Tiché noci – Kino Edison, Praha

Tip pro Pražáky, ale o to zajímavější. Artové kino Edison u Jindřišské věže až do neděle promítá kultovní německé němé filmy s živou hudbou. Než se přehlídka rozloučí, stihnete ještě pecky jako Žena na Měsíci, Faust, Metropolis nebo Jak Golem na svět přišel.

1. listopadu

Hudba Johna Williamse – Disney+

Kdo by jeho hudbu neznal. Od Čelistí přes Supermana a Indianu Jonese až po Star Wars. Podívejte se na – a poslechněte si! – dokument o slavném skladateli, který sluch filmových fanoušků těší už přes půl století.

Lioness – SkyShowtime

Zoe Saldaña se vrací jako drsná agentka CIA ve druhé řadě špionážního thrilleru… který nás zcela upřímně překvapil tím, jak je koukatelný.

6. listopadu

Starej chlap – Disney+

Snad aby těch bývalých agentů CIA nebylo málo, tak s druhou sezonou se vrací i taktéž drsný, ale starší Jeff Bridges. V souboji zábavnosti ale Starej chlap s Lioness spíš prohrává.

7. listopadu

Red One – kino

Akční borci Dwayne Johnson a Chris Evans zachraňují Vánoce. A točí to režisér obou moderních Jumanji. Bude to trochu hloupé? Ano. Bude to zároveň zábavné a zkoukneme to? Taky ano.

Hranice přežití – kino

A zatímco dřívější Kapitán Amerika zachraňuje Vánoce, ten aktuální neboli Anthony Mackie zachraňuje své blízké před… monstry, co nezvládají vyšší nadmořské výšky?! Má to takové Tiché místo vibes, akorát místo zvuku se budou řešit hory…

Pyšná princezna – kino

Ufff. Bude to fajn 3D animák osvěžující pohádkovou klasiku pro moderní děti? Nebo nejlacinější trapnost, ze které se žádné poupátko rozhodně nerozvine? Index obav je velmi vysoko…

V kuchyni – kino

Kdo radši sáhne po něčem komornějším, může zkusit film, který sleduje obědovou špičku v jedné newyorské restauraci, kde došlo ke krádeži. Všichni zaměstnanci musí k výslechu a na povrch začínají vyplouvat různé věci…

8. listopadu

Banka v obklíčení – Netflix

Španělský thriller od Netflixu o vyloupení banky zní jako recept, co už jsme párkrát ochutnali, nezdá se vám? Jenže pozor, tohle je podle skutečných událostí!

9. listopadu

Arcane – Netflix

Málokdo čekal, že animovaný seriál podle videohry League of Legends bude TAK dobrý. A on byl! Měl napínavý příběh, vývoj postav a skvělý vizuál. Teď se vrací v druhé řadě, která bude po netflixovsku rozdělená hned natřikrát – vyjde 9. listopadu, 16. listopadu a 23. listopadu.

12. listopadu

Deadpool & Wolverine – Disney+

Ježíš Marvelu konečně dorazí na streamy. Je to čirý fanservis, splněný sen bláznů do komiksu a Hugh Jackman je bůh. Kdo hledá víc než popcornovou popkulturu, ať si to nepouští. Kdo chce za zvuku Madonny hýkat nerdovským nadšením jako my, ať míří na Disney+.

14. listopadu

Autíčkáři – Max

HBO slaví v listopadu kulaté narozeniny, a tak naděluje. Jedním ze zajímavých dárečků bude i ambiciózní dokument Autíčkáři o slovenských zlodějích aut se záběry policejních akcí, za které by se nemusel stydět ani menší hollywoodský biják.

Gladiátor 2 – kino

Are you not entertained?! Filmy Ridleyho Scotta jsou trochu sázka na nejistotu, ale každým dnem přinášíme oběti Martovi i Jupiterovi, aby císař zdvihl palec nahoru….

Looney Tunes: Žvýkačková pohroma – kino

Kačer Duffy a prasátko Porky čelí vesmírné hrozbě v podobě žvýkačky, která lidi mění na zombíky! Rodičům se nejspíš budou trapností kroutit palce u nohou, ale mladší diváci by se mohli bavit.

Prezidentka – kino

Někdejší slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou pět let sledoval filmový štáb – a teď uvidíte výsledek. Tenhle dokument by stál za zkouknutí kdykoliv, ale dvojnásob to platí v době, kdy se na Slovensku dějí… inu, všelijaké věci.

15. listopadu

Cobra Kai – Netflix

Finálová řada jednoho z nejlepších seriálů Netflixu se vrací. Teda takhle, vrací se druhá ze tří částí poslední sezony v podobě pěti epizod – a dalších pět bude následovat příští rok. Zamotané, ale tenhle mix dramatu, komedie, osmdesátek a karate za takové zmatky stojí.

Silo – Apple TV+

Deset tisíc lidí přežívá apokalypsu v uzavřeném podzemním krytu, než… ale ne, nebudeme spoilovat. Jen připomeneme, že tohle nadmíru povedené postapokalyptické sci-fi přichází se svou druhou řadou.

17. listopadu

Twisters – Max

Po třiceti letech od Twisteru s Helen Hunt přišlo letos v létě volné pokračování Twisters s Glenem Powellem a Daisy Edgar Jones a bylo nečekaně dobré a devadesátkové. Pokud jste nestihli v kinech, budete si ho moct dát aspoň doma.

18. listopadu

Duna: Proroctví – Max

Co na Maxu udělal Tučňák s Batmanem (to znamená „vzal dobrý film a navázal na něj skvělým seriálem“), to slibuje Proroctví s Dunou. Tohle bude hit.

21. listopadu

Heretik – kino

Zapomeňte na Lásku nebeskou nebo Notting Hill. Devadesátkový idol Hugh Grant bude creepy killer v hororu!!!

22. listopadu

Blitz – AppleTV+

Drama se Saoirse Ronan, která hraje matku, co se za druhé světové války snaží v bombardovaném Londýně chránit svého syna tím, že ho odveze pryč, kdežto on se rozhodne vrátit. Výsledek je prý hodně konvenční, milovníci žánru by si ale měli přijít na své.

27. listopadu

Odvážná Vaiana 2 – kino

První Vaiana byla parádní muzikálová disneyovka s podmanivým prostředím Polynésie a oceánů. Druhý díl slibuje víc toho samého – a to zní dobře! Dwayne Johnson samozřejmě nechybí.

29. listopadu

Beatles 64’ – Disney+

Zákulisní záběry, rozhovory se členy kapely i fanoušky – a do toho filmařský um Martina Scorseseho. I jestli Beatles neposloucháte, tohle by mohlo být zajímavé.

30. listopadu

Kaskadér – SkyShowtime

Jeden z nejlepších letošních filmů, který v kinech nezaslouženě propadl. To ale rozhodně neznamená, že by se mu to mělo stát i online. Ryan Gosling coby fešný a správňácký kaskadér, Emily Blunt jako jeho velká láska, bláznivá detektivní zápletka a jedna rocková pecka za druhou vás instantně katapultují do stavu naprosté bezstarostnosti.