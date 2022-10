Finanční poradci jednají ve svůj prospěch, ne klienta. Jiří Hluchý to po zkušenostech v oboru mění

Jiří Hluchý působil jako finanční poradce v různých společnostech téměř patnáct let. Frustrace z neférového chování mnoha jeho kolegů, kvůli nimž nemá ani celý obor mezi širší veřejností nejlepší pověst, ho pak dovedla k vlastnímu finančně-technologickému startupu. Pod názvem Frenkee vyvíjí digitálního finančního poradce, který má fungovat co možná nejvíce automatizovaně bez zásahu lidí a bez nutnosti uživatelů s kýmkoliv volat nebo sjednávat schůzky.

„Finanční poradci často jednají ve svůj prospěch, nikoliv ve prospěch klienta, a to nabídkou nevhodných finančních produktů. Často to ani nedělají naschvál. Neznalost a lenost zjistit si, jaké produkty vůbec nabízí, v kombinaci s extrémní provizí zlomí i lidi, kteří nutně nemusí být nemorální, ale dohromady to může mít takový výsledek. To je špatně,“ přibližuje Hluchý pro CzechCrunch svoji motivaci, proč se rozhodl založit firmu s cílem tento stav změnit.

Dnes sedmatřicetiletý Hluchý sám pracoval jako distributor finančních produktů, a to například v Kooperativě, v kontroverze budící společnosti OVB, poslední léta pak ve firmě OK Klinet, jež spadá mezi největší hráče tohoto oboru. Od roku 2019 buduje vlastní startup – Frenkee.

Snaha o transparentnost

Když uživatel přijde na stránky Frenkee, může najít různé informace i související otázky a odpovědi o majetkovém, cestovním či životním pojištění, hypotékách, pojištění majetku nebo konsolidaci úvěrů. Po zadání základních údajů o tom, co konkrétně hledá, mu pak portál nabídne konkurenční nabídky různých produktů prověřených finančních institucí, a to včetně ceny.

Mnoho ostatních konkurentů přitom přesnou cenu nezveřejňuje – buď ukáže „cenu od“, nebo od člověka vyžaduje kontaktní údaje, aby se mu ozval telefonní operátor.

„My se na kontakt neptáme. Pokud s námi chtějí uživatelé uzavřít smlouvu, mohou, a pokud mají pocit, že jinde získají lepší nabídku, tak mohou odejít. Ceny, které uvádíme, garantujeme. V tom jsme transparentní a féroví,“ říká Hluchý s tím, že Frenkee následně vydělává na provizích, které má domluvené s pojišťovnami, bankami a dalšími institucemi.

Foto: Frenkee Jiří Hluchý, zakladatel startupu Frenkee

Na otázku, jestli právě i Frenkee kvůli různé výši provizí od různých partnerů nemá tendenci nabízet produkty, které jsou výhodné pro něj a méně výhodné pro samotné uživatele, Hluchý reaguje jasně: „Takový faktor existuje, nemáme všude rovné podmínky. Je čistě moje rozhodnutí, které produkty na platformě budeme nabízet, já si ale nechci kazit reputaci. Nejde nám o maximalizaci zisků na úkor lidí.“

Hluchý pak doplňuje, že výběr konečného produktu je vždy na uživateli. Samotná platforma přitom nefunguje jako srovnávač, který by mu nabídl patnáct různých nabídek – to s sebou obnáší paralýzu z velkého výběru. Místo toho Frenkee coby „poradce“ vybere na základě získaných dat dvě nebo tři nejpodobnější a nejvhodnější nabídky.

„Nejpodobnější našemu systému bude platforma Rixo. I pro ně je ale důležité získat kontakt, pomocí kterého zákazníkům volají přes call centrum, což my neděláme. Věřím tomu, že dorůstá generace, která bude schopná nakupovat online bez podpory call center, za mě je to nejlepší odlišení,“ popisuje Hluchý.

Oproti ostatním hráčům na trhu se pak Frenkee odlišuje i způsobem komunikace. „Když jsme nedávno představili kampaň ‚fér a sexy‘, hodně lidí mi říkalo, že finanční službu nemůžeme komunikovat takto. Naopak. Lidé na to čekají, jsou přežraní zažitých postupů a poradců v oblecích. Místo toho ocení normální komunikaci, když naproti nim bude ‚sedět‘ normálně oblečený digitální poradce a bude mluvit jejich jazykem,“ říká Hluchý, jenž sám na obchodní jednání (a třeba i na rozhovor pro CzechCrunch) chodí v mikině a kšiltovce.

Hluchý sám sebe považuje tak trochu za rebela v jinak konzervativním oboru, což se projevuje i ve zmiňovaném boji proti neférovým praktikám. „Například na sociálních sítích máme hodně komentářů od stávajících finančních poradců nebo zprostředkovatelů, k čemuž se samozřejmě nepřiznávají, ale je jednoduše dohledatelné, co vlastně dělají. Nelíbí se jim to, ale podle mě by se spíše měli zabývat tím, co dělají oni sami, než rozebírat to, jestli by měli lidé nakupovat na internetu,“ popisuje.

Přes 30 milionů do rozjezdu z vlastního

Do budování svého startupu dal Hluchý z vlastních prostředků již přes 30 milionů korun, které si vydělal v předchozích štacích i díky své další fungující firmě CarSoul se zaměřením na operativní leasing. I když platforma začala fungovat v únoru 2020, nejdřív nabízela hlavně cestovní pojištění a pojištění pro cizince, nástup pandemie zájem o takové produkty srazil v podstatě na nulu.

Proto Frenkee považuje za ostrý start až letošní únor, od té doby si přes něj různé smlouvy sjednalo asi 2,5 tisíce zákazníků. Aktuálně je díky tomu platforma téměř schopná zaplatit svoje provozní náklady a Hluchý věří, že do konce příštího roku nasbírá dostatek uživatelů na to, aby se mu vrátila také prvotní investice v desítkách milionů korun. I z tohoto důvodu má opravdu velké ambice – v roce 2023 chce pokořit hranici 100 tisíc uživatelů.

„Ano, je to velmi ambiciózní číslo,“ uznává Hluchý. „Máme připravené Frenkee Slovensko, kde na podzim dokončíme finální dohody s partnery. Zároveň máme vydanou licenci pro Polsko, kterému se příští rok chceme věnovat také,“ zmiňuje několik plánů, jak chce stanoveného cíle naplnit. Pomoci tomu má i chystaná velká marketingová kampaň, ale i další rozšíření produktu.

Novinkou je nyní například služba Sejf, která automaticky přepočítává a kontroluje smlouvy uživatelů, jestli jsou nastaveny správně a výhodně. Automaticky upozorní například na konec fixace hypotéky nebo pojištění auta, případně sama platforma doporučí nejvhodnější nové nabídky, jež se souhlasem zákazníka dokáže online i sjednat. Služba přitom není určena jen pro osobní účely, ale také jako firemní benefit.

„Lidé nemají čas ani chuť trávit večery porovnáváním nabídek. Stejně tak jsou otrávení nudnými schůzkami v kavárnách nebo atakováním otravných call center. Do Sejfu stačí nahrát smlouvu, o zbytek se postaráme my. Brzy budeme umět ocenit i auta a nemovitosti. Tím lidem budeme udržovat jejich smlouvy aktuální,“ říká.

„Už se nestane, že by za auto platili kvůli nesmyslně nastavené pojistné částce v původní smlouvě víc, než je potřeba. U nemovitosti pak nemusí mít strach z podpojištění,“ přibližuje Hluchý, který věří, že uživatelé i vzhledem na současnou situaci budou mít motivaci podobné smlouvy řešit.

„Je to moje důvěra v to, že lidé budou dorůstat do toho, že to chtít řešit budou. V aktuální ekonomické situaci budou hledat možnosti, kde ušetřit – například přeplácet pojištění auta. Pojišťovna se sama nepřipomene, že by mohli platit míň, my to uděláme za ně. To samé s dalšími produkty,“ uzavírá.