Fingood má nového ředitele. Českou investiční platformu za hranice povede Ondřej Kozel

Investiční crowdfunding Fingood má nového výkonného ředitele, kterým se od začátku prosince stal Ondřej Kozel, jenž doteď ve firmě působil na pozici ředitele IT. Novým úkolem šestatřicetiletého manažera bude zabezpečit, aby platforma v příštím roce pokračovala v růstu a zároveň rozběhla přípravy na evropskou expanzi.

Na pozici IT ředitele ve Fingoodu seděl Kozel od května loňského roku, kdy se podílel na vybudování infrastruktury včetně vytváření ratingových modelů, které s cílem zvýšit transparentnost platforma představila v létě, pracoval ale i na klientské aplikaci. Před příchodem do firmy se Kozel dlouhodobě věnoval různým segmentům IT sektoru, například i ve společnosti Stringdata.

„Nedávno jsme získali evropskou crowdfundingovou licenci. To nám v příštím roce umožní pokračovat v dalším růstu, počítáme s tím, že objem financování menších a středních českých firem příští rok dále zdvojnásobíme,“ komentuje Kozel. Jen letos přitom Fingood cílí na profinancování jedné miliardy, což je více než za tři předchozí roky dohromady.

Celkový objem investic uskutečněných přes platformu se blíží dvěma miliardám, kdy investoři podpořili přes tři sta firem. Fingood se soustředí na flexibilní úvěrové financování pro rozvoj malých a středních firem, čímž nahrazuje úvěry od bank.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Vít Endler z Fingoodu

Ve většině případů jde o developerské projekty, další příklady z poslední doby zahrnují třeba výrobce batohů Bagind, firmu stojící za známými hrnci Remoska, přeměnu zchátralého obchodního centra Marica v Ostravě, jež se transformuje na byty, nebo Znojemský pivovar.

„Zároveň se díky nové licenci budeme moci připravovat na expanzi do Evropy,“ přibližuje Kozel další plány. Všechny platformy, které poskytují investiční crowdfunding, totiž musí mít od 10. listopadu specální licenci, aby mohly zveřejňovat nové nabídky. Ta jim ale zároveň umožňuje působit v celé Evropské unii.

Kromě Kozla ve vedení Fingoodu působí také Vít Endler, jenž před roky stál za „znovuzrozením“ platformy a jejímu řízení se věnuje na strategické úrovni. Endler firmu menšinově vlastní, většinový podíl drží společnost Alcor Investments Tomáše Peška.