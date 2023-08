Firmám otevírá dveře k strojovému učení. Do německého startupu Češi posílají dvanáct milionů

„I po tolika letech v oboru mě překvapuje, jak můžete změnit fungování a efektivitu firmy tím, že naučíte počítačový systém, aby se sám učil z vlastních dat.“ Taková jsou slova vývojáře Andreye Cheptsova, jenž deset let pracoval v českém softwarovém obru JetBrains a loni se pustil do budování vlastního startupu dstack. A právě v něm vyvíjí řešení, které společnostem otevírá dveře do světa strojového učení, což zaujalo i investory.

„Ačkoliv do oblasti strojového učení přichází čím dál více investic, jsme stále na začátku,“ říká Cheptsov, jehož misi podpořili částkou čtyřiadvacet milionů korun čeští Tensor Ventures, kteří se kvůli svému zaměření na takzvaný deeptech přezdívají nerdi investorského světa, společně s německým fondem Rheingau Founders. Oba fondy investovaly po dvanácti milionech.

„Stále v technologické džungli pátráme po zajímavých objevech a dstack je jednoznačně jedním z nich. Je to nenápadná firma z Mnichova pod vedením zkušeného vývojáře Andreye Cheptsova, který pracoval deset let v JetBrains,“ říká o investici Martin Drdúl, jeden z partnerů Tensor Ventures.

„Co ale rozhodlo, je fakt, že jejich technologie dokáže prostřednictvím jednoduchého nástroje velkým i malým firmám zásadně usnadnit práci s modely strojového učení. Lze říci, že dstack přináší ve své doméně to samé, co dříve přinesl Github vývojářům,“ doplňuje další z partnerů Tensor Ventures, Petr Ulvr.

Investice má dstacku pomoct hlavně v tom, aby svůj open source produkt pro strojové učení rozšířil mezi co nejvíce firem. Odvolává se přitom na studii poradenské společnosti Deloitte, z níž vyplývá, že se firmy a organizace stále více zaměřují na rychlou implementaci a rozvoj umělé inteligence. Očekává se, že do dvou let budou technologie umělé inteligence a strojového učení generovat obchodní hodnotu ve výši 4,4 bilionu dolarů, přičemž trh operací se strojovým učením by měl dosáhnout čtyř miliard dolarů.

„Na orchestraci dat a vybudování infrastruktury pro provoz modelů strojového učení potřebujete nedostupné odborníky a spoustu peněz a času. Dstacku se povedlo vytvořit populární open source nástroj, který se stará o provoz modelů, včetně velkých jazykových modelů, na více cloudových infrastrukturách. To uživatelům poskytuje nezávislost a šetří peníze,“ komentuje expert na umělou inteligenci Pavel Kordík.

Pro Tensor v poslední době nejde o jedinou podobnou investici. V dubnu podpořil český startup Contember, který chce dělat webové aplikace bez vývojářů, v čemž mu výrazně pomáhá i nástroj ChatGPT, či třeba loni slovenský Stacktape, jenž automatizuje práci vývojářů. Kromě toho fond investoval například do německé Quantagonie z oblasti kvantových počítačů.