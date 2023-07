Firmu z Brna najdete na stadionech Barcelony, Manchesteru i Messiho Miami. Obrazovky ovládá i u Jágra

Čechy na stadionech slavné Barcelony nebo Manchesteru United nevídáte často. Tolik fotbalistů světové úrovně, aby tam pravidelně předváděli své umění, domácí sport ještě neprodukuje. A přesto na jejich svatostáncích prakticky při každém zápase naleznete výraznou českou stopu. Obrazovky tam – a i v jiných sportech a na dalších kontinentech – totiž ovládají díky brněnskému Goal Sport Software.

Jaromír Jágr vstřelí gól a kostka s obrazovkami nad ledovou plochou kladenského zimáku se rozzáří. Až se Lionel Messi na stadionu Interu Miami rozeběhne, poběží podél lajny, kterou lemují displeje s animovanou reklamou. Ve slovenské fotbalové lize dojde ke sporné situaci a všechno musí vyřešit videorozhodčí. V každém z těchto okamžiků najdete práci společnosti Goal Sport Software, která se z Brna rozrostla od Anglie až po Argentinu.

„Vyvíjíme systémy, díky kterým kluby řídí obrazovky na svých stadionech. Ukazují grafiku, časomíru, statistiku, ale i živé záběry nebo opakovačky. Také umíme sepnout světla v hale, zapnout zvuk a tak dále. Vše automatizujeme a ulehčujeme obsluze,“ popisuje pro CzechCrunch šéf firmy Jan Smrček. Rozsvícení obrazovky obrovským nápisem „GOAL!“ je ale jen zlomek portfolia společnosti, jejíž práci vidí fanoušci třeba na slavném Old Trafford v Manchesteru.

„Také jsme velmi dobří v ovládání takzvaného perimeter screenu, tedy obrazovek kolem hřiště. Umíme s tím různé opičárny jako zatemnit je pod různým úhlem, aby vše na kameře vypadalo stejně, i když na to svítí sluníčko. Anebo do perimetrů umíme posílat více obsahu zároveň a ten se potom vysílá do různých zemí. Takže v Nizozemsku uvidíte třeba Heineken, ale v Česku Pilsner,“ říká Smrček. „Náš systém vyhovuje požadavkům fotbalové unie UEFA a uvidíte ho po celém světě. V Lize mistrů, anglické Premier League i v Americe,“ dodává.

Ani tím výčet aktivit nekončí. Další částí brněnského byznysu je VAR, tedy video asistent rozhodčího. Sportovní sudí se díky němu nemusejí spoléhat jen na vlastní oči, ale spornou situaci si přehrají na přesně rozfázovaném videu. Goal Sport Software poskytuje také virtuální ofsajdovou čáru, u níž právě čeká na certifikaci od fotbalové federace FIFA. Pro VAR už ji má a dodává ho slovenské fotbalové lize, soutěžím v Malajsii, Koreji či Egyptě. Ale i pro hokejové soutěže, například do fanouškům známé Hartwall Areny ve Finsku. Anebo pro kriket v Indii, kde to je obrovsky populární sport a je to obrovský trh.

Když je řeč o trhu, cena českých systémů se pohybuje v řádech desetitisíců eur, záleží samozřejmě na povaze zakázky. Za předloňský rok firma utržila zhruba 40 milionů korun, za rok 2022 očekává mírný nárůst. „To je teď takový náš spíše standard. Před covidem to byly vyšší částky, ale během pandemie se byznys model předělal na měsíční placení licencí,“ popisuje fungování firmy Smrček. „O systémy se po instalaci staráme formou aktualizací, oprav, vzdáleného přístupu a podpory. Děláme také občas i různé akce, tedy že s naší technologií někam přijedeme a pomáháme s obsluhou,“ dodává.

V Česku brněnské řešení najdete na čtyřicítce stadionů napříč sporty. „Systém videorozhodčích a ovládání obrazovek nebo kostky od nás má většina stadionů v hokejové extralize, ale také první liga. Ve fotbale toho máme méně, ale zase například Spartu. Videorozhodčí je v mužském basketu na čtrnácti stadionech, něco máme ve florbalu,“ vyjmenovává Smrček. Původně přitom Goal Sport Software (respektive firma Daite, pod kterou projekt patří) začal jako poskytovatel hardwaru. Pak se ale jeho působnost rozšířila o software, a díky tomu se byznys začal roztáčet až do mezinárodních otáček.

Foto: Goal Sport Software Technologie Goal Sport Software ve finské Hartwall Areně

„Začalo to malou zakázkou v Třebíči. Ve stejnou dobu se začal realizovat projekt Werk Arena Třinec a jeho zástupci se přijeli do Třebíče podívat na první zápas, kde se náš software v podstatě ještě dopisoval, ale zvládli jsme to. No a najednou jsme ten Třinec vyhráli. Rok do realizace, honem nabrat další lidi a hurá na to. Ale co jsme do té doby měli, bylo hrozně jednoduché a bylo potřeba to pořádně dovyvinout,“ popisuje první krůčky v poskytování komplexnějšího řešení Smrček.

Násobně náročnější zakázku Goal Sport Software nicméně zvládl a dnes ji šéf popisuje jako zlomovou. Po ní totiž přišla další pro vítkovickou arénu pro hokejové mistrovství v roce 2015, dále poptávka z Liberce a Hradce Králové… „A za rok jsme s tím vylezli na výstavě v Amsterdamu a pak už to šlo rychle,“ říká Smrček. Ozvali se zahraniční zájemci – a mezi prvními byla Barcelona, jeden z nejslavnějších fotbalových klubů světa.

Od ní už to byl jen krok třeba k Manchesteru United, kde brněnská technologie ovládá ukazatele skóre a statistik. Anebo do dalšího anglického klubu Tottenham Hotspur. „Má asi jeden z nejlepších fotbalových stadionů v Evropě. Ovládáme tam perimetrové obrazovky, na pokyn přebíráme obsah i na další displeje, jejich řešení bylo hodně na míru,“ popisuje Smrček práce na moderním stadionu, který londýnský celek otevřel teprve v roce 2019.

Goal Sport Software zaujal i ve Spojených státech. S přestávkou vynucenou covidem brněnští pracovníci zařídili velký projekt pro Inter Miami – přesně ten klub, ke kterému se v těchto dnech přidala fotbalová superstar Lionel Messi. K zakázce z USA přičtěte poptávky z Jižní Koreje, Islandu, Faerských ostrovů, Norska, Francie, Gruzie, Irska, Kolumbie, Argentiny… A také práci pro Jaromíra Jágra, respektive jím vlastněný hokejový klub Rytíři Kladno.

Foto: Goal Sport Software Brněnští Goal Sport Software pracovali i pro Inter Miami, nový klub Lionela Messiho

Všude tam VAR, systém pro stadiony nebo další produkty (jako tablet pro klubové lékaře, který se používá i při kvalifikaci na nadcházející mistrovství Evropy ve fotbale) našel klienty, někdy dokonce v celých soutěžích. A napříč sporty od rugby až po volejbal. Goal Sport Software dokonce poskytl videorozhodčího i pro mezinárodní turnaj fotbalových fanoušků Eurofanz, který se přes patnáct let pořádal na Ukrajině, nyní se ale kvůli válce přesunul do Brna a stal se i charitativní akcí. Jeho systém se použil také při nedávném finále Konferenční ligy mezi Fiorentinou a West Hamem ve slávistickém Edenu.

Rozmanité sportovní zakázky se liší podle disciplíny i použitých obrazovek. Takový perimeter screen ve fotbale má podlouhlý formát a obsah na něm musí běžet prakticky nonstop, zatímco hokejová kostka pracuje jinak. Stejně tak videorozhodčí v různých sportech mají svá specifika. „Systém je ale z velké části podobný, jen se za pomoci licencování a aktivací různých funkcionalit přizpůsobuje požadavkům,“ říká ředitel Goal Sport Software.

„Cesta od Třebíče až třeba po Tottenham byla přirozený vývoj. Software už vyvíjíme přes deset let a za tu dobu jsme si udělali místo na trhu a jméno. Ze začátku těch firem, co to dělaly, nebylo mnoho, ani teď jich tolik není. V podstatě se stále potkáváme s těmi stejnými,“ popisuje. Veřejnosti nejznámější konkurencí bude jistě jméno Hawk-Eye, proslavené „jestřábí oko“, které stejně jako některé systémy od Goal Sportu pomocí kamer hlídá například ofsajdy ve fotbale. „V případě věcí jako právě VAR je ta omezená konkurence dána i poměrně náročnou certifikací a požadavky od FIFA,“ uzavírá Smrček.