Forejtova mekáčová lavina se řítí dál. Ve videu Bageterií Boulevard si z něj utahuje youtuber Mikýř

Přemek Forejt, Jiří Burian alias Kapitán Demo a McDonald’s uhranuli český internet reklamním klipem a songem Mc’n’Roll. Ten už na YouTube nasbíral přes 300 tisíc zhlédnutí, vyvolal vášnivé diskuze a také vyprovokoval konkurenci. Řetězec Bageterie Boulevard angažoval influencera Martina Mikysku aka Mikýře a natočili parodické video.

Spot měla na starost agentura Engineroom, která spadá do impéria podnikatele Tomáše Vondráčka, jenž se proslavil organizací dálničního hackathonu. Studio je součástí jeho agentury WMC Grey. Video je dlouhé něco přes minutu a Mikýř si v něm utahuje z Forejta, který v kampaních McDonald’s vystupuje jako kontrolor kvality.

Mikyska se pro potřeby reklamy na bageterie přejmenoval na Morejta, což je další zřejmý šťouchanec do šéfkuchaře Forejta, který je hlavní hvězdou klipu prodejce hamburgerů a hranolek. „Pro spolupráci jsem se rozhodl kvůli tomu, že Bageterie Boulevard je sympatická česká firma… a já nerozumím tomu, co je to brambora,“ glosuje Mikyska hned v úvodu videa. Utahuje si tak z toho, že Forejt má oficiálně pro McDonald’s zvýšit povědomí i o bramborách.

Mini snímek byl na sociální sítě uveden 18. srpna, primárně je určen pro TikTok a Instagram, šíří se například i po LinkedInu. „Bageterie Boulevard je klient, který se nebojí vystoupit z davu a rychle reagovat. Propojením s influencerem Martinem Mikyskou vznikla neotřelá kampaň,” řekla ke spolupráci Kristýna Osúchová, influencer manažerka za WMC Grey, která pro tým Engineroom spolupráci s Mikyskou zajistila.

Pro Bageterie Boulevard tohle ale není až tak překvapivý krok, ve svých reklamách se často strefovaly do aktuálního dění. V restauracích svého času například firma rozdávala letáky, kde parodovala události z politiky a z byznysu a do komických kontextů zasazovala kontroverzní postavy jako Ivo Rittig nebo Marek Dalík.

Videoklip k písni, kterou pro Mekáč pomáhal vytvořit Jiří Burian, jenž na sebe nedávno upozornil v kampani Lidlu se svým alteregem Kapitánem Demo, už stihl vyvolat i diskuzi o plagiátorství. Klip, v němž Forejt rozehrává různé potraviny, se výrazně inspiroval u propagačního snímku na německý obchodní řetězec Edeka.

Mikýř, který se do Forejta a McDonald’s v barvách Bageterie Boulevard naváží, patří k nejvlivnějším postavám českého internetu. Jeho kanál Mikýřova úžasná pouť internetem sleduje na YouTube 250 tisíc lidí, patří zároveň k nejsledovanějším postavám webové stanice Mall TV. Získal několik cen Křišťálová lupa, vyhrál titul osobnost roku v soutěži WebTop100. Satiricky ve svých videích komentuje dění na internetu, naposledy si vzal na paškál třeba údajnou investiční krypto platformu Xixoio.