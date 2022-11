Fotbal a rap? Je to o kompromisech. Kvůli hudbě jsem dostal pokutu od FAČR, říká Tomáš Kučera

Tomáš Kučera žije dvojím životem. V jednom je fotbalista za prvoligové Teplice, v tom druhém pak čím dál úspěšnější rapper, který se svou jihlavskou skupinou 58G usiluje dokonce o prestižní české hudební ceny. Jaký profesní život si ale vybrat? Oboje na full-time dělat nejde. „Je to stále více o kompromisech. Už ale přemýšlím nad tím, čemu dám do budoucna přednost,“ říká fotbalista lomeno rapper pod uměleckým pseudonymem TK27. Svou hudbou mimo jiné značně otřásl vrchními patry české fotbalové asociace.

S fotbalem začínal už jako dítě v rodném Havlíčkově Brodě, kde ho trénoval jeho otec. Poté si prošel mládežnickými výběry Jihlavy, se kterou se v roce 2012 dostal do první ligy. A z té od té doby nesestoupil – dnes je ve fotbalovém světě známý hlavně jako záložník v barvách FK Teplice. Od dětství ho to ale táhlo k hudbě, přičemž zlom přišel v roce 2018, kdy hostoval na poněkud kontroverzní skladbě Off Season od rappera Ca$hanova Bulhar.

„Věnoval jsem se tomu i předtím, ale všechno to bylo na úrovni, že je někde nějaká akce a pak skončíme na nějakém bytě, kde se člověk o něco pokouší. Celé to vzniklo spíš z toho, že jsem rap už odmala poslouchal a za tu dobu to dost navnímal. Věděl jsem, že se hudbě chci věnovat – ať už jako DJ, producent či rapper. Shodou okolností jsem skončil u rapu,“ říká Kučera v podcastu Čestmíra Strakatého, který si můžete přehrát níže.

Jeho první track byl o fotbalovém prostředí – a nutno podotknout, že silně zarezonoval nejen na tuzemské rapové scéně, ale také rovnou ve vedení Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Právě na skladbě Off Season se totiž Kučera alias TK27 ostře opřel do tehdejších funkcionářských figurek, jež hýbaly českým fotbalem, jmenovitě do fotbalového šéfa Miroslava Pelty a místopředsedy asociace Romana Berbra.

„Fotbal je byznys jako každý jiný. Korupční věci, skandály, nakloněné roviny, to všechno tam je,“ zmiňuje Kučera a reaguje tak na aféry, které ovlivňovaly tuzemskou kopanou a vyústily v zatčení Berbra i Pelty. Kučera se mimo jiné musel na svazu za své řádky i omluvit a složit pokutu, pak čelil tomu, jak jeho tým poškodil rozhodčí během podzimního utkání s Duklou Praha před čtyřmi roky. „To bylo úmyslné v souvislosti s tou skladbou, je to v odposleších,“ dodává.

„Celá tato kauza mi paradoxně ale dala hudební kariéru. Zároveň mě škatulkovala a poškodila jméno ve sportovní sféře, kdy se na mě určitě i lidi, kterým ten track nepřišel okay, dívají jinak. Starší lidé ostatně mají s tímto žánrem stále problém – o to víc, když zapříčinil to, co zapříčinil,“ vzpomíná Kučera. Po letech ale škraloup ve větší míře vymizel, mezitím se teplický záložník vydal na své hudební dobrodružství, které nabírá na čím dál větších obrátkách.

Ačkoliv mohl začít pracovat rovnou s Ca$hanovou Bulharem, který měl už v dobách Off Season slibný rozjezd (a dnes patří k těm největším rapperům na scéně), Kučera se rozhodl jít ke kořenům – spojil se s kluky z Jihlavy a založili trojčlenné uskupení 58G, inspirované undergroundovějším zvukem z Velké Británie. Vydali dva mixtapy, které byly kritiky dobře přijaté, a před pár týdny přišli s debutovým albem City Park (Spotify, Apple Music).

S ním byli 58G, které si oblíbila i ta největší jména českého rapu jako Yzomandias, nominováni také na Cenu Anděl (vedle výrazných umělců jako Smack nebo Hugo Toxxx), což Kučeru utvrdilo v tom, jak jeho hudební kariéra nabírá na síle – a už by se s ní dalo naplno živit. „S přibývajícím věkem si uvědomuji, že má hudba větší potenciál z hlediska udržitelnosti. Ve fotbalu se na této úrovni – na rovinu – můžu udržet ještě třeba dva tři roky,“ říká Kučera. Ovšem doplňuje, že pokud je o něj ještě stále zájem v první lize, těžko se sportu vzdává.

„Dlouho jsem si myslel, že přechod z fotbalu do rapu bude přirozený, ale jak se ukazuje, není tomu tak. Aktuálně se necítím na to, že bych se měl jedné z profesí vzdát… A byť vím, že jednou to přijít musí, doufám, že to bude v momentě, kdy už ve fotbale nebudu třeba tolik stíhat oproti ostatním – a hudba dál pojede. Zkrátka to nechci úplně ovlivňovat sám,“ doplňuje TK27.

Jak Kučera hodnotí sexismus v rapu? Co ho na hudbě nejvíce baví a proč by chtěl ještě dělat i produkce? A jak nahlíží na letošní mistrovství světa v Kataru? Celý podcast Čestmíra Strakatého si můžete pustit zde.