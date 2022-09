Český startup Woltair chce dostat soláry i tepelná čerpadla do celé Evropy. Získal na to 400 milionů

Český startup Woltair se chce stát významným hráčem v instalaci energetických řešení do domácností po celé Evropě, ať už jde o fotovoltaiku na střechy, nebo třeba tepelná čerpadla, po nichž je teď obrovská poptávka. Na své nemalé ambice potřebuje ty nejlepší lidi na trhu a také značný kapitál, přičemž oba díly skládačky dokázal Daniel Helcl dát se svými spoluzakladateli v poslední době velmi dobře dohromady. Do vedení získal zkušeného manažera, který dříve působil v PPF či Mall Group, a investoři mu nyní poslali velkou investici, která pomůže byznys Woltairu ještě více nakopnout.

Celkem 16,3 milionu eur, v přepočtu takřka rovných 400 milionů korun, posílají tuzemskému startupu investiční fondy z celého světa. Globální investici v rámci kola označovaného jako Series A vedl kanadský ArcTern Ventures, který se zaměřuje na podporu udržitelného rozvoje. Své peníze přidaly také americká společnost Westly Group a třinečtí Aternus a kola se účastnili rovněž tuzemští investoři z Kaya VC a Inven Capital nebo polští Movens Capital. Celkem už Woltair od investorů získal zhruba půl miliardy korun.

Největší podíl ve firmě si nadále udrželi v Kaya VC (přes 26,29 procenta), následuje investiční divize polostátní energetické skupiny ČEZ Inven Capital (11,93 procenta), spoluzakladatel Daniel Helcl (11,34 procenta), ArcTern Ventures (11,03 procenta) a Westly Group (8,38 procenta). Kolem pěti procent mají ve Woltairu fondy Presto Ventures a Aternus a také další spoluzakladatel Karel Náprstek. Ten jako zkušený topenář založil firmu ještě pod názvem Topíte.cz v roce 2018 společně s kolegou Jiřím Švédou (drží 0,77 procenta) a zmíněným Danielem Helclem, který donedávna působil jako výkonný ředitel. Letos si však za sebe našel náhradu.

Nakopnout velkou evropskou expanzi a postavit pevné základy pro to, aby Woltair dokázal brzy vyrůst v obratu do desítek miliard korun, přišel před pár měsíci Jan Hanuš. Ostřílený osmačtyřicetiletý manažer naposledy pomáhal zachraňovat a prodat e-commerce skupinu Mall Group, předtím pro Petra Kellnera a jeho PPF řídil maďarského operátora Telenor a vedl také Kostelecké uzeniny, kterým pomáhal na nohy. Ve Woltairu má jasnou misi – posunout jeho podnikání do globálnější měřítka. To už přitom zdaleka nejsou jen topenářské služby, s nimiž firma začínala.

Dnes je v Česku Woltair největší firmou se specializací na prodej, instalaci a servis zdrojů tepla a elektrické energie. Loni navíc do své nabídky přidal rovněž velmi žádanou fotovoltaiku a vedle samotné instalace solárů nabízí i třeba profesionální poradenství ohledně dotací, aby umožnil lidem co nejsnazší naskočení na obnovitelné zdroje energie.

„Woltair je motorem, který díky své škálovatelnosti umožňuje významně urychlit cestu k uhlíkově neutrální budoucnosti napříč zeměmi. Pozorujeme, že spotřebitelé požadují produkty, které nejen sníží jejich náklady za energie, ale rovněž umožní žít udržitelným životním stylem,“ vysvětluje Jan Hanuš, který se postavil do role CEO.

Energeticky efektivní vytápění domácností však podle něj stále čelí řadě překážek. „Ty může odstranit komplexní digitální platforma, která všechny části ekosystému propojí a ukáže, že celý proces přechodu na udržitelné zdroje je ve skutečnosti velice snadný. Díky takovým nástrojům jsme o obrovský krok blíže k tomu, aby se obnovitelné zdroje tepla staly standardem ve vytápění budov po celé Evropě,“ doplňuje Hanuš.

Jeho firma teď chce díky nově získanému kapitálu svým zákazníkům poskytnout i financování počátečních nákladů. Dál vyvíjí také nástroje pro techniky a vedle pokračující expanze v Polsku se chce ještě letos podívat do Itálie a Německa.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Jan Hanuš, výkonný ředitel startupu Woltair

Po celé Evropě aktuálně narůstá poptávka zejména po tepelných čerpadlech a fotovoltaických elektrárnách. Ceny plynu a energií obecně letí rychle vzhůru a obnovitelné zdroje se rázem stávají ekonomicky mnohem zajímavějšími, než tomu bylo ještě před pár lety. Podle dat Woltairu tento segment trhu minulý rok zaznamenal 34procentní prodejní nárůst a pokryl čtrnáct procent evropského energetického trhu. Vedle dlouhodobé úspory nákladů je pak motivací k investici do obnovitelných zdrojů také podpora snižování uhlíkové stopy, na což tlačí Evropská unie i další země po celém světě. A slyší na to také investoři.

„Poptávka po cenově dostupných a udržitelných energetických řešeních pro bydlení, jako jsou tepelná čerpadla či fotovoltaické elektrárny, roste rychleji než kdy předtím. Tento segment však potřebuje transparentního digitálního partnera, který by zákazníkům jejich cestu k udržitelnému stylu života usnadnil,“ míní Kristin Aamodtová, partnerka společnosti ArcTern Ventures. Proto se rozhodla investovat do Woltairu, který podle ní dokázal vybudovat vzájemnou důvěru mezi zákazníky a techniky, což je pro další rozvoj a rozšiřování po Evropě důležité.

Najít vhodného prodejce nebo si vůbec jen rezervovat termín instalace fotovoltaiky totiž v dnešní turbulentní době nemusí být vůbec jednoduché. V Polsku se podle Woltairu čeká na instalaci i déle než šest měsíců a na podobné čekací lhůty můžete narazit i v Česku. Pro spotřebitele je navíc mnohdy obtížné vybrat ten správný zdroj, který bude jeho domácnosti nejlépe vyhovovat. Jelikož ale může být podle Daniela Helcla investice do solárů atraktivnější než nákup akcií, staví proto digitální platformu, která usnadňuje nasazování energetických řešení na všech stranách – u dodavatelů i odběratelů.