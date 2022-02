Nastoupit a připoutat, intergalaktičtí přátelé, letíme do Nového New Yorku. Futurama, populární animovaný seriál od tvůrců legendárních Simpsonových, se po deseti letech vrací v nové sérii, a to rovnou v takřka kompletním původním obsazení. Vedle kultovních postav Frye, Leely nebo Bendera se tak můžeme těšit i na jejich originální dabéry. Na novinku si ale ještě nějakou chvíli počkáme.

Ve světě animovaných sitcomů určených pro dospělejší publikum je sci-fi komedie Futurama jedním z nejvýraznějších děl. Proto prakticky ihned poté, co v roce 2013 po sedmé řadě skončila, mnoho fanoušků začalo volat po jejím návratu. Ostatně to nevylučoval ani Matt Groening, autor seriálu a otec kultovních Simpsonových. V posledních měsících se ve hře o návrat Futuramy začala angažovat i streamovací služba Hulu. A nakonec uspěla.

Spolu s Mattem Groeningem a spolutvůrcem Futuramy Davidem X. Cohenem se dohodla, že u sebe uvede dvacet nových epizod, do kterých se vrátí i původní herecké (respektive dabingové) obsazení. Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr či David Herman – ti všichni budou dabovat své animované postavy. Potvrzený však zatím není John DiMaggio, hlas robota Bendera.

„Je mi opravdovou ctí oznámit triumfální návrat Futuramy ještě jednou, než nás zase náhle zruší,“ zmínil pro magazín Variety Matt Groening a reagoval tak na problémy spojené především s televizí Fox, která nechtěla hrát díly Futuramy v konkrétních časech, což nakonec vyústilo v první ukončení série. V roce 2009 ji poté převzala stanice Comedy Central – i ta ji ale o čtyři roky později nechala ukončit.

Pokud vše půjde podle plánu, nová dobrodružství Frye, Leely, Bendera a dalších ikonických postav dorazí na streamovací službu Hulu příští rok s tím, že tvorba epizod začne ještě tento měsíc. Očekává se, že nové díly dorazí na Hulu ve dvou dávkách po deseti. A byť tato služba stále není dostupná v Česku, jelikož spadá pod Disney, její obsah bude součástí balíčku Disney+, který se v Česku po odkladech spustí v létě. Oficiální cestou tedy doletí nová Futurama i k nám.