Generace Z není línější nebo horší. Je jen jiná, ale nám se s ní daří pracovat, říká generál Řehka

Velel elitní jednotce české armády, podílel se na operacích v zahraničních misích a v současnosti působí jako náčelník Generálního štábu Armády České republiky. „Leadership je umění, ale i dovednost, která se dá učit a cvičit. Je důležité, aby byl systém nastaven tak, jak má fungovat v krizi,“ říká generál Karel Řehka o leadershipu v armádě, o kterém promluvil na další akci CzechCrunche ze série People First.

Ve své práci se s velením setkává dennodenně. Jak sám říká, odmalička chtěl být vojákem, i proto absolvoval Vojenskou akademii v Brně. Na rozkazy je tak zvyklý – ať už z pozice toho, kdo je plní, nebo naopak toho, kdo je rozdává. Leadership je ale podle Karla Řehky o něčem jiném.

„Velení je to, že vám někdo svěří pravomoc, ale to z vás ještě nedělá lídra,“ vysvětloval generál a dodal, že leadership se dá osvojit. Je podle něj ale potřeba umět v takové roli pohotově operovat. „Člověk se může rozhodnout dobře i špatně. Obojí se dá odůvodnit, z obojího se dá poučit. Neakceptovatelné je, když se člověk nemůže rozhodnout vůbec,“ uvedl vojenský důstojník a bezpečnostní expert na eventu CzechCrunche, jehož záznam si členové CC+ mohou pustit už nyní.

Generace Z není línější nebo horší. Je oproti nám jen jiná a my se s ní musíme naučit pracovat.

Podle Řehky jsou od lídra potřeba i nepopulární rozhodnutí – o to spíše v armádě, kde jsou mnohdy v sázce lidské životy. „Snažím se dělat to nejlepší pro lidi i pro organizaci. Občas to ale lidi nevědí a nelíbí se jim to,“ vysvětloval muž, který ve svém přístupu kombinuje vojenskou disciplínu, strategickou vizi i důraz na adaptaci na nové výzvy.

I v armádě jsou podle něj různorodí lidé, s nimiž je potřeba se naučit specificky pracovat. To říká i o mladých. „Generace Z není línější nebo horší. Je oproti nám jen jiná a my se s ní musíme naučit pracovat, komunikovat,“ řekl náčelník generálního štábu a dodal: „Z našich zkušeností to jde dobře.“

O specifickém charakteru mladých lidí hovořila na akci ze série People First, kde se do hloubky věnujeme důležitým tématům týkajícím se lidí ve firmách, také Jana Sedláková, zakladatelka advokátní kanceláře Sedlakova Legal. Té se nelíbil způsob, jakým jsou advokátní firmy vedeny, a proto si založila svou vlastní. „Vnímala jsem, že naše generace neměla moc šancí. A pokud bychom s tím něco neudělali, nic by se nezměnilo,“ uvedla Sedláková s tím, že si prostě chtěla dělat věci po svém.

Jak sama vysvětluje, měla v dosavadní kariéře velké štěstí na lidi, kteří se rozhodli dát jí příležitost. Právě s takovým posláním se teď snaží vést i svou firmu, která funguje na co nejtransparentnějším principu rovnosti. „Chci být pro lidi člověk, který dává šanci,“ dodala.

Právě touhu dělat věci jinak a po svém sdílí Sedláková s dalším řečníkem, který se na akci objevil: s Filipem Kirschnerem, zakladatelem digitální agentury Applifting. I on se ve své firmě snaží eliminovat hierarchické názvy pozic. „Věděli jsme, jak to mít nechceme. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme mít šéfy, a tak nám to zůstalo,“ vysvětloval Kirschner.

V Appliftingu mají mimo jiné systém mentorů, kteří mají zaměstnancům pomoci s adekvátním kariérním směřováním. Podle Kirschnera je taková pomoc v rozvoji lidí klíčová. „Pokud má člověk ve firmě kam růst, musí k tomu mít poskytnuty také odpovídající prostředky. Pokud je nemá, je mu prostor k růstu k ničemu,“ uvedl.

Takové nastavení může fungovat i podle Pavla Běťáka, který působí jako IT Area Lead v České spořitelně. Klíčové je, aby si každý člověk identifikoval své silné stránky a následně je v daném směřování využíval. „Nejlepší je najít si někoho například v práci, koho vídáte dennodenně, a od toho se učit,“ shrnul Běťák.