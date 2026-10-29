Golfová hřiště, pětadvacetimetrový bazén a ticho lesa. V České Kanadě vyrostl resort pro náročné
Amenity Resorts provozuje osm resortů po celém Česku a buduje koncept pro všechny generace. Česká Kanada je prémiovým útočištěm hlavně pro páry.
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Odpoledne na jedné z osmnácti jamek golfového hřiště Mnich schovaného mezi borovicemi. Pak plavání v pětadvacetimetrovém vyhřívaném bazénu nebo prohřátí v sauně, zatímco venkovní teplota padá k nule. A všude kolem ticho jihočeských lesů na dohled rakouských hranic. Tak může vypadat čas strávený v Amenity Hotel & Resort Česká Kanada, nejnovějším přírůstku do sítě Amenity Resorts na okraji Nové Bystřice.
Kraj písčitých rybníků a hlubokých lesů, korunovaný nedalekou zříceninou hradu Landštejn, barokním kostelem Nejsvětější Trojice i starými pověstmi o loupežníku Graselovi, přitahuje cyklisty, turisty, milovníky historie i klidu uprostřed přírody. Projekt Amenity Resorts tu následuje trend, ke kterému se v posledních letech posouvá očekávání náročných klientů od domácího turismu. „Vytížení manažeři či podnikatelé už necítí potřebu promýšlet víkendové přesuny do zahraničí a poptávají vysoký standard v dojezdové vzdálenosti od domova,“ říká Dominika Šimková, manažerka resortu.
Projekt v České Kanadě se svou atmosférou stal vyhledávaným útočištěm především pro páry všech věkových kategorií. Ačkoliv se neprofiluje jako striktní „adults only“ hotel, tichá povaha místa, golf a bohaté možnosti relaxace sem lákají především ty, kteří vyhledávají digitální detox a odpočinek od městského ruchu.
Nezakládáme si na okázalosti ani přehnané formálnosti. Chceme, aby se u nás hosté cítili přirozeně, příjemně a aby vnímali osobní přístup.
Rostoucí poptávku po samotě podle Šimkové doplňuje další projekt umístěný jen o pár kilometrů dál, nazvaný Usedlost v Marinkách. „Vzniklo tu ubytování u kaskády tří rybníků s důrazem na soukromí a rybaření. Součástí je několik atypických domů, apartmánů, designový objekt přímo na vodě, a pro milovníky netradičních zážitků také hobití domek nenápadně ukrytý v krajině,“ popisuje manažerka.
Za rozvojem sítě Amenity Resorts stojí investor Michal Šnobr. Projekty budované pod hlavičkou investiční společnosti Hamaga dnes pokrývají lokality od Krkonoš, Orlických hor, přes Šumavu, Českou Kanadu až po jižní Moravu. Všechny jeho resorty spojuje přístup ke krajině.
„Zásadní pro nás je, že nabízíme našim klientům jedinečné místo, příběh spojený s dalšími aktivitami v okolí, které sami rozvíjíme. Ať už jde o funkční farmy s dobytkem, ski areál, sportovní halu, golfy, rybníky, rybaření či třeba připravované safari divokých zvířat v rozsáhlých oborách. Většinou rekonstruujeme již stávající objekty a klademe důraz na to, aby byly přirozenou součástí krajiny, místa, tradice i historie,“ přibližuje Zuzana Truhlářová, provozní ředitelka Amenity Resorts.
Dobře je to vidět právě na České Kanadě. Tamní objekt totiž nevznikl na zelené louce, ale náročnou přestavbou chátrajícího areálu bývalé pohraniční stráže. „Dnes tu stojí hotel citlivě stavěný s důrazem na přírodní materiály jako kámen a dřevo, které do okolního lesa zapadají tak, jako by tam patřily odjakživa,“ dodává Truhlářová. Přístup Amenity se podle ní odráží především v lidech, kteří jednotlivé resorty vedou. „Nezakládáme si na okázalosti ani přehnané formálnosti. Chceme, aby se u nás hosté cítili přirozeně, příjemně a aby vnímali osobní přístup,“ říká.
Právě v tom hrají podle ní důležitou roli manažeři jednotlivých resortů, kteří znají své hosty a dokážou pružně reagovat na jejich přání. A když je potřeba kvůli večernímu posezení nebo firemní akci změnit uspořádání prostoru, pustí se do toho sami.
Máme hosty, se kterými jdou naše resorty postupně životem.
Právě díky neformálnosti se podle slov Petry van Gorp Adamové, marketingové manažerky Amenity Resorts, Amenity podařilo něco, co na českém trhu není úplně běžné. „Máme hosty, se kterými jdou naše resorty postupně životem,“ vypráví a uvádí příklad: mladý pár vyrazí na romantický víkend na Českou Kanadu. Za pár let se jim narodí děti, tak jedou na Lipno do domku s terasou ústící rovnou na pláž. Když děti povyrostou a potřebují víc pohybu, přesunou se s nimi na sjezdovky do Orlických hor. A nakonec třeba v zahradě jihomoravského penzionu v Horních Věstonicích uspořádají dceři svatbu.
„Chceme, aby se u nás host v každé fázi mohl spolehnout na značku, kterou už dobře zná,“ popisuje manažerka. Aby to celé dávalo smysl, každé místo ze sítě Amenity nabízí něco trochu jiného. Výhodou Lipna je například velká sportovní hala s bowlingem, squashem a bazénem se slanou vodou. Dovolená tam nekončí ani v momentě, kdy venku začne pršet.
Podobně prakticky se k rozmarům počasí staví i v Deštném v Orlických horách. „Když nám tam nedávno pršelo, jednoduše jsme konferenční sál proměnili v kino. Hosté dostali popcorn a i na horách si se svými dětmi užili promítanou komedii. To je přesně ten moment, který skvěle vystihuje naši uvolněnou atmosféru,“ usmívá se van Gorp Adamová.
Chceme, aby se u nás host v každé fázi mohl spolehnout na značku, kterou už dobře zná.
Těm, kdo hledají naopak větší klid a návrat k přírodě, nabízí síť Amenity hotel ve Špindlerově Mlýně. Neleží v rušném centru, ale v klidnější části u lesa, na stráních nad Labskou přehradou a okouzlí vás nebojácnými zvířaty. Přímo kolem hotelu se na loukách pasou daňci, ovce, kozy i další zvířata, což klasickému hotelovému prostředí dodává venkovský ráz.
Absolutní únik od lidí a prémiovou exkluzivitu podle van Gorp Adamové nabízí krkonošská Bouda Helena. Jde o vysoko položenou horskou boudu, která je většinou od listopadu do dubna odříznuta od spojení autem. V tomto boutique hotelu čeká domácí gastronomie, intimní wellness a výhledy na hřebeny hor. „Díky své odlehlosti a velikosti funguje lokalita především jako vyhledávaný cíl pro romantické pobyty párů, svatby nebo uzavřené firemní akce,“ přibližuje manažerka Petra Kučerová.
Jinou atmosféru nabízí jižní Morava. Penziony v Perné a Horních Věstonicích fungují v uvolněnějším režimu. „Tato místa už ze své podstaty slouží trochu odlišné cílové skupině. Sjíždějí se sem hlavně party přátel nebo vášniví cyklisté, kteří chtějí aktivní dovolenou přirozeně spojit s večerním posezením u vína. Ocení pohodlí a kvalitní služby, ale nehledají nabídku velkých resortů,“ líčí Truhlářová.
Síť Amenity se navíc chystá dál rozšiřovat a zkoušet nové věci. V České Kanadě se například aktuálně rodí koncept zaměřený na trend longevity. Změna v tom, co lidé od tuzemské dovolené očekávají, je podle Truhlářové cítit: „Ať jde o velkolepou akci nebo o obyčejný tichý víkend po náročném pracovním týdnu, za servisem a relaxem už dnes klienti nechtějí jezdit do ciziny, stojí o to nejlepší v Česku.“