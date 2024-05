Google ohlásil éru umělé inteligence. AI ovládne internetové vyhledávání a bude v chytrých telefonech

Uložit 0

Když v pondělí večer americký startup OpenAI ohlásil novinky ze světa umělé inteligence, nejednou si přihlížející museli připadat jako ve sci-fi filmu. Firma Sama Altmana přišla s modelem, se kterým lze vést konverzaci v reálném čase a jenž dokáže reagovat na text, zvuk, obraz i video. O čtyřiadvacet hodin později ukázal vlastní pokrok v AI i Google a tentokrát se nešlo ubránit pocitu déjà vu. Opět totiž nechyběl výřečný chytrý asistent. Google oznámil i novinky v internetovém vyhledávání nebo hardwaru, AI prostoupí v podstatě všechny produkty firmy.

Nový chytrý asistent

OpenAI, podporovaná jedním z hlavních konkurentů Googlu Microsoftem, v pondělí představila nový model umělé inteligence zvaný GPT-4o, který umožňuje chatbotu ChatGPT odpovídat hlasem v reálném čase. Před úterní konferencí Googlu se tak spekulovalo, jak firma odpoví. A její ředitel Sundar Pichai opravdu představil obdobu chytrého asistenta, který svými schopnostmi působí téměř shodně.

Na rozdíl od uvedení programu OpenAI to však nebyla živá ukázka, nýbrž předem připravené video. Google navíc zatím program zvaný Gemini Live nechce vypustit do světa tak rychle jako startup Sama Altmana, který ho hodlá uživatelům zpřístupnit během několika příštích týdnů. To nic nemění na tom, že konverzace s umělou inteligencí s relativně krátkou odezvou už není jen věc z filmů, ale realita.

Google I/O. Some thoughts: the model seems to be multimodal in, but not multimodal out. Imagen-3 and music gen models are still detached from Gemini as standalone components. Merging all modality I/O natively is the inevitable future: – enables tasks like „use a more robotic… pic.twitter.com/MsFk1pFoqe — Jim Fan (@DrJimFan) May 14, 2024

AI a internetové vyhledávání

Vloni na své vývojářské konferenci Google oznámil, že v umělé inteligenci vidí budoucnost internetového vyhledávání. A protože se ve světě AI vše hýbe obrovskou rychlostí, vypadá to, že ta doba už je tu. Technologická firma začne uživatelům zpřístupňovat – nejprve v USA, poté v dalších oblastech – systém zvaný AI Overviews. Při používání internetového vyhledávače od Googlu tak budou výsledky generované umělou inteligencí předcházet klasickému seznamu webových stránek.

Když budete například potřebovat zjistit, jak správně seřídit okna, aby dobře těsnila, teoreticky se nebudete muset proklikávat několika webovými stránkami, protože vám program celý postup přehledně sepíše do bodů. Součástí mají být i odkazy, aby si uživatelé mohli v případě nutnosti přečíst podrobností. V jednom vyhledávacím dotazu také bude možné položit několik otázek. Například nejen ohledně toho, kde je nejbližší posilovna, ale i jak se tam dá dostat a rezervovat si lekci. V souvislosti s tím dlouhodobě panují obavy, jak to ovlivní některé webové stránky, jejichž obsah vyhledávač využije, ale uživatelé už nebudou mít potřebu je rozkliknout.

Spekulovalo se také, že by vlastní internetový vyhledávač mohla v pondělí ohlásit OpenAI, to se ale nestalo a Googlu tak v oblasti internetového vyhledávání, kde je světovou jedničkou podle počtu uživatelů, nová konkurence nepřibyla. Paradoxně však AI zapojená do hledání na internetu může pro Google představovat docela drahý problém. Firma totiž většinu svých příjmů generuje z odkazů inzerentů umístěných vedle výsledků vyhledávání. Loni Googlu reklamy spojené s jeho vyhledávačem přinesly až 175 miliard amerických dolarů (zhruba čtyři biliony korun).

Pokud by se uživatelé začali raději místo vyhledávačů obracet na modely AI, mohlo by to ohrozit současný obchodní model Googlu. Třeba analytická společnost Gartner předpovídá, že do roku 2026 klesne objem dotazů adresovaných tradičním vyhledávačům o 25 procent. Podíl vyhledávačů budou snižovat právě chatboti a asistenti AI jako Gemini od Googlu nebo ChatGPT od OpenAI.

Kapesní umělá inteligence

Technologii AI můžete na svém smartphonu používat už teď. Aplikace ale při svém fungování komunikují s cloudem, což ovlivňuje hlavně rychlost jejich odezvy, a potřebují také připojení k internetu. Velmi pomalý chod je i jedním z hlavních problémů nových vychytávek poháněných umělou inteligencí, jako je AI Pin od startupu Humane nebo retro krabička R1 od firmy Rabbit.

Google nyní ukázal, že na vlastních nových telefonech Pixel, které představil minulý týden, budou uživatelé mít k dispozici nejnovější model umělé inteligence Gemini Mono, který běží lokálně přímo na přístroji a nepotřebuje k tomu přístup k internetu ani cloud. Což má podle Googlu zrychlit odezvu a také dát větší soukromí uživatelům, protože jejich konverzace s takovým modelem neopustí samotné zařízení. Stejně jako u řady nyní představených novinek platí, že více se dozvíme během léta, případně později letos.

Google také představil vylepšení svého velkého jazykového modelu Gemini Pro 1.5, který je schopen porozumět obrovskému množství dat. Firma toto množství zdvojnásobuje na dva miliony tokenů, částí slov, což znamená, že AI může potenciálně odpovídat na otázky, když dostane tisíce stránek textu nebo více než hodinu videa v jediném zadání. Během zhruba hodiny a půl dlouhé prezentace toho ale zaznělo daleko víc. Google mimo jiné oznámil i nový obrazový generátor Imagine 3 nebo generátor videí Veo.

