Google chce srovnat krok s umělou inteligencí. Do boje s ChatGPT mobilizuje i své zakladatele

Růst popularity programů na bázi umělé inteligence (AI), jako je třeba textový generátor ChatGPT, a veřejný zájem o ně by v budoucnu mohl nabourat dominanci Googlu na poli vyhledávání informací na internetu a příjmy z reklamy, které s tím souvisí. V Googlu o tom dobře vědí a chystají proto odpověď. Tou mají být desítky nových AI produktů. Na pomoc Googlu přispěchali i jeho zakladatelé Larry Page a Sergey Brin, kteří od roku 2019 od svých rolí ve firmě upustili a spíše si drželi odstup.

Na přelomu minulého a letošního roku se Page a Brin několikrát sešli s vedením Googlu, pozvat je měl ředitel společnosti Sundar Pichai. Téma schůzek bylo podle deníku The New York Times jen jedno –⁠ jak reagovat na rostoucí potenciál programu ChatGPT, který dokáže na základě textového zadání odpovědět zdánlivě na vše a mohl by se tak stát konkurencí Googlu v internetovém vyhledávání.

Page s Brinem podle amerického deníku během mítinků zhodnotili strategii Googlu ohledně umělé inteligence a schválili nové plány firmy, které počítají se zapojením více prvků umělé inteligence přímo do vyhledávače Google.

The New York Times dále píší o tom, že Google mimo jiné pověřil příslušné zaměstnance, aby se přeorientovali na pomoc při vývoji a zavádění prototypů a produktů s umělou inteligencí. Někteří zaměstnanci dostali za úkol vytvářet produkty AI, které generují umění a grafiku, podobně jako DALL-E od OpenAI, který používají miliony lidí.

Srovnat krok s OpenAI na poli umělé inteligence chce Google i přes to, že Alphabet minulý týden oznámil propouštění dvanácti tisíc lidí. Podobné kroky v poslední době ve snaze ušetřit ohlásily i ostatní firmy velké technologické pětky. Amazon například ruší osmnáct tisíc pracovních míst a propouštění by se podle informací CzechCrunche mělo týkat i Česka.

Microsoft oznámil největší vlnu propouštění za posledních osm let, snížit stav hodlá o deset tisíc lidí. Přípravy na recesi započal i Apple, který redukuje počty zaměstnanců i přes rekordní zisky a už v minulém listopadu oznámila hromadné propouštění mateřská společnost Facebooku Meta.

Využití programu ChatGPT, který se snaží Google dohnat, je hodně. Zvládne totiž vymyslet text snad na jakékoliv téma, které si představíte. Jak jsme ale komentovali i my v CzechCrunchi, ve skutečnosti je zatím spíše velmi přesvědčivou iluzí. Ovšem třeba podle Marka Rosy, zakladatele společnosti GoodAI, naopak nová umělá inteligence má vědomí.

Program firmy OpenAI se od svého spuštění před dvěma měsíci těší velkému zájmu veřejnosti. Webová stránka, přes kterou lze aplikaci zadávat pokyny a klást jí otázky, tak čelí náporu uživatelů a v poslední době je často nedostupná, informoval třeba server SmartCompany.

Technické komplikace byly zatím to jediné, co cestu k softwaru částečně blokovalo. OpenAI však nedávno oznámilo, že bude chtít na svém chatbotovi vydělat a minulý týden představilo vedle volného přístupu i připravovaný placený, který s cenovkou 42 amerických dolarů měsíčně (asi 920 korun) slibuje využití umělé inteligence i při velkém provozu, rychlejší odezvu a prioritní přístup k novým funkcím. Firma zatím více detailů neoznámila. Spoluzakladatel OpenAI Greg Brockman placený plán pro ChatGPT oznámil na Twitteru, v příspěvku zároveň sdílel i čekací listinu, kam se mohou zájemci přihlásit.

Ředitel Googlu Pichai už na konci minulého roku v souvislosti s programem od OpenAI ve své firmě vyhlásil pomyslný červený kód. Vnímá ho totiž jako hrozbu pro byznys spojený s internetovým vyhledáváním, který je z velké části závislý na příjmech z reklamy, napsal Business Insider. Podle serveru v roce 2021 samotná reklama mateřské společnosti Googlu Alphabet vynesla 208 miliard dolarů, 81 procent všech příjmů.