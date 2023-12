Hacker, který stojí za úniky videí z GTA VI, možná stráví zbytek života v léčebně. Je příliš nebezpečný

Uložit 0

Jak vypadá nebezpečný hacker? Může to být například protagonista seriálu Mr. Robot, geniální asociální samotář znechucený světem, který se rozhodne strhnout současnou civilizaci k zemi. Nebo je to, v realističtějším scénáři, zloděj, jenž se nabourá do systému nemocnice, zašifruje data a požaduje za ně výkupné. Arion Kurtaj, skrývající se pod přezdívkou Lapsus$, ale není ani jedním. Jako nebezpečného počítačového experta ho na potenciální doživotí v léčebně odsoudili za úniky dat z chystané videohry GTA VI.

Zveřejnění 90 videí z vývoje, a dokonce i zdrojového kódu Grand Theft Auto VI na online diskusním fóru je zdaleka nejznámějším Kurtajovým přečinem, ale zdaleka ne jediným. Osmnáctiletý mladík z Oxfordu ho provedl loni v září, zatímco byl pod policejním dohledem za jiný zločin. Nepotřeboval přitom ani laptop, který mu zabavili – stačily mu mobilní telefon, chytrý modul pro televizi Amazon Fire TV Stick a televize v hotelu Travelodge, kde byl po propuštění z vězení na kauci.

Mladý hacker se tehdy naboural do firemního Slacku vývojářů ze studia Rockstar Games a napsal tam: „Pokud mě lidé z Rockstar nekontaktují na Telegramu do 24 hodin, začnu zveřejňovat váš zdrojový kód.“ Následně přímo na oficiální stránce Rockstar Games s názvem GTA Forums pod přezdívkou TeaPotUberHacker sdílel kolem padesáti minut záběrů z teprve vyvíjené hry – vůbec první, které veřejnost viděla.

Už předtím se Kurtaj naboural do systémů technologických obrů jako Uber a Nvidia a telekomunikační firmy BT/EE, kradl ale také různé kryptoměny z digitálních peněženek jednotlivců. V mnoha případech spolupracoval s větší skupinou hackerů a za ukradená data požadoval výkupné. Server BBC například uvádí, že 26 tisícům zákazníků EE rozeslali zprávu: „Jsme Lapsus$, pamatujte si naše jméno, máme vaše uživatelská data. Máme zdrojové kódy EE, BT a Orange. Pokud nám EE zaplatí 4 miliony dolarů v XMR (kryptoměna, pozn. red.) do 20. srpna, vše z našich serverů smažeme.“

Osmnáctiletý Oxforďan a jeho kumpáni prý všem napadeným firmám způsobili škodu téměř deset milionů dolarů, což odpovídá 223 milionům korun. Teď soud rozhodl, že Kurtaj stráví potenciálně zbytek života v léčebně – ne ani tak kvůli škodě, kterou už napáchal, ale kvůli všemu, čeho by se v budoucnu mohl dopustit na svobodě, tedy s přístupem k počítačům a internetu.

Kurtajovi byla diagnostikována závažná forma autismu, kvůli čemuž podle lékařů nebyl schopen stanout před klasickým soudním procesem. Porota tak měla rozhodnout nikoliv o tom, jestli zločiny, za něž byl obviněn, spáchal se špatným úmyslem, ale zda za nimi vůbec stojí.

Výrazným faktorem při rozsudku bylo také vyhodnocení jeho mentálního stavu. Mladík prý nejevil žádné známky toho, že by s kyberútoky přestal, naopak chtěl pokračovat a cítil silnou motivaci. Navíc zatímco byl Kurtaj ve vazbě, projevoval se velice násilně, a to jak vůči věcem, tak lidem. Podobné projevy jsou pro lidi s těžšími poruchami autistického spektra poměrně typické, zvlášť ve stresových situacích.

Hackerovi obhájci se snažili argumentovat úspěchem nedávno vydaného traileru ke hře GTA VI se 128 miliony zhlédnutí za čtyři dny. To podle nich prokazovalo, že mladík nenapáchal škodu kolem pěti milionů dolarů (necelých 112 milionů korun), jak tvrdilo studio Rockstar Games. To byla nicméně jen část jeho přečinů. Soudce při svém rozhodování vedle kauzy kolem skupiny Lapsus$ a lékařských zpráv přihlížel také ke dvěma případům, kdy Kurtaj obtěžoval a obsesivně sledoval mladé ženy.

Kromě něj byl ve stejném soudním líčení k 18 měsícům v nápravném zařízení pro mladistvé odsouzen také nejmenovaný 17letý chlapec. Také on byl členem skupiny Lapsus$, která podle všeho sestávala převážně z náctiletých. Ostatní členy, kteří svými útoky v letech 2021 a 2022 šokovali experty na kyberbezpečnost, se zatím nepodařilo dopadnout. Kurtaj může v léčebně strávit zbytek svého života, neprojeví-li výrazné zlepšení.