O nové GTA VI je obrovský zájem. První trailer zbořil rekord a sesadil i nejsledovanějšího youtubera

S úderem půlnoci se na internetu objevilo něco, na co fanoušci herní série Grand Theft Auto čekali deset let. Vyšel oficiální trailer na nový díl GTA VI – a rychle se stal virálním. Zájem o něj byl tak velký, že už za půl dne od vydání pokořil rekord, u kterého se zdálo, že je neotřesitelný. Dosud ho držel youtuber MrBeast, který tak přišel o prvenství v počtu zhlédnutí videa za čtyřiadvacet hodin.

MrBeast je fenoménem dnešní youtubové éry a už několik let produkuje tak divácky zajímavý obsah, že na svých videích za debutové dny nastřádal desítky milionů zhlédnutí, jako by se nechumelilo. Jenže teď jedna vánice přišla – a způsobilo ji vývojářské studio Rockstar Games. To odhalilo první velkou ukázku pokračování ságy Grand Theft Auto, která obsahuje jak dvojici ústředních hrdinů, tak návrat do Vice City i rok vydání hry.

O příchodu traileru na GTA VI se vědělo už delší dobu, proto řada fanoušků čekala na přesný čas jeho vydání. Firma nakonec všechny překvapila, vypustila ho do světa dříve a nejen hráči ho vzali útokem. Za prvních čtrnáct hodin nasbíral více než 63 milionů zhlédnutí a přes půl milionu komentářů, a to pouze na YouTube. Obrovskému tempu nezabránil ani kus videa, který před zveřejněním unikl.

Přes šest desítek milionů zhlédnutí zároveň znamená, že se MrBeast musí rozloučit se svým rekordem. Žádnému jinému nehudebnímu videu se nepodařilo v tak krátké době dosáhnout na taková čísla. A teoreticky je ve hře i překonání rekordu v rámci hudebních videí, tomuto žebříčku vévodí jihokorejský boyband BTS s hitem Butter, který za prvních čtyřiadvacet hodin nasbíral 108 milionů zhlédnutí.

Ačkoliv se profesionalita tvorby na YouTube rok od roku posouvá, jen málokdo si myslel, že by milníky stanovené MrBeastem, nejsledovanějším tvůrcem s 216 miliony odběratelů, mohly být takto snadno překonány. Ten svou jízdu populární videoplatformou zahájil s videem na motivy netflixovského seriálu Hra na oliheň, když jeho princip replikoval v reálném životě. Po dvou letech od vydání má přes 540 milionů zhlédnutí. A tím to neskončilo.

Obrovskou sledovanost mu zajistil i počin, kdy týden přežíval na hladině oceánu na polorozpadlém voru, což mu vyneslo necelých 50 milionů zhlédnutí za úvodní den od vydání – tehdy šlo o rekord. Rychle ho ale překonal výzvou, kdy na vlastní kůži zkoušel, jaké to je žít v přepychové vile za miliony korun a naopak i přežívat v chatrči za jeden dolar. Co udělal potom? Uspořádal vlastní verzi olympijských her, kde byl i Čech, která počítadla YouTube opět přetočila na rekordních více než 59 milionů zhlédnutí. Tedy do dneška.

Sesazení z trůnu ze strany Rockstar Games je tak v kontextu youtubové tvorby velkou věcí. Hráče bude ale spíše zajímat, že v GTA VI bude možné hrát i za dámskou protagonistku a že vyjde někdy v roce 2025, podle spekulací zřejmě na podzim. A zvýhodněni budou zpočátku majitelé konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S. O tom, kdy hra dorazí na PC, zatím nepadla řeč. U Rockstaru by ale zpoždění u počítačových verzí nebylo novinkou.