Hmyzí hotel, pohoda a nízká spotřeba dovedly českou průmyslovou budovu mezi nejzelenější na světě

Elektronika má energetické štítky, podle kterých lze poznat, jakou bude mít televize, lednice či mixér spotřebu. Něco podobného mají i domy. Průmyslová budova v Chebu nyní získala nejvyšší kategorii a zařadila se tak mezi nejzelenější budovy na světě. Hodnotí se nejen spotřeba energie nebo vody, ale i dostupnost hromadné dopravy.

Průmyslovou budovu postavila v Chebu společnost Panattoni, a to pro investora Accolade. Má rozlohu čtyřicet tisíc metrů čtverečních a je v mnoha směrech udržitelná. Panattoni Park Cheb South vznikl na brownfieldu a už to se samo o sobě počítá – využívá totiž půdu, kde kdysi probíhala průmyslová výroba, pak ale zůstalo místo opuštěné. Tím odpadlo problematické stavění na zelené louce.

Nejvyšší hodnocení průmyslová budova získala i proto, že se investoři a developeři snažili o co nejmenší zásah do životního prostředí už při její výstavbě. To znamená, že se podle toho vybíraly všechny materiály i se podle toho zacházelo se stavebním odpadem. Až 85 procent odpadu bylo ušetřeno od skládkování.

V budově jsou nainstalovaná sanitární zařízení, která jsou nastavená na splachování dešťovou vodou. To ušetří denní spotřebu pitné vody o 85 procent Nižší je i celková spotřeba primární energie, což znamená také méně vyprodukovaných emisí. Budova ročně ušetří až 2 474 tun emisí oxidu uhličitého.

Uvnitř jsou pouze vysoce účinná LED svítidla s nízkou spotřebou, i tak se ale používají jen když padne skutečná tma. Průmyslová hala má totiž velká a otevíratelná okna pro dobrý přístup světla i vzduchu. Od přehřívání budovu chrání okenní žaluzie. Střecha je pak připravená pro umístění fotovoltaické elektrárny.

To by ale samo o sobě k označení jedné z nejzelenějších budov na světě nestačilo. Zatímco nabíječky na elektromobily jsou už samozřejmostí skoro v každé novostavbě a jsou samozřejmě i tady, v tomto případě se developer ohlížel i na okolí budovy. To je osázené původními druhy rostlin, které mají navíc nízký nárok na údržbu a na spotřebu vody.

Zeleň je pak uspořádaná tak, aby poskytovala prostor pro stanoviště ptáků, hmyzu a drobných obratlovců. Aby tu zástupci drobných živočichů skutečně byli, je v areálu také hmyzí hotel, ještěrkoviště nebo hnízdní budka pro veverky. Zeleň v okolí budovy mohou samozřejmě využívat i zaměstnanci, kteří tu kromě ní najdou také venkovní posilovnu, jídelnu a relaxační prostor.

Zaměstnanci se kromě elektromobilů mohou do areálu dopravovat také pravidelnou autobusovou linkou a jsou tu zamykací stojany pro kola. „Fakt, že má Česko v Chebu nejzelenější budovu pro moderní průmysl na světě, je pro nás obrovským zadostiučením,“ říká zakladatel Accolade Milan Kratina. Konkrétně získal Panattoni Park Cheb South hodnocení zvané Outstanding v certifikaci BREEAM.

„Jednotný standard, podle kterého by se měřila udržitelnost všech budov na světě, bohužel neexistuje. Metodu BREEAM lze však považovat za jednu z nejkvalitnějších. Jako nejstarší a nejrozšířenější systém pro certifikaci ekologických a udržitelných budov posuzuje všechny aspekty budovy, od jejího návrhu a výstavby až po její skutečné užívání. A v rámci této certifikace dosáhla budova v průmyslovém parku Cheb South nejvyššího ohodnocení na světě,“ uvedl pro CzechCrunch Kratina.

Podobných ocenění přitom není mnoho. S certifikátem BREEAM na úrovni Outstanding je jen 170 staveb na světě. Většina z nich se nachází ve státech Evropské unie. Další jsou ve Velké Británii, která jich má hned 25. Dlužno dodat, že hodnocení Outstanding žádná budova mimo starý kontinent nemá.

Hodnocení se kromě zmíněných kritérií, jako je spotřeba vody a energií, ohlíží například na dostupnost hromadné dopravy a cyklostezek, na recyklaci, nakládání s okolní půdou, zda byl využit brownfield nebo na to, jaký je stav okolní zeleně. Kromě toho se ale ohlíží také na zdraví a pohodu zaměstnanců, hodnotí tedy, zda mají dostatek denního světla a prostor pro relax.