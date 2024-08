Hodiny v pražském horku. Na Jakea Paula čekaly tisíce lidí, setkání ale zkazila amatérská organizace

Uložit 0

Dlouho sliboval, že se vrátí do Česka, vzhledem k jeho životnímu stylu a kariéře se to ale nezdálo pravděpodobné. Populární česko-americký youtuber Jon Mariánek ale nakonec svým slibům dostál a přiletěl rovnou s jedním z největších influencerů světa Jakem Paulem. A byť mají oba za sebou větší či menší kontroverze, na jejich avizované setkání s fanoušky v pražských Riegrových sadech dorazily tisíce lidí. My jsme přišli také – a žasli nad tím, proč je akce tak chaotická a nepřipravená.

Jake Paul je v internetovém šoubyznysu i přes všechny možné názory na jeho osobnost obrovský pojem. Dříve hlavně natáčel na YouTube, kde se stal polarizující figurou s miliony fanoušků, ale i miliony odpůrců. Na renomé mu nepřidával ani fakt, že má za bratra Logana Paula, který čelí nařčení z kryptopodvodů. V posledních letech se ale profiluje jako boxer, který má za sebou už několik zápasů – a teď na něj čeká historický zápas s legendou sportu Mikem Tysonem, který dokonce živě odvysílá Netflix.

Shodou okolností má i menší přesah do Česka, a to skrze svého týmového kolegu Jona Mariánka, který mu stříhal videa, než se stal samostatným tvůrcem s téměř milionem odběratelů na YouTube, z nichž většinu tvoří Češi. Ostatně magazín Forbes ho zařadil na první příčku mezi nejvýdělečnějšími tuzemskými youtubery s ročním výdělkem přes třicet milionů korun. To mu vysloužila primárně videa na téma života ve Spojených státech, kde již několik let bydlí.

Proto když rodák z jihomoravských Hustopeč, který odletěl za oceán studovat a pak tam i zůstal, oznámil, že se po pěti letech vrátí do Česka a přiveze s sebou právě Jakea Paula, dalo se očekávat, že se strhne mela. My jsme na akci, kde bylo už dopředu jasné, že bude lákat zpravidla náctileté fanoušky s výraznými transparenty a Mariánkovým oficiálním oblečením, vyrazili také. A nestalo se nic, co bychom nečekali. Až na jednu věc.

Meet-up se konal ve Vinohradech, v areálu tamního Sokola. A proběhl v úterý, kdy v Praze panovaly teploty přes třicet stupňů. To by ani tolik nevadilo, kdyby se před vstupem nezformovala fronta, která mohla čítat až tisíc lidí. Než jsme se dostali k turniketům, trvalo to přes dvě hodiny. Během nich si dokonce jeden kluk do rozpálené fronty objednal kurýra s pizzou. Místy jsme si říkali, jestli se opravdu vyplatí v takovém podvečerním horku čekat dál. A nevyplatilo.

To, že měl Jake Paul se svým týmem zpoždění a dorazil o dvě hodiny později, než se původně plánovalo, by se dalo odpustit. Ostatně to mohl být záměr, jelikož začínat se mělo v pět, ale ještě okolo půl sedmé večer byly ve frontě stovky lidí. Ovšem co se odpustit nedalo, byl harmonogram akce – prakticky neexistoval. Což se s ohledem na to, jak poměrně dobře působilo zázemí, ukázalo jako velká škoda. Hlavně pro fanoušky.

Centrem celého areálu bylo hudební pódium, kde jednak hrál DJ, jednak na něm vystupovali zmínění aktéři. Včetně Štěpána Šrámka alias Stevena Gashe, českého youtubera, který s Mariánkem několikrát spolupracoval na obsahu. Samozřejmě nemohli diváky ochudit o virální hit Chleba, který nahráli u Paula doma v Portoriku, ani to ale s publikem nic extra neudělalo. Událost působila amatérsky a místy nudně, což bylo způsobeno i tím, že se hlavní hvězdy objevovaly na pódiu jen sporadicky.

Sám Mariánek přiznal, že průběh setkání nijak zvlášť nenaplánoval, naopak do celého dění nechal prostupovat spontánnost. Jenže ona punkovost celému eventu spíš uškodila. Nezachránilo to ani deset přistavených aut značek Mini, Audi a Tesla, které Mariánek bez většího rozmyslu „rozdával“ lidem podle toho, kdo měl zajímavější transparent nebo kdo chytil Paulův deodorant jeho vlastní značky W. Správné slovo, jak setkání vystihnout, je chaotičnost.

Přitom se opět nabízí říct, že je to vlastně škoda, když se s odstupem času zamyslíme nad tím, v jaké parádě přijel Mariánek a spol. přímo do areálu – dorazili několika mercedesy, jedním ferrari, jedním rolls-roycem a „monster truckem“. Skalní fanoušky potěší, že naživo viděli své idoly, rozhodně ale měl meet-up větší potenciál, aby zaujal i ty, kdo kluky tolik nesledují. Obecně to působilo jako spíchnuté horkou jehlou. Jako by se nestíhalo.

Co ale musíme ocenit, je někdejší kulturista Filip Grznár v roli Mariánkova bodyguarda, který dorazil v drahém autě a jeho ochranná vestička mu přirozeně padla k tělu. Rozhodně více než zápasy v kleci. A samozřejmě Paulovo neustálé propagování nových deodorantů W, ke kterým v Americe spustil masivní kampaň. Je to totiž marketingová mašina – a občas je zajímavé sledovat jeho reklamní kroky.