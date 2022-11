Hodlají změnit pravidla hry v léčbě poruch srážlivosti krve. Češi teď na technologii poslali miliony

Nevypadá příliš technologicky. Zařízení má velikost mobilního telefonu, vejde se tedy do dlaně, přitom dokáže zajistit důležité chemické reakce a poslat data, která poskytnou. Což znamená, že lidé se místo zdlouhavých návštěv specializovaných center, kde se dosud takové testy dělají, můžou otestovat sami a třeba doma. A přitom jejich doktor bude mít k dispozici výsledky v reálném čase. Projekt nizozemské společnosti Enzyre umí stanovit stav srážlivosti krve, ale je to jen začátek. I s pomocí Čechů by mohl pomáhat i u dalších nemocí.

Nizozemští výzkumníci svému zařízení říkají EnzyCard. Má výrazně pomoct s problémy, kterými trpí lidé s poruchou srážlivosti krve. I z malé ranky mohou krvácet výrazně déle než zdraví lidé, což může ohrozit i jejich život. Léky ovlivňující srážlivost existují, ale je potřeba hlídat, jaké množství jich člověk přijímá podle toho, v jakém stavu se aktuálně nachází.

Jenže to běžně lidé nevědí. A přesně to má řešit malé zařízení společnosti Enzyre. Potřebuje jen trochu krve, aby změřila až 16 reakcí současně. Vykazuje přitom vysokou citlivost a specifičnost. Ale to hlavní: nepotřebuje jakoukoliv laboratorní infrastrukturu. Takže je možné ji používat doma, na cestách, nebo v prostředí kritické péče. Data se přenášejí ošetřujícímu lékaři pomocí mobilní aplikace.

To přináší pacientům obrovské výhody: nejen, že nemusejí chodit do specializovaných center, ale tím, že znají svůj stav, snižují pravděpodobnost nežádoucích hospitalizací díky možnosti včasné úpravy léčby. Což znamená i nižší celkovou léčebnou zátěž pro pacienta a náklady zdravotnického systému. Jde o významný počet lidí. Ač je nemoc vzácná, hemofilií trpí podle odhadů po celém světě přes 800 tisíc lidí.

K dokončení a rozšíření projektu teď přispěli i Češi. Domácí investiční fond i&i Biotech Fund na metodu poslal víc než jeden milion eur, tedy kolem 25 milionů korun. Účastnil se investičního kola, kde se vyjímá řada mezinárodních investorů. Vedl jej nizozemský fond Oost NL, mezi dalšími jsou farmaceutické Takeda Ventures a Novalis Biotech nebo Demcon Investment.

Foto: Enzyre Produkt společnosti Enzyre umí zjistit stav hemofiliků.

Společnost Enzyre použije získané finanční prostředky na dokončení registrace klinických studií, zprovoznění výrobní linky a také na vývoj nových aplikací své technologie mimo oblast léčby hemofilie typu A. „Úspěšné uzavření tohoto kola financování vnímáme jako potvrzení kvality naší technologie. Umožní nám nejen její rozvoj, ale i posun společnosti Enzyre do další fáze jejího růstu,“ říká Guido Maertens, výkonný ředitel společnosti Enzyre.

Rozšířit síť pro české projekty

Pro i&i Biotech Fund jde o nezvyklou investici. Oproti těm dřívějším, které směřovaly do společností s kořeny v Česku a v sousedních zemích, nyní peníze posílá mimo oblast střední Evropy. Ale investice umožňuje fondu rozšířit síť strategických aliancí. Rostoucí síť partnerů má pak umožnit fondu v budoucnu lépe podporovat regionální projekty.

Cení si proto i dalších společností, které se na investici podílejí. „Abyste uspěli, je však třeba už při vývoji spolupracovat s farmaceutickými společnostmi, které se následně léčbě věnují,“ říká Jaromír Zahrádka, partner i&i Bio a zakladatel bio-inovačního centra i&i Prague.

„Projekty z této oblasti vznikají také v ČR, ale přes silnou konkurenci ze zahraničí zatím neměly mnoho prostoru se prosadit na trhu. Díky této investici máme nejen možnost vložené prostředky zhodnotit, ale získáváme silné a dlouhodobé partnery, dostáváme se daleko blíže trhu a v budoucnu budeme schopni lépe rozpoznat a efektivně podpořit skvělé nápady z této oblasti vzniklé v České republice,“ představuje si Zahrádka.

Popisuje, že další specifika projektu odpovídají tomu, kam fond hledí. Dlouhodobě se zaměřuje na ambulantní i domácí rychlou a přesnou diagnostiku. Ta v očích Zahrádky patří mezi zásadní potřeby při léčbě pacientů.

Jen každý desátý projekt

Rozvoj firmy Enzyre spadá do kategorie úspěšně zvládnutého transferu technologií, což je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Během takové cesty je potřeba zajistit dost peněz, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Pro fond i&i Biotech je to už šestá investice. Uskupení má sídlo v Lucembursku, ale vzniklo v Praze. Peníze už poslalo do českého projektu, který vyvíjí lék na leukémii, do americko-rakouského startupu Celeris Therapeutics, který využívá umělou inteligenci k vývoji nových léčiv proti vážným chorobám, na vývoj česko-amerického léku proti rakovině nebo směrem k analýze mimo jiné nádorových buněk. Poslední zveřejněná investice cestovala ke španělskému startupu Nanoligent, který se zaměřuje na onkologickou terapii.

Celkem i&i Bio spravuje přes 45 milionů eur, které plánuje investovat do zhruba 20 společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Směřuje je přitom především do regionu střední a východní Evropy.