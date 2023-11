Huawei či Xiaomi na uchu i v garáži. Čínští výrobci telefonů šlapou do produkce elektromobilů

Uložit 0

Společnosti Xiaomi a Huawei má většina z nás spojené s cenově dostupnou elektronikou všeho druhu, od chytrých telefonů přes koloběžky až po robotické vysavače. Nyní však Číňané přicházejí s novinkou, která se dosavadnímu produktovému portfoliu přece jen vymyká. Obě společnosti téměř totožně nabídnou zákazníkům své elektrické sedany.

Automobil a telefon jsou na první pohled dva zcela odlišné produkty. Nicméně díky digitalizaci a elektrifikaci vzájemných průsečíků přibývá. V minulosti tak zájem o produkci vlastního automobilu projevila řada firem, jejichž primárním zdrojem obživy je elektronika.

Mezi nejznámější případy patří pokusy Applu, které ovšem nedopadly dle představ. Nedařilo se ani Googlu. O něco úspěšnější je případ společnosti Sony, která myšlenku výroby vlastního automobilu dotáhla až k založení zcela nové automobilky Afeela, na které spolupracuje s Hondou. Někteří výrobci proslavení především svými telefony ale mají v rukách již skutečný vůz, a to konkrétně Huawei a Xiaomi. Jejich díla rozhodně stojí za pozornost.

Huawei již dříve ukázal svůj elektrický crossover Aito M5 a nyní přichází s modelem Luxeed S7, tedy elektrickým sedanem, jehož předprodej byl už odstartován v Číně. Nabízen je tam za 258 tisíc jüanů, tedy přibližně 800 tisíc korun, což je velmi zajímavá částka, pokud se podíváme na jeho technické parametry.

Foto: Huawei Elektrický sedan od Huawei

Automobil stojící na 800V architektuře má délku bezmála 5 metrů a nabízí neotřelý design, který je u vozů z Číny již standardem. Pracuje s aerodynamikou, tenkými světlomety a také tenkou světelnou linkou na zádi, která nese nápis Luxeed. Právě tento nápis naznačuje, že by se nutně nemuselo jednat jen o model určený pro domácí trh.

Vůz působí celkově luxusním dojmem, což ještě více podtrhuje jeho interiér. Tomu vévodí 12,3 palce velký přístrojový panel a velký dotykový displej, skrze který posádka komunikuje s operačním systémem, podle očekávání, od Huawei. Zajímavostí jsou dotykové lišty na zadních dveřích, skrze které lidé na zadních sedadlech ovládají některé funkcionality vozu, jako je klimatizace. Oko zaujme i obří panoramatická střecha.

Číňané navíc přihazují 420 litrů úložného prostoru a slušnou porci výkonu. Hned v základu vůz nabídne výkon 496 koňských sil. Díky tomu zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,3 sekundy. Přesné detaily o kapacitě baterií zatím nejsou známé, nicméně vůz by měl být nabízen ve čtyřech úrovních výbavy, které milovníkům telefonů budou povědomé. Jsou označeny jako Pro, Max, Max+ a Max RS. Lišit by se měly výkonem, funkcemi a dojezdem, přičemž verze Max+ by měla nabídnout dojezd přes 800 kilometrů.

Prodejní cena této konkrétní verze je 328 tisíc jüanů, tedy přibližně milion korun. Vrcholná verze Max RS bude v přepočtu o 200 tisíc korun dražší. A to je nabídka, na kterou by mohli zákazníci slyšet. Za podstatně nízkou cenu totiž Huawei nabízí vůz s parametry, jaké mají i modely od Tesly.

Xiaomi to vidí podobně

Huawei ovšem není jediným výrobcem telefonů, kterého napadlo uvést na trh elektrický sedan. To samé chce udělat i Xiaomi, které co nevidět vyšle model SU7. Tentokrát to ovšem nebyla přímo společnost, kdo vůz představil. Jak informuje web CarNewsChina, čínské regulační úřady každý měsíc zveřejňují seznam vozidel, která procházejí homologačním procesem před uvedením na trh, a součástí reportů jsou i obrázky a specifikace vozidel.

Foto: Čínské regulační úřady Elektrický sedan od Xiaomi

Díky tomu se SU7 odhalilo v plné kráse. Podobně jako Luxeed S7 od Huawei má na délku bezmála 5 metrů a bude mít i lidarovou technologii. Automobil bude nabízen ve dvou technických specifikacích. První s motorem RWD má 220 kW a verze AWD 495 kW. O akceleraci prozatím moc nevíme, nicméně maximální rychlost je uváděna 210 či 265 km/h. I zde se setkáváme s výbavovými verzemi s označením SU7 Pro a SU7 Max a stejně tak bude přítomen operační systém vyvinutý přímo Xiaomi.

Po optické stránce vůz možná nebudí tak velké emoce jako model od Huawei, nicméně i přesto se jedná o atraktivní automobil, který nepůsobí laciným dojmem. Jeho produkce by měla začít v prosinci letošního roku, přičemž k prvním zákazníkům se dostane v únoru 2024.