Sony a Honda představily vlastní automobilovou značku. Afeela chce dobýt trh technologiemi i zábavou

Příběh automobilu s emblémem Sony na přídi se začal psát v roce 2020, kdy japonský gigant na veletrhu spotřební elektroniky CES představil koncept kompaktního elektromobilu. Okolo novinky se vznášela celá řada otazníků, nyní je však definitivně jasné, že kromě legendárních herních konzolí, televizí, fotoaparátů či sluchátek bude know-how japonských inženýrů také proudit v modelech zcela nové japonské automobilky Afeela, kterou Sony zakládá s Hondou.

Když Sony v lednu roku 2020 elektromobil představilo, jednalo se o velké překvapení. Na tajemnosti celé věci přidalo také dlouhé mlčení Japonců o tom, kam s projektem vlastně směřují. Nikdo nevěděl, zda chtějí skutečně vyrábět vozy, nebo jen demonstrovat své schopnosti a ukázat, že technologie Sony mohou najít uplatnění i v segmentu automotive. Proto se vyrojila řada spekulací, že to Sony s elektromobilem ve skutečnosti nemyslí tak vážně.

Jenže v Japonsku se myšlenky na vlastní automobil nevzdali, ba naopak. Sony hledalo dostatečně schopného partnera, se kterým by ji mohlo přivést k životu. Nakonec jej našlo v Hondě, se kterou se domluvilo na vzniku zcela nové značky, se kterou se vrátilo zpět na místo činu – do Vegas na veletrh CES.

Společný podnik obou japonských hegemonů světa spotřební elektroniky a mobility ponese název Afeela a její první elektromobil by se měl v Severní Americe začít prodávat v roce 2026. Indicie napovídají, že se můžeme těšit na novinku doslova napěchovanou technologiemi, jako je umělá inteligence, virtuální realita, rozšířená realita a v neposlední řadě také zábava.

Foto: Afeela Ředitel společnosti Sony Honda Mobility Jasuhide Mizuno.

„Afeela představuje náš koncept, ve kterém lidé zažívají pocit interaktivní mobility, která využívá technologie snímání a umělé inteligence,“ uvedl generální ředitel společnosti Sony Honda Mobility Jasuhide Mizuno.

Představený koncept navazující na původní koncepci Vision S 01 má být vybaven více než čtyřmi desítkami senzorů, kamerami, radary, ultrazvukem i technologií lidaru (metoda dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu – pozn. red.). Tyto technologie by měly být zabudovány po celém vozidle, aby vůz mohl detekovat veškeré objekty, které se ocitnou v jeho okolí, a technologie autonomního řízení na ně mohla reagovat.

Stejně jako S 01 je i aktuální koncept elektrickým sedanem. Pracuje se světelnou lištou na přídi, lesklou černou střechou a paprskovými koly s aerodynamickými kryty nábojů. Na první pohled může trochu připomínat novinku z dílny automobilky Lucid.

Svou cenou by se měl elektromobil stát konkurentem pro vozy od výrobců jako BMW, Volvo či Audi, bude tedy usilovat o nadvládu v prémiovém segmentu. Kromě pořizovací ceny budou muset majitelé počítat také s pravidelnými měsíčními poplatky v rámci softwarových balíčků, díky kterým si budou moci vybírat, jaké funkce jim vůz bude schopen zprostředkovat.

Foto: Afeela Interiér bude plný zábavy

Vzhledem k tomu, že Mizuno naznačil množství zábavy za volantem, lze předpokládat, že se do vozu určitým způsobem promítnou i některé prvky, na které jsou zvyklí majitelé konzolí Playstation od Sony. A dost možná se bude předplatné týkat také herního obsahu, který vůz nabídne.

Další podrobnosti se však dozvíme až později. Auto by mělo vznikat v některé z továren Hondy stojících na území Spojených států. Takových závodů zde však má japonský výrobce hned 12. Právě zákazníkům v USA bude vozidlo nabídnuto jako prvním. Následně se dočkají také řidiči v Japonsku a novinka se dostane i do Evropy. Předobjednávky by se měly otevřít v roce 2025.