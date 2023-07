Hvězda YouTubu podporovaná Red Bullem vytvořila s českým studiem Pixelmate moderní cyklistický bazar

Downhill je cyklistickou disciplínou, ve které se jezdci pouští v extrémních rychlostech dolů z kopce buď ve volném terénu, či po k tomu určených trasách, na kterých překonávají různé skoky a další překážky. Jednou z ikon tohoto sportu je cyklista a ambasador Red Bullu Fabio Wibmer, jehož kousky sleduje na YouTubu přes sedm milionů uživatelů. Kromě adrenalinové zábavy se rakouská hvězda věnuje ale i podnikání. Je například jedním ze zakladatelů úspěšného rakousko-italského startupu s ojetými koly Bikeflip, na jehož tvorbě spolupracoval s českým vývojářským studiem. Pražští Pixelmate pro něj vytvořili kompletně celé online rozhraní této platformy včetně mobilní i webové aplikace a designu.

Mohlo by se zdát, že hvězdu Wibmerova formátu nemusí prodej a nákup kol z druhé ruky vůbec zajímat. Jenže opak je pravdou. Když jednou seděl nad pivem se svými kamarády, přišla řeč i na toto téma a všichni přítomní se shodli, že prodávat či kupovat kolo z druhé ruky je na výsost problematická záležitost. Tehdy se dala ojetá kola kupovat či prodávat jen na nespecifických tržištích či fórech, kde se ovšem těžko hledá kolo v konkrétní specifikaci a člověk může narazit na lecjaké prodejce či kupce.

„Když jsem o Bikeflipu mluvil s ostatními jezdci a lidmi z oboru, nikdo neznal žádný uživatelsky přívětivý způsob prodeje použitých kol a komponentů. Vlastně to všechny překvapilo. Existoval Autoscout24 pro auta, Booking.com pro hotely a Tinder pro hledání… ehm, lásky. Ale nic pro kola? Proto vznikl Bikeflip,“ vysvětluje Wibmer.

V roce 2020 se rozhodl vytvořit platformu, na které budou moci uživatelé prodávat a nakupovat kola i komponenty pečlivě selektované do nejrůznějších kategorií a podkategorií. Jenže Wibmer uměl jezdit na kole, ne programovat, a proto začal hledat někoho, kdo mu s vývojem Bikeflipu pomůže. A volba nakonec padla na české vývojáře ze studia Pixelmate.

Foto: Pixelmate Tým studia Pixelmate

Proč si vybral právě Čechy? Svou roli samozřejmě sehrálo to, že ceny vývojářů jsou v zahraničí stále zcela jiné než v Česku. „Potřebovali jsme pružný vývoj a popravdě – najít v Rakousku vývojářské studio za rozumnou cenu není úplně jednoduché. Báli jsme se zprvu komunikace na dálku, ale ukázalo se, že to už dnes není žádná překážka,“ vysvětluje CEO Bikeflipu Andrea Maranelli.

Tomáš Novotný, jeden ze zakladatelů studia Pixelmate, ovšem připomíná, že cena nebyla jediným kritériem. „Česko má v zahraničí z hlediska vývojářů dobrou pověst. Ví se, že tu je kvalitní development i školy. Bikeflip šel podle svých slov po referencích. Když už se rozhodli pro cizinu, tak chtěli mít jistotu, že to dobře dopadne,“ vysvětluje.

„Nejdřív nám přišla nenápadná poptávka po vývoji mobilní aplikace. Tehdy jsem netušil, že za tím stojí Fabio Wibmer, člověk, kterého zná v Alpách naprosto každý. Domluvili jsme si rychlý úvodní call a mě zamrazilo, když na druhé straně stál právě on se svým týmem a ptal se, zda mám rád cyklistiku,“ vzpomíná s úsměvem druhý ze zakladatelské dvojice Pixelmate Matyáš Mandík, který je shodou okolností vášnivým milovníkem cyklistiky. A právě v Alpách sjíždí kopce poměrně často.

Přečtěte si takéInvestiční škatulata v českém startupu. Majoritu získal Prime FundInvestiční škatulata v českém startupu Foxdeli. Majoritu získal za desítky milionů Prime Fund

Tak se v Praze pustili do práce s tím, že zásadní podmínkou klienta byla co nejkratší doba spuštění první verze webové aplikace. Pixelmate měl díky svým zkušenostem hotovo za tři měsíce. V příštím roce na trhu oslaví již deset let a cenné znalosti sbírá i na zakázkách pro klienty, jako je kosmetická značka Yves Rocher, Zonky či Jablotron. „Většinou se však soustředíme na práci pro startupy, které si své jméno teprve budují,“ upřesňuje Novotný.

Rychlosti zrodu aplikace nahrával i fakt, že Wibmer a jeho tým byli extrémně profesionální a měli jasnou představu nejen o finální podobě produktu, ale i průběhu vývoje. „Na začátku spolupráce si se startupem běžně povídáme třeba i měsíce, než se začne vyvíjet. Tady to ale bylo trochu jinak,“ vysvětluje Mandík. „Lidé v týmu Bikeflipu měli naprosto jasnou představu o tom, jaký bude byznys model, jak to celé rozfázujeme a jaké funkce a proč tam budeme implementovat. Byl to koncert. Běžně startupům pomáháme nápad doladit, nasměrovat ho, udělat propracovaný online byznys, ale tady byli vlastně o kus dál a mohli jsme rovnou rozjet vývoj.“

Foto: Bikeflip Platforma umožňuje nákup a prodej kol a komponentů z druhé ruky

Podle zakladatelů studia se navíc do celého projektu propsal i drive a energie samotného Wibmera, který se na vývoji podílel coby koordinátor myšlenky projektu. „Působil na nás extrémně profesionálně, přitom velmi kamarádsky a lidsky. Pravdou je, že nás to nakoplo v rámci přístupu k byznysu. Když pracujete s člověkem, který má miliony sledujících na sociálních sítích a patří k nejvýznamnějším sportovcům dnešní doby, máte prostě trochu sklon koukat na to, jak přemýšlí, v čem se odlišuje. To pro nás bylo nesmírně inspirující,“ dodává Mandík.

Oblíbený startup míří i do Česka

Když byl Bikeflip vypuštěn do světa, začal rychle růst, přitahovat investory a expandovat. Jeho služby jsou nyní dostupné v Rakousku, Itálii a Německu a svým uživatelům, kterých je momentálně více než 45 tisíc, nabízí možnost vybírat si z 11 tisíc kol z druhé ruky. Mimo to je zde možné pořídit či prodávat jednotlivé komponenty, hledat kvalitní cykloservisy a obchodníky a v neposlední řadě se stát součástí komunity, kterou kolem sebe Bikeflip buduje.

Bikeflip se dnes účastní každé větší cyklistické akce a pro bikery také sám pořádá nejrůznější eventy na míru, kde se mohou sejít a utužovat vzájemné vztahy, které ve finále pozitivně ovlivňují i šance prodeje a nákupu. Právě v této komunitě vidí Novotný jednu z nejsilnějších stránek projektu. „Taková platforma pro tuto komunitu lidí donedávna neexistovala,“ vysvětluje s tím, že kromě eventů platforma nabízí velmi kvalitní poradenské služby či bikerskou školu.

Foto: Bikeflip Fabio Wibmer během show na kole

I tak se nabízí otázka, jak bezpečné je kupovat kolo z druhé ruky. Celá řada závad totiž nemusí být na první pohled patrná. Podle Novotného slov má ovšem platforma propracovaný management inzerátů a prodejen kol tak, že za vše přímo sama ručí a zákazník je tak chráněn. Kolo, které dorazí do Itálie třeba až z Německa, by proto mělo být vždy naprosto v pořádku.

Český cyklista si teď nejspíše klade otázku, kdy bude něco takového dostupné i v Čechách. Dle Novotného Bikeflip na český trh míří, kdy přesně expanzi zahájí, však zatím prozradit nechce. Naznačuje ovšem, že by se tak mělo stát v relativně blízké době.