I nošení jídla do práce může být luxus. Louis Vuitton nabízí tašku na svačinu za 70 tisíc

Sandwich Bag by Louis Vuitton

Nosit si jídlo do práce z domova bývá jedním ze způsobů, jak ušetřit peníze. Ovšem ne v případě, pokud si ho zabalíte do nové svačinové tašky od značky Louis Vuitton. Slavná firma přišla s dalším kuriózním doplňkem, který vyvolává velkou pozornost nejen módního obecenstva. A cena luxusního pytlíku na svačinky, snídaně, obědy, večeře – nebo drahé šperky – vás asi nepřekvapí.

Louis Vuitton, spadající do impéria LVMH jednoho z nejbohatších lidí na světě Bernarda Arnaulta, čas od času představí produkt, který může fanoušky vysoké módy šokovat a pobavit zároveň. Předloni třeba uvedl brašnu přes rameno v podobě plechovky na barvu, v roce 2007 naopak přispěchal s neobyčejně obyčejnou károvanou taškou na prádlo.

Letošní sezónu francouzská značka odstartovala s novým, poměrně bizarním produktem: pytlíkem na svačinu. Představte si, v čem si odnášíte jídlo například z McDonald’s. Pak vyměňte papír za hovězí kůži, přidejte velký nápis Louis Vuitton, horní přezku a vygravírovaný štítkový popis s názvem firmy a rokem založení a dostanete luxusní svačinovou tašku za více než tři tisíce dolarů.

Oficiální popis novinky za téměř sedmdesát tisíc korun Louis Vuitton na svém webu neuvádí, ale proč by také měl – vše poznáte na první pohled. Nedisponuje žádnými uchy pro držení nebo nošení na zádech, protože je to prostě svačinový pytlík. Nemá sofistikované vnitřní přihrádky, pouze jednu hlavní a dvě menší na drobnosti. Má ale něco, co značku Louis Vuitton obzvlášť charakterizuje.

Typickým poznávacím prvkem není jen nápis na přední části, ale i jemně oranžová barva, která má být stejného odstínu, v jakém LV vyrábí své proslulé papírové nákupní tašky. Pharrell Williams, známý hudebník a od loňského března kreativní ředitel pánské módy v Louis Vuitton, kde nahradil zesnulého designéra Virgila Abloha, se tak vedle světových kolekcí pouští i do těchto… věcí.

Takzvaný Sandwich Bag má být dostupný pouze v prodejně v kalifornském Hollywoodu, kde debutoval. Stejně tak není prodáván ani na internetu. Pokud jste si tedy mysleli, že našetřených sedmdesát tisíc korun investujete do zřejmě nejdražšího pytlíku na svačinu, budete si k tomu muset zaplatit i cestu na západní pobřeží Spojených států.