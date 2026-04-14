Ikonická ústředna na Žižkově po letech ožije. Budou v ní byty, wellness i střešní terasa se saunou
Developerská společnost PSN zahájí letos v létě obnovu prázdné ústředny. Vznikne v ní 116 bytů, hotovo by mohlo být v roce 2029.
Svého času šlo o jednu z nejmodernějších telefonních ústředen na světě. V monumentální žižkovské budově se dvěma věžemi ve stylu art deco z roku 1926 tehdy pracovalo až 350 lidí, v posledních letech ale byla zcela nevyužitá. To se teď má změnit. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě obnovu objektu, kde vznikne 116 bytů, kavárna, restaurace, wellness, fitness i sdílená střešní terasa se saunou.
„Takové domy nemají být kulisou. Mají být místem, kam se chodí. Oživení bývalé ústředny vnímáme jako příležitost vytvořit silnou městskou adresu, která má charakter,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN, který nedávno poskytl CzechCrunchi obsáhlý rozhovor. Hotovo by mohlo být v roce 2029, autorem nové podoby objektu je ateliér Jakub Cigler Architekti.
V lednu bylo rozhodnuto i o osudu další bývalé pražské telefonní ústředny v Petrské ulici. Penta Real Estate vystaví na jejím místě dům s 82 luxusními byty, včetně několika střešních penthousů s terasami, dvěma obchodními jednotkami a podzemním parkovištěm. Projekt inspirovaný kubismem má být dokončen v roce 2028. Bohatě zdobená žižkovská ústředna ve Fibichově ulici je ovšem mnohem cennější, zůstane proto zachována.