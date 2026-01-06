O osudu prázdné telefonní ústředny v centru Prahy je rozhodnuto. Místo ní vyroste dům s 82 luxusními byty
Projekt inspirovaný kubismem počítá se střešními penthousy s terasami, dvěma obchodními jednotkami a podzemním parkovištěm. Hotový má být v roce 2028.
Ani ne před měsícem oznámila developerská společnost Penta Real Estate, že na pražské Florenci vybuduje celou čtvrť za 20 miliard korun. Teď získala zelenou pro svůj další projekt jen kousek odtud. Namísto prázdného objektu bývalé telefonní ústředny v Petrské ulici vystaví dům s 82 luxusními byty včetně několika střešních penthousů s terasami, dvěma obchodními jednotkami a podzemním parkovištěm. Projekt inspirovaný kubismem má být dokončen v roce 2028.
Realitní odnož skupiny Penta miliardáře Marka Dospivy se kromě kancelářské výstavby soustředí čím dál víc právě na bydlení. Nové domy vyrostou pod jejím vedením na místě někdejšího Transgasu, promění se nákladové nádraží Žižkov a dojde i k dokončení Vítězného náměstí. Za největší výzvu ovšem nyní developer považuje budoucí zastřešení kolejiště hlavního nádraží, kde hodlá vybudovat plošinu, která propojí Nové Město s Vinohrady a Žižkovem.
„To místo vypadá jako jizva, která půlí město. Není důvod, aby koleje zůstaly na povrchu,“ prohlásil v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch šéf Penta Real Estate David Musil. Stejně jako na Florenci by i tady mohla vzniknout zcela nová čtvrť. S byty, kancelářemi a hotelem – a také s parky, vodními prvky a veřejnými budovami. Kromě toho teď skupina uvažuje o vybudování svého prvního pražského mrakodrapu, a to na místě nynější centrály České spořitelny na Budějovické. Je také aktivní na Slovensku a ve Spojeném království.