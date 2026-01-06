Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

O osudu prázdné telefonní ústředny v centru Prahy je rozhodnuto. Místo ní vyroste dům s 82 luxusními byty

Projekt inspirovaný kubismem počítá se střešními penthousy s terasami, dvěma obchodními jednotkami a podzemním parkovištěm. Hotový má být v roce 2028.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

petr

Foto: Pantograph

petr2
petr3
petr4+12
petr1
petr5
petr14
petr10
petr13
petr7
petr12
petr6
petr11
petr9
petr8
petr-1
0Zobrazit komentáře

Ani ne před měsícem oznámila developerská společnost Penta Real Estate, že na pražské Florenci vybuduje celou čtvrť za 20 miliard korun. Teď získala zelenou pro svůj další projekt jen kousek odtud. Namísto prázdného objektu bývalé telefonní ústředny v Petrské ulici vystaví dům s 82 luxusními byty včetně několika střešních penthousů s terasami, dvěma obchodními jednotkami a podzemním parkovištěm. Projekt inspirovaný kubismem má být dokončen v roce 2028.

Realitní odnož skupiny Penta miliardáře Marka Dospivy se kromě kancelářské výstavby soustředí čím dál víc právě na bydlení. Nové domy vyrostou pod jejím vedením na místě někdejšího Transgasupromění se nákladové nádraží Žižkov a dojde i k dokončení Vítězného náměstí. Za největší výzvu ovšem nyní developer považuje budoucí zastřešení kolejiště hlavního nádraží, kde hodlá vybudovat plošinu, která propojí Nové Město s Vinohrady a Žižkovem.

„To místo vypadá jako jizva, která půlí město. Není důvod, aby koleje zůstaly na povrchu,“ prohlásil v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch šéf Penta Real Estate David Musil. Stejně jako na Florenci by i tady mohla vzniknout zcela nová čtvrť. S byty, kancelářemi a hotelem – a také s parky, vodními prvky a veřejnými budovami. Kromě toho teď skupina uvažuje o vybudování svého prvního pražského mrakodrapu, a to na místě nynější centrály České spořitelny na Budějovické. Je také aktivní na Slovensku a ve Spojeném království.

Související témata:PentaPenta Real Estate
Přejít do diskuze