Indiana Jones s tváří Harrisona Forda vyjde jako hra. Bičovat nácky a luštit hádanky budete ještě letos

Tá ta da tá, tá ta dá… Slyšíte ty trumpety? To je přece ústřední melodie z Indiany Jonese! Pěkně si ji začněte prozpěvovat, protože nejslavnější archeolog všech dob se vrací – nikoliv však v novém snímku, ale v nové videohře. Indiana Jones and the Great Circle vyjde ještě letos a první trailer dává naději, že Indy ještě nepatří do muzea.

„Napříč dějinami lidstvo vybudovalo několik míst nebývalého duchovního významu. Pokud byste tyto stavby umístěné po celém světě spojili čarou, dostanete dokonalý kruh…“ No nezní vám to jako Indiana Jones? Samozřejmě že ano. Profesor, archeolog a akční hrdina vždycky k dějinnému dobrodružství přidával pořádnou špetku nadpřirozena. Chystaná hra Indiana Jones and the Great Circle nebude jiná.

The Great Circle je dějově umístěn mezi Dobyvatele ztracené archy a Poslední křížovou výpravu a hráče zavede na rozmanitá místa od vrcholků Himálaje přes thajské džungle a egyptské pouště až po Vatikán. Po celém světě bude Henry Walton „Indiana“ Jones junior bojovat s fašisty – oblíbený bič samozřejmě nechybí – či se kolem nich plížit, když hrubá síla nestačí. Ale i řešit hádanky a objevovat tajemství historická i mystická.

Indiana Jones and the Great Circle vyjde ještě letos na Xbox a PC, k dispozici bude už v den vydání na předplatném Game Pass. Hra je viděná z vlastního pohledu, jen v některých pasážích ho vystřídá perspektiva třetí osoby. Pod vydavatelem Bethesda a ve spolupráci s Lucasfilm Games ji tvoří studio MachineGames. To bude herním fanouškům dobře známé coby autor moderního restartu slavné série Wolfenstein s podtituly The New Order a Youngblood, kdy především ta úplně první byla nesmírně povedená.

Titulní hrdina je jednou z ikonických rolí Harrisona Forda, který jej naposledy ztvárnil ve filmovém Indianu Jonesovi a nástroji osudu, který byl zábavný, ale jehož konec byl šílený. Ve videoherní novince zůstane ústřední postavě Fordova tvář, hlas mu však propůjčí známý videoherní dabér Troy Baker, mimo jiné Joel z playstationového hitu The Last of Us.

Indiana Jones se zrodil stejně jako Star Wars v hlavě George Lucase a kromě pětice filmů (a seriálu o mladém Indym) býval i oblíbeným námětem pro videohry. Jenže ta poslední, Indiana Jones Adventure World, vyšla už v roce 2011 a šlo o nenáročnou mobilní záležitost. The Great Circle tak bude velkým videoherním návratem k silné tradici více než dvacítky titulů.

Adventura Indiana Jones and the Fate of Atlantis z roku 1992 platí za jednoho z nejmilovanějších představitelů žánru. Kromě skutečných stavebnic dostal Indy i kostičkovou herní podobu LEGO Indiana Jones: The Original Adventures. Jednadvacet let starý Indiana Jones And The Emperor’s Tomb se dokonce podíval do Prahy. A už v osmdesátých letech stvořil textovou hru Indiana Jones a Chrám zkázy český filmový publicista František Fuka.

Herní novinky od Xboxu

Nový Indy se představil během prezentace Xbox Developer Direct 2024, která ukázala i další tituly směřující nejen na konzoli od Microsoftu. Nabídla například potvrzení premiéry Hellblade 2: Senua’s Saga. Pokračování nesmírně nápadité hry, v níž se psychologický horor mísí se severskou mytologií, vývojáři z Ninja Theory naplánovali už na 21. května.

Oceňovaní tvůrci her na hrdiny ze studia Obsidian zase přiblížili datum vydání Avowed, svého RPG viděného z pohledu první osoby a zasazeného do světa skvělých Pillars of Eternity. Square Enix přidal novinky o nejnovějším díle své fantasy série Visions of Mana, tým Oxide Games složený z někdejších vývojářů Civilization odhalil více detailů o své historické strategii Ara: History Untold.