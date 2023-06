Nový Indiana Jones jde dnes do kin. Vyrazit na Nástroj osudu se vyplatí, ale ten konec…

Za zvuků nezapomenutelné fanfáry od skladatele Johna Williamse se v českých kinech dnes představuje nový Indiana Jones a nástroj osudu. Harrison Ford se vrací v ikonické roli dobrodruha a archeologa, který při pátrání po tajemstvích minulosti často naráží na nacisty, hady a nadpřirozeno. Jak se novinka povedla? Uvidíte.

Už pátý díl slavné dobrodružné série je první z letních blockbusterů, které nás v následujících týdnech čekají. Za rohem je explozivní Oppenheimer, nová Mission Impossible, růžová Barbie, na podzim se vrátíme na písky Duny. Tak jsme na Nástroj osudu vyrazili ve dvou, k Lucce Černohlávkové se připojil Michal Mančař. Oba máme rozdílný filmový vkus, očekávali jsme tedy, že i nový Indiana Jones nás rozdělí.

Jak si poradí se stárnoucím Harrisonem Fordem? Dojde k pomyslnému předání žezla (tedy spíš biče) nové hrdince? Je další díl potřeba nebo to bude jen laciná sázka na nostalgii? Jak naloží s pošramoceným odkazem Království křišťálové lebky? Na spoustu otázek film odpověděl – ale kdo by čekal, že tolik otazníků vyvolá různé pohledy na věc, bude možná překvapen. Finální dějství novinky, kterou po čtyřech dílech nerežíroval Steven Spielberg, ale James Mangold, nás naopak stmelilo.

Je to Indy?

Je. Už od první chvíle sledujete klasického Indianu, jen o pár let staršího. Tedy, na začátku to je ještě digitálně omlazený Harrison Ford – který mimochodem vypadá opravdu povedeně –, protože jste v nacistickém Německu. Je tma, všude pobíhají vojáci a hoří ohně a udatný archeolog se ocitá v jedné nebezpečné, ale zároveň zábavné situaci za druhou. Nejen tímto zasazením film připomíná Poslední křížovou výpravu, v jejímž duchu pokračuje i zbytek filmu. Ten, který se odehrává v roce 1969, kdy Američané přistáli na Měsíci a bývalý nacistický fyzik, jenž jim s tím pomohl, má konečně čas na svoje plány. Nechybí klobouk, bič a ústřední melodie od Johna Williamse. A samozřejmě napínavé dobrodružství, které ale koresponduje s tím, že hlavního hrdinu hraje za pár týdnů jednaosmdesátiletý Ford. Nechodí o berli, ale už se nepouští do až tak divokých akcí a vůbec to nevadí.

Jak to vypadá a jak to zní?

Tá-ta-da-tá-tádadá! Jak asi může Indiana Jones se soundtrackem od Johna Williamse znít? Samozřejmě skvěle. A klasicky indianajonesovský je film i na pohled. Díváte se na něj přes lehce zažloutlý filtr, navštěvujete v něm zajímavá města, objevujete tajuplná místa s nejrůznějšími nástrahami včetně hnusných lezavých a plazivých obyvatel, odhalujete drahocenné artefakty (Které patří do muzea!). Je to prostě jízda, i když vždycky o trochu delší, než by bylo ideální. Výprava včetně té trikové je povedená. Tedy až na finálovou výjimku, ale o té později…

Kdo je v hlavní roli?

Bezesporu Indiana, respektive Harrison Ford. Je to sice stárnoucí pán, ale obavy o to, že by ho měla zastínit potenciální nástupkyně v podobě kmotřenky Heleny, nejsou na místě. S pokročilým věkem film nakládá patřičně, nenutí Forda do zbytečných kousků, ani z něj nedělá nemohoucího starce. Stále umí praštit nácka. S Helenou se doplňují skvěle. Svou nespoutanou přidrzlostí její postava připomíná Marion z Dobyvatelů ztracené archy. Phoebe Waller-Bridge předvádí zlodějku s grácií, která občas Indyho přechytračí, jindy na jeho zkušenosti nestačí, občas zazáří, ale nikdy na dlouho nestrhne záři reflektorů z hlavního hrdiny. A třeba na Short Rounda z Chrámu zkázy dává v menší roli vzpomenout vynalézavý mladík Teddy.

Jak moc velká je to nostalgie?

Velká, ale je to na místě. Jiný důvod ke vzniku film ani neměl. Nic nad rámec toho, co bychom neznali z předchozích dílů, nenabízí. Baví právě tím, že dává další možnost ponořit se do světa oblíbeného hrdiny George Lucase a Stevena Spielberga. Nástroj osudu se navíc snaží tak trochu zapomenout na fanoušky ne úplně skvěle přijaté Království křišťálové lebky. Jeho události buď nepřipomíná, nebo poznámkou během pár vět a scén rychle vyřeší a místo toho sází na osvědčenou trilogii. Na mnoha místech odkazuje na první tři filmy, na chvíli se třeba objeví John Rhys-Davies alias Indyho spojenec Sallah. Dokonce i nová tvář kmotřenky Heleny přispívá k retropocitu, ať už kostýmy, nebo povahou dobrodružné archeoložky toužící po zlatě. A současně se srdcem ze zlata. Což všechno připomíná již zmíněnou Indyho lásku Marion.

Co se nepovedlo?

Délka a tempo filmu. Možná je to snaha připomenout, že sám pan profesor Jones už je chlapík v důchodu, co svůj současný svět, v němž se létá na Měsíc, nestíhá, ale Nástroj osudu všechno až moc často protahuje. Dokonce i jinak povedené akční scény. Prakticky po každé takové pasáži jsme si v sále kina souhlasně špitli, že to bylo zbytečně dlouhé. Když si hrdinové podruhé sedali do auta, už jsme na sebe shodně mrkli: „Už ne, prosím!“ (Naštěstí nejeli daleko…) A když jsme se zamysleli nad tím, co je hlavní záporák zač, co dělá, jak toho vůbec dosahuje a kdo mu při tom pomáhá, tak nám chybělo o něco větší vysvětlení. Nástroj osudu funguje i bez toho, mohl by být ale o trochu lepší. V už tak dlouhém filmu to navíc paradoxně působí, jako by tvůrci vystřihli patnáct minut, které by záporáka lépe zasadily.

Foto: Falcon Pátý Indiana Jones potěší milovníky jeho původních dobrodružství

… ale to finále!

To však byly jen dílčí výtky, které byste ve výsledku docela příjemnému pokračování Indiany Jonese odpustili. Jenže ve chvíli, kdy koukáte na hodinky, zda už není čas, aby přišel konec (film má 154 minut!) a on přijde… tak byste po jeho zhlédnutí byli mnohem raději, kdyby nenastal. Pamatujete si, jak jste naprosto nevěřícně koukali na finále Království křišťálové lebky? Kde se zhmotnili mimozemšťané a odletěli? Tak Nástroj osudu je ještě dvakrát větší WTF. Je to krátká pasáž, ale budete jen nevěřícně zírat a říkat, jak tohle mohl někdo pustit – v kontrastu se zbytkem filmu vizuálně působí, jako byste se najednou ocitli někde v 674. epizodě Hvězdné brány. Na náhodném trávníku se dvěma kameny, což je scenérie, kterou máte na chatě na zahradě, kam přijde pár špatně oblečených postav, což je pro změnu záběr jako z inscenace české televizní tvorby. Zdaleka nejhorší je ale děj, který se na plátně odehrává. Tohle se opravdu nepovedlo. Aspoň, že úplně poslední sekundy filmu vše vracejí blíž finále, jaké si profesor Henry Jones zaslouží. Ale grandiózní rozloučení s legendou to není.

Jít do kina?

Asi jít. Přece jen je to Indiana Jones. Harrison Ford je skvělý a film vás pobaví letní retro oddychovkou, která se snaží hrát na to nejlepší, co příběhy o hrdinném archeologovi přinesly. Jen se připravte na ten konec…