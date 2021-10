Online investiční platforma Portu si může pro letošní rok odškrtnout jeden ze svých hlavních cílů. Tím bylo na konci letošního roku spravovat jmění ve výši pět miliard korun, přičemž se tohoto cíle podařilo dosáhnout ještě o pár měsíců dříve. Přispěla k tomu nejen vhodná investiční doba, kdy spousta lidí hledá způsoby, jak zhodnotit své úspory, ale také dobře fungující spolupráce s Air Bank.

Portu přináší svým klientům možnost zhodnocovat úspory automatizovanými investicemi do diverzifikovaných portfolií akcií a dluhopisů z celého světa. Vklad přitom může začínat již na tisícikoruně, přičemž Portu si za spravování financí účtuje poplatek ve výši 0,6 % vkladu ročně. Za tři roky fungování platformy, spadající pod investiční skupinu Wood & Company, do ní svou důvěru vložilo přes 78 tisíc registrovaných uživatelů, kteří Portu ke správě svěřili finance v celkové výši 5,2 miliardy korun.

Pro Portu tato částka představuje pokoření milníku, který si stanovilo jako jeden z důležitých cílů pro letošní rok. „Mám radost, že se nám daří naplňovat smysl platformy, kterým je demokratizace investování. Naší snahou bylo vytvořit produkt, který nabídne jednoduché a efektivní investování všem zájemcům bez ohledu na to, jak jsou bohatí. Podle toho, jak skokově roste zájem o Portu, jsem přesvědčený, že se nám podařilo najít mezeru na trhu,“ říká Radim Krejčí, zakladatel a šéf Portu.

Investice v bankovní aplikaci fungují

Vysoký zájem o investování podle Krejčího vyvolala pandemie koronaviru. Odložená spotřeba vedla k vytvoření větších finančních rezerv a motivující byl také vývoj na trhu. Počet klientů Portu se tak od začátku loňského roku, kdy platformu využívalo 8,5 tisíce uživatelů, rozrostl v současnosti až téměř na desetinásobek. Podobný trend registruje i konkurenční služba Fondee, která nedávno získala další investici a do konce roku by mohla atakovat metu až deseti tisíc uživatelů. Další konkurence v podobě Indiga od ČSOB hlásila začátkem roku pět tisíc klientů a nově rozjela spolupráci s Mallpay.

S nárůstem počtu klientů logicky souvisí i růst spravovaných financí. Zatímco Fondee jejich objem nechce komentovat, Portu loni v listopadu překročilo jednu miliardu a aktuální pokoření pěti miliard je tak jen potvrzením růstu, na základě kterého Radim Krejčí odhaduje, že se do konce letošního roku podaří dosáhnout mety sedm miliard korun. Zároveň také přidává dlouhodobější odhad, který hovoří o správě 30 miliard do pěti let. Generovat by je mělo přibližně 200 tisíc investorů s průměrnou investicí ve výši 150 tisíc korun.

Mobilní aplikace Portu Foto: CzechCrunch

Aktuálně se do Portu dle vyjádření firmy měsíčně zaregistruje na čtyři tisíce nových klientů. Mezi nejčastější investory patří muži v poměru 8 : 2 vůči ženám a celkový týdenní vklad činí v průměru 110 milionů korun. Podle Krejčího rostlo průměrné portfolio zhruba o 6,5 % ročně. Prostřednictvím vůbec nejrizikovějšího portfolia by bylo za posledních pět let možné na Portu zhodnotit vklad o 11,5 % ročně čistého výnosu, tedy po odečtení poplatku za správu. To nejkonzervativnější za stejnou dobu přineslo výnos přibližně 4,4 % ročně.

„V Portu rozhodně neusínáme na vavřínech. Na přání klientů jsme spustili mobilní aplikaci, na které budeme průběžně pracovat a vylepšovat ji. V dohledné době chceme nabídnout i službu rebalancování portfolií, kdy jde o postupné zkonzervativňování portfolia v čase tak, aby na konci bylo dosaženo plánovaného cíle,“ dodává Martin Luňáček, produktový ředitel Portu. Nová aplikace zatím umožňuje primárně zobrazit zůstatky a aktuální výnos, další funkce mají přibývat.

Kromě nově spuštěné aplikace, na kterou klienti dlouho čekali, jsou služby Portu od letošního července dostupné i v prostředí aplikace My Air a nyní také v internetovém bankovnictví Air Bank. Podle Radima Krejčího využilo od té doby možnost poslat z Air Bank peníze přímo do Portu již 14 tisíc klientů. „Lidé rádi při kontrole zůstatků svého účtu zkontrolují i investice. Nově je Portu dostupné také v internetovém bankovnictví, což by mohlo čísla uživatelů Portu přes Air Bank ještě skokově navýšit – ne každý totiž využívá pouze mobilní bankovnictví,“ dodává Krejčí.

Přesná čísla zástupci Portu prozradit nechtějí. Ta poslední zveřejněná z července říkala, že 1 500 klientů Air Bank investovalo přes Portu více než 140 milionů korun. Klienti Air Bank by každopádně časem nemuseli být jedinými, kdo může skrze svou banku využívat služeb Portu. Podobné propojení dává smysl i dalším bankovním domům, přičemž s několika z nich by investiční společnost z portfolia Wood & Company měla aktuálně vyjednávat. Jak ovšem Krejčí upozorňuje, pro každou banku se jedná o velký projekt, jehož realizace si žádá čas.

Mimo to společnost aktuálně pracuje na integraci slovenského účtu, díky kterému se dveře Portu naplno otevřou i našim sousedům. V první polovině příštího roku by navíc měla přijít expanze také na polský trh. Přesné hospodářské výsledky Portu Radim Krejčí prozrazovat nechce. Říká však, že projekt již prokázal svou životaschopnost, a pokud by byl zakonzervován v aktuální podobě, byl by již ziskový. „Ale protože náš růstový potenciál není zdaleka vyčerpán, rozhodli jsme se dále investovat nové zdroje do navyšování lidských kapacit, do rozvoje a zlepšování Portu a do regionální expanze,“ uzavírá Krejčí.