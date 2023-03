Inspirace Blade Runnerem i hrami české Amanity. V nové slovenské adventuře prozkoumáte postapo Japonsko

Roztodivnými i roztomilými roboty připomíná Machinarium od českého herního studia Amanita Design. Futuristickým asijským zasazením si bere něco z Blade Runnera. Všechno představuje v ručně malované grafice. A přináší klasickou adventurní hratelnost, která prověří váš důvtip. Nová slovenská hra Life of Delta se po náročných letech vývoje dočkala vydání a pokouší se zaujmout nejen zajímavými zdroji inspirace.

Český videoherní průmysl roste raketovým tempem, ale daří se i tomu slovenskému. Za rok 2021 oznámil rekordní tržby 80 milionů eur, tedy téměř dvě miliardy korun. Vedle velkých titulů, jako je simulátor lovce Way of the Hunter od Nine Rocks Games, se u našich sousedů rozvíjí i scéna menších vývojářských studií. Jedním takovým zástupcem jsou Airo Games, kteří právě vydali své kreslené futuristické dobrodružství Life of Delta.

Slovenská novinka pro PC i konzole je adventura zasazená do postapokalyptického Japonska, kde se v roli malého robota jménem Delta vydáte na pouť za ztraceným přítelem. Na své cestě však kvůli následkům války nepotkáte lidské obyvatele země vycházejícího slunce, ale humanoidní ještěrky a rozpadající se roboty. A jak už je u žánru zvykem, zavaříte mozkové závity (tedy spíš robotické procesory) řešením hádanek.

Life of Delta se kromě adventurní hratelnosti, která má podle autorů nabídnout také přes padesátku miniher (od kompletování motorů raketoplánu až po míchání toxických tekutin), zájemce snaží nalákat také pohledným zpracováním. Třicítku ručně malovaných lokalit postapokalyptického Japonska obývá stovka futuristických obyvatel, průchod hrou navíc prokládají plně animované scény. To vše pak podkresluje původní soundtrack.

Takové zpracování může částečně připomenout tvorbu českého studia Amanita Design, nádech asijského kyberpunku a pouštní prostředí obývané roboty pak prozrazují další přiznané vlivy prvotiny Airo Games. „Postapokalyptické prostředí mě odjakživa velice lákalo, stejně tak jsem fanoušek asijské kultury, takže výběr byl jasný od prvního dne. Jednou z hlavních inspirací jsou sci-fi filmy jako Blade Runner nebo Star Wars, herně jsme se inspirovali například Machinariem od Amanity,“ říká pro CzechCrunch zakladatel Airo Games Samuel Lörinčík.

K vydání hry nicméně vedla nelehká cesta. Už v roce 2020 jsme připomínali, že slovenští vývojáři o dva roky dříve neuspěli na Kickstarteru, kde vybrali čtvrtinu z požadovaných dvaceti tisíc dolarů. Následně se odmlčeli, ale i díky získání grantu od slovenského Fondu na podporu umění mohlo ve vývoji Life of Delta pokračovat.

„Nechtěli jsme ze hry nic odstraňovat. A musel jsem přeskakovat mezi prací a mezi placením nákladů na vývoj. I proto vývoj hry trval tak dlouho. Na konci už to ale byl dost intenzivní fulltime job klidně na čtrnáct hodin denně,“ popisuje vývojář, se kterým na Life of Delta spolupracovalo přes dvacet kolegů.

Předloni studio zaujalo německého vydavatele Daedalic Entertainment a nyní svou postapo pouť úspěšně završilo premiérou hry na Steamu, kde za verzi pro PC nebo Mac zaplatíte s úvodní slevou osmnáct eur. Za dvacet dolarů je k mání i pro Nintendo Switch, dorazit by měla také na PlayStation a Xbox. „Vydavatel si naší hry všiml během týdne českých a slovenských her na Steamu,“ dodává Lörinčík se zmínkou o pravidelné přehlídce domácí tvorby na populární platformě.

„Od začátku klademe velký důraz na vysokou kvalitu grafiky a animací, takže je možné, že právě to je oslovilo,“ míní zakladatel Airo Games. „Spolupráci si nemůžeme vynachválit, probíhalo to skvěle. Kromě finanční podpory nám poradili s některými částmi hry, ale jen v tom nejlepším smyslu, nesnažili se zasahovat do naší tvorby,“ dodává Lörinčík.

Pro Daedalic je Life of Delta je další příspěvek do rozmanitého portfolia. Herní společnost sama vytvořila například oblíbenou sérii adventur Deponia, jako vydavatel pomohla na trh taktické historické hře Shadow Tactics: Blades of the Shogun nebo hororové ponorkové simulaci Barotrauma. V současnosti Daedalic Entertainment vyvíjí hru o Glumovi z Pána prstenů.