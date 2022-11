Komu se ve slovenské hře Way of the Hunter nelení, tomu se jeleni… dostanou až na mušku

Česko a Slovensko sice navzdory rozdělení patří stále k sobě a jsou spojovány v mnoha oborech, o slovenských hrách toho ale český hráč přece jen tolik neví. A přitom se jim velice daří. Dříve oznámené tržby herního průmyslu v Česku nedávno doplnilo také sdružení našich sousedů Slovak Game Developer Association. V absolutních číslech jsou jeho čísla zlomkem těch tuzemských, ale přesto ukazují velmi příznivé výsledky.

Za rok 2021 slovenský videoherní průmysl utržil 80 miliard eur, v přepočtu bez pár drobných dvě miliardy korun. To je nárůst zhruba o deset procent oproti kolektivnímu obratu za rok 2020 a zároveň nový rekord tamějších tvůrců. Současně je to však i zpomalení tempa růstu, na předloňských 72 miliard totiž slovenské hry vyrostly o zhruba čtyřicet procent z obratu ve výši 51 miliard za rok 2019.

Ve srovnání s výsledky českých herních společností jsou ty slovenské o něco pozadu, také domácí videohry totiž za sebou mají historicky nejlepší období. Češi v čele s nově největším studiem Beat Games, autory světově nejúspěšnější hry pro virtuální realitu Beat Saber, nebo dřívější jedničkou Bohemia Interactive, jež stojí za populární vojenskou sérií Arma, utržili za rok 2021 přes sedm miliard korun. A rychlost růstu se u českých firem naopak meziročně zvýšila.

Slovenské i české vývojářské asociace nicméně očekávají, že následující měsíce přinesou výrazný útlum. Pandemie předchozích let totiž k domácí zábavě přivedla více hráčů, teď ji však vystřídala ekonomická krize. Očekávané tržby za rok 2022 tak podle slovenské asociace činí jen 83,2 miliardy eur. „A odhad růstu obratu českých her za rok 2022 je jen zhruba šest procent na 7,5 miliardy korun,“ prohlásil předseda českého spolku Pavel Barák.

Spolu s tržbami loni na Slovensku rostla i samotná studia. Těch je nyní 70, v polovině případů sídlí v Bratislavě a počet jejich pracovníků po příchodu více než dvou stovek čerstvých posil poprvé překonal tisícovku. Téměř sedm set z 1 079 vývojářů zaměstnává desítka největších společností, které vygenerovaly 69,4 miliardy eur z celkového loňského obratu. Jen sedm procent pracovní síly tvoří cizinci, nejvíce je Čechů následovaných Ukrajinci.

První čtyři příčky v žebříčcích podle počtu pracovníků i výše tržeb patří subjektům specializujícím se na outsourcing vývojářských kapacit nebo na mobilní hry v čele s Pixel Federation, až na pátém místě jsou vyloženě počítačoví a konzoloví Nine Rocks Games. A byť ve velikosti vedou firmy, jež se věnují mobilním titulům, tři čtvrtiny z 381 loni vyvinutých nebo stále vyvíjených her na Slovensku míří na PC.

Právě to je případ i zmíněných Nine Rocks Games, kteří ve svých řadách čítají například i bývalé vývojáře z Bohemia Interactive a kteří v létě vydali pohledný simulátor lovce Way of the Hunter. Bratislavské studio je členem severské skupiny Embracer, do níž patří i tuzemští Warhorse Studios se středověkou hrou Kingdom Come: Deliverance, která sice zakrátko oslaví už páté narozeniny, ale stále přináší stamilionové zisky, nebo brněnští Ashborne Games.

Poněkud paradoxně se také u východních sousedů vyvíjí hra o Janu Žižkovi, tedy významné osobnosti české historie. S předhusitskými počátky neporaženého vojevůdce vytáhl před pár týdny do českých i zahraničních kin Petr Jákl se snímkem Žižka (který navzdory spoustě nedostatků občas i pobaví, ačkoliv finanční úspěch to není) a slovenská Cypronia k filmu tvoří doprovodnou videohru. Žižka by se mimochodem do konce roku měl dočkat i deskoherního zpracování, které vydá česká firma Albi.