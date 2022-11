Česko si tento týden připomíná den boje za svobodu a demokracii, české hráče při této sváteční příležitosti už potřetí čeká Czech & Slovak Games Week. Tedy týden věnovaný tvorbě domácího videoherního průmyslu od největších studií až po malé projekty osamocených vývojářů. Představí nové hry, ale připomene i ty stávající. A to nejen výraznými slevami.

Oslava českých a slovenských her vypukla dnes v 19 hodin online vysíláním, které představí více než třicítku titulů z Česka i od slovenských sousedů. Kromě světových premiér či zveřejnění dosud nepublikovaných novinek k již vydaným hrám bude ale Czech & Slovak Games Week především příležitostí k pořízení domácích her za výhodné ceny. Ve stejný čas jako streamovaná prezentace se na platformách Steam a GOG spustí akce, která přinese až 80procentní slevy.

Herní svátek potrvá do 21. listopadu a zapojí se do něj 230 her od 106 herních společností, zhruba ze tří čtvrtin půjde o české tituly. „Z velkých studií je zapojena většina, primárně naši členové jako Bohemia Interactive, SCS Software nebo Warhorse Studios. To ostatně byla i úvodní myšlenka akce, že velké firmy a jejich tituly pomohou těm menším k lepší viditelnosti,“ říká pro CzechCrunch Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů (GDA), jež událost pořádá.

Czech & Slovak Games Week 2022 je už třetím ročníkem projektu a i tentokrát bude o něco větší než před rokem. „Během druhého ročníku popularita obrovsky narostla a zapojil se skoro celý český a slovenský herní průmysl. Ve vysoké míře zapojení pokračujeme i letos. Oproti loňsku však chceme dát větší prostor i chystaným a ještě nevydaným projektům. Ukázat potenciál lokálního odvětví do budoucna a pomoci nastartovat nadějné projekty,“ zmiňuje Barák.

Loni sice organizátoři uváděli 261 titulů, započítávali však i různé doplňky a stahovatelný obsah. Letošní číslo jsou čistě samostatné hry. „Tehdy jsme také zkusili zahrnout i jiné platformy, ale měly nulový efekt, tak jsme je vynechali. Celkově je letos na Steamu zapojeno o něco více her než loni,“ vysvětluje Barák. Ani tentokrát se však kvůli nízkému počtu domácích konzolových her bohužel nepovedlo domluvit zastřešení podobné akce na Xbox a PlayStation.

„Věřím, že fanoušky a hráče opět potěší výrazné slevy na hry i možnost dozvědět se o daných titulech ještě víc přímo od jejich autorů,“ dodává předseda GDA, která při organizaci spolupracuje i se slovenskou asociací. Zmíněnou možnost zjistit o některých prezentovaných hrách něco víc přinese nabitý program akce. V průběhu celého týdne a každý den doslova od rána do večera nabídne vývojářská vysílání o menších i větších videohrách.

Dojde tak například na několik streamů od Petra Kubíčka, který nedávno vydal temné husitské fantasy 1428: Shadows over Silesia. Nebo od studia GoldKnights, jež nedávno představilo akční hru na hrdiny The Last Oricru. Stejně tak se v rámci akce připomene připravované pokračování legendárních Bulánků, které spolu se začátkem herního týdne vstoupí do předběžného přístupu pro nedočkavé zájemce.

Rostoucí popularita týdne tuzemských her částečně kopíruje růst herního průmyslu obou zapojených zemí. Ten český za loňský rok vykázal meziroční raketový růst o třetinu a rekordní tržby přesahující sedm miliard korun, a to především díky reálnému úspěchu virtuálního Beat Saberu. Dařilo se i slovenským videohrám, které sice takovým tempem nerostly, ale i tak dosáhly na historický obrat v přepočtené výši dvou miliard korun.

Letošní Czech & Slovak Games Week byl v přípravě už od léta ve spolupráci se společností Valve, jež provozuje Steam, i s platformou GOG. „Vycházejí nám vstříc, ale komunikujeme i s Nintendem, Sony, Microsoftem či Applem. A není jednoduché je k podpoře podobné akce přesvědčit, i přestože máme zapojeny silné firmy a jejich tituly,“ uzavírá Pavel Barák. Třeba to bude příslibem ještě větších oslav pro rok příští.