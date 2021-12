Ceny Game Awards jsou videoherními Oscary a jejich vyhlášení významnou událostí pro světový zábavní průmysl. Ocenění se dočkal nejen ten nejlepší titul roku – tentokrát to byla kooperativní hra It Takes Two – ale i řada dalších v různých kategoriích. Na rozdíl od kinematografických kolegů však jsou Game Awards také napjatě očekávanou příležitostí pro představení nových potenciálních herních hitů. Letošní ročník v tomto ohledu rozhodně nezklamal. Ukázal upoutávky na novinky ze světů Star Wars i Duny, pokračování atmosférického hororu Alan Wake a spoustu dalších.

Prestižní ceny se po loňském online vydání přesunuly zpět do skutečného světa a slavnostního ceremoniálu se zúčastnily osobnosti nejen z videoherní branže. Akce v Los Angeles si však zachovala částečně hybridní charakter a některé kategorie tak virtuálně uvedli například herci Keanu Reeves a Jim Carrey či režisér Guillermo del Toro. Naopak živé vystoupení přidali Imagine Dragons nebo Sting se skladbami, které zazněly v oceňovaném seriálu Arcane na motivy hry League of Legends. Do poroty, jejíž hlasování doplňují i hlasy fanoušků, letos navíc poprvé v historii zasedli také zástupci českých herních médií ze serveru Games.cz.

Nejlepší hra roku It Takes Two od švédských Hazelight Studios si vítězství zasloužila za originální kombinaci logických hádanek, skákačkové hratelnosti a silného příběhu rozpadajícího se partnerského vztahu. Pro hru, která je postavena na nutné kooperaci dvou hráčů, tedy naprosto ideální spojení. Titul nejlepší strategie si odnesl návrat do středověku v podobě Age of Empires IV, mezi sportovními či závodními hrami triumfovala Forza Horizon 5 a za nejočekávanější hru byla vybrána fantasy akce Elden Ring. Celý seznam oceněných titulů naleznete na webu Game Awards. Podobně ostře sledované jako vyhlašování cen však bylo i představení herních novinek. A je na co se těšit.

Nová hra z vesmíru Star Wars

Když zazní chorál a objeví se logo Lucasfilm Games, nemůže přijít nic jiného než hra z milovaného univerza Star Wars. Připravovaná akční adventura Star Wars: Eclipse se sice ukázala pouze příběhovým trailerem a hratelnost i platformy, na které má vyjít, si studio nechává pro sebe, na nadšení, které vyvolává, to ale nic nemění.

Nápovědou, kam by se hra mohla hyperprostorovými skoky ubírat – kromě zasazení do éry před prequelovou trilogii, kdy byla Galaktická republika a rytíři Jedi na vrcholu – by snad mohla být předchozí tvorba studia Quantic Dreams. To má za sebou především adventury s takřka filmovým pojetím: krimi thriller Heavy Rain nebo rozvětvené a komplexní sci-fi Detroit: Become Human.

Pokračování hororu Alan Wake

V prvním díle bojoval spisovatel Alan Wake ve stejnojmenné hře nejen s tvůrčím procesem a nedostatkem inspirace, ale především s tajuplnou temnotou.

Hra, v níž se světlo stalo nejen doplňkem vizuální stránky, ale i důležitým prvkem hratelnosti, v sobě spojovala tak akorát akce s přiměřenou dávkou hororového napětí a pořádnou porcí příběhu, který jako by vypadl ze stránek knih skutečného autora Stephena Kinga. Krátký teaser ukazuje, že druhý díl se od strašidelného směru rozhodně neodchýlí.

Strategie z písků Duny

Starodávná Dune 2 byla pro mnohé hráče prvním seznámením s žánrem realtimových strategií i s vesmírem knižní předlohy od Franka Herberta, která se nedávno dočkala epického filmového zpracování. Chystaná hra Dune: Spice Wars se ale spíš než na velení jednotlivým harvesterům a ornitoptérám zaměří na vládnutí vašim državám na planetě Arrakis tak trochu v duchu slavné série Civilization. Ať už pozvednete prapor udatných Atreidů, nebo krutých Harkonnenů, nezapomínejte na to nejdůležitější: Koření musí proudit.

Třetí díl legendárního Homeworldu

Byť třetí rozměr do videoher vstoupil už v minulém století, jen v málokterém titulu přišel ke slovu tak moc jako ve vesmírné strategii Homeworld. V kosmu totiž žádné nahoře ani dole neexistuje, takže zatímco se taktické bitvy v konkurenčních hrách odehrávaly na více či méně dvourozměrné ploše, Homeworld vám umožnil na nepřátelské křižníky zaútočit doslova ze všech stran.

Další pokračování slavného jména na sebe upozorňuje vybranými záběry ze hry a dává připomenout, že kromě vesmírného válčení Homeworld zaujal hráče i vynikajícím příběhem a soundtrackem.

Glum z Pána prstenů se dočká hry

Zapomeňte na Aragorna, hraničáře ze severu a budoucího krále Gondoru. Nebo na Froda, který ukázal, že i malý hobit z malého národa dovede nesmírně velké věci. Natož na Gandalfa, mocného čaroděje a vyslance božstev Tolkienovy Středozemě.

Teď budete Glum. Ten zákeřný a špinavý, ale i ubohý a politováníhodný Glum, který tak dlouho vlastnil Prsten moci, ústřední klenot fantasy eposu Pán prstenů. Nebo snad Prsten vlastnil jeho? Uvidíme…

Řežba z temné budoucnosti Warhammeru 40 000

Někdo v nich vidí plastové vojáčky, se kterými si přerostlé děti šoupají po stolech. Pro jiné je wargaming komplexním koníčkem, díky kterému zapojí svou kreativitu i strategické myšlení, když své miniaturními vojáky nejprve namalují a poté s nimi podle daných pravidel simulují historické, sci-fi i fantasy bitvy.

Zdaleka nejslavnější značkou v tomto odvětví je Warhammer 40 000 od firmy Games Workshop, který ukazuje dystopickou temnotu 40. milénia, kdy lidské Impérium čelí mimozemským i démonickým hrozbám – a elitní jednotky vesmírných mariňáků jsou jednou z mála nadějí na vítězství.

Původní Space Marine patří k nejpovedenějším hrám ze světa Warhammeru, pokračování akce z pohledu třetí osoby teď na sebe láká působivým, byť neherním trailerem.

Tím samozřejmě seznam odhalených her a jejich trailerů zdaleka nekončí. Jedinečnou atmosféru i akci ukázala také mytologická Senua’s Saga neboli Hellblade 2. Fanoušky sci-fi muselo potěšit oznámení adventury na motivy seriálu Expanse nebo upoutávka na Star Trek: Resurgence. Milovníky hororu a survivalu v otevřeném světě by neměla minout Nightingale.

Titul Steelrising zase působivě kombinuje alternativní historii francouzského královského dvora 18. století s roboty. Čtenáři komiksů pak zbystří při zhlédnutí trailerů na Suicide Squad: Kill the Justice League a Wonder Woman. Avšak vyjmenovat všechny další ukázky by bylo zbytečné, když není nic snazšího, než je zhlédnout všechny na záznamu Game Awards.