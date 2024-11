Intuice mě zachránila od mnohamilionového kontraktu. Zněl slibně, ale zničil by nás, říká kadeřník Arsov

Uložit 0

„Rád se inspiruji zajímavými lidmi a příběhy, ale pokud chcete být úspěšní, musíte mít vizi a najít vlastní cestu,“ říká jediný český kadeřník, který vybudoval vlastní značku vlasové kosmetiky, Tomáš Arsov. O tom, co to znamená, jak poznat produkty, které jsou skutečně šetrné, a také o překážkách na své podnikatelské cestě vypráví v novém díle podcastu BrandStories, který si už nyní můžete pustit na Spotify, v Apple Podcasts, na Youtube nebo v přehrávači výše.

V podcastu se Tomáš Arsov svěřuje se zkušeností, kdy dostal nabídku na lákavou investici v řádech milionů korun, ale vsadil na intuici a kontrakt na poslední chvíli nepodepsal. S odstupem času toto rozhodnutí považuje za správné a říká, že projekt mohl mít pro jeho firmu až likvidační dopad. Takové zkušenosti ho podle jeho slov vedly k tomu, aby v posledních letech ještě pečlivěji vybíral marketingové a brandové agentury, se kterými spolupracuje.

K vytvoření české prémiové řady produktů, které se dnes prodávají i v běžných drogeriích, vedla Arsova inspirace z USA. „Produkty nesmí lidem škodit, musí vyřešit konkrétní problém, ne ho jenom maskovat,“ říká o svých výrobcích.

Na českém trhu je podle Arsova stále mnoho produktů obsahujících látky, které mohou být pro uživatele problematické. Jako příklad uvádí laurylsulfát sodný (SLS), levné odmašťovadlo, které dráždí vlasovou pokožku, často vede k alergiím a dehydrataci. „Bohužel, tato látka se používá do úklidových prostředků,“ upozorňuje Arsov. Dodává také, že vodou nerozpustné silikony, jako je dimetikon, sice vlasy uhladí a dodají jim lesk, ale dlouhodobě jim neprospívají. „Lidé si řeknou: ‚Jé, já mám vlasy tak hladké a lesklé,‘ ale je to, jako byste si na sebe dali igelit,“ vysvětluje.

Arsov zdůrazňuje, že problém je často v neinformovanosti zákazníků, kteří jsou pod vlivem marketingu a nevědí, co v kosmetice hledat. Sám se proto ve spolupráci s odborníky snaží vyvíjet produkty, které skutečně fungují a prospívají. Jako příklad zmiňuje masku „Architekt“, která namísto silikonů obsahuje glukózový polymer. Tento inovativní přístup nejen obnovuje poškozené vlasové vlákno, ale také přispívá k jeho pružnosti a zdraví. „Zjistili jsme, že to jde i přírodní cestou,“ říká o vývoji produktu.

Pro Arsova je zásadní informovat zákazníky a ukazovat, jak vlasová kosmetika může pozitivně ovlivnit jejich zdraví a vzhled. Ať už je to edukace přes sociální sítě, vzdělávání kadeřníků nebo osobní kontakt s klienty, Arsov se snaží, aby jeho značka byla nejen kvalitní, ale i transparentní. Jak sám říká: „Lidi se chtějí naučit, co na sebe dávají. My, kadeřníci, musíme být odborníci a vědět, co radíme.“

V podcastu se dozvíte také:

Jak se může malý výrobce prosadit mezi korporátními značkami.

Kolik tisíc barev rozezná běžné lidské oko a kolik trénované.

Jak ve svém oboru využívá Tomáš Arsov umělou inteligenci.

