Investici měl slíbenou, místo toho skončil v exekuci. Po problémech radí: Bez peněz na účtu nic neplatí

Jde o chybu, kterou dělají hlavně – ale nejen – začínající startupisté. Vyjednávání s fondem probíhá skvěle a firma začne domluvené peníze utrácet, i když je reálně nemá na účtu. Pak ale investor vycouvá nebo změní podmínky. A startup se ocitá v problémech. Na podobnou situaci narazil i Josef Beneš se svým Stavariem, což jej dovedlo k exekuci, hrozbě žaloby, ale také rodinným a psychickým problémům. „Vždy mějte zadní vrátka. Já je neměl a trvalo mi rok a půl se z toho vyhrabat,“ přibližuje pro CzechCrunch svůj příběh, kterým chce upozornit další, aby se do podobné situace nedostali.

Startup Stavario pro řízení a realizaci projektů, jehož součástí je elektronický stavební deník, Beneš zakládal v roce 2018 poté, co pět let vedl vlastní stavební společnost a v životě potřeboval nový impuls. Aby nový byznys vůbec rozběhl, rozprodal celý svůj majetek, na palubu ale rychle získal první partnery a miliony korun v investicích. Aplikaci se dařilo růst, čítala tisíce uživatelů a samotný Beneš mluvil o plánech expandovat do Velké Británie i Vietnamu.

Do problémů se dostal zhruba před rokem a půl, když se mu ozval jistý český fond s nabídkou další investice ve výši třiceti milionů korun výměnou za dvacetiprocentní podíl. „Znělo to hezky, poslali jsme si to písemně a zároveň mě poprosili, abych přestal jednat s dalšími investory, což jsem udělal. Začali jsme vyjednávat o podrobnostech,“ vypráví.

Pod příslibem investice tak Stavario pokračovalo v expanzi i nabírání lidí. Když mu ale peníze došly, investoři si to podle Beneše rozmysleli. Nová nabídka prý zněla: patnáct milionů korun za podíl pětadevadesát procent. „Říkali, že ze startupu uděláme miliardový byznys a že i mých pět procent tak bude mít obrovskou hodnotu,” popisuje.

Foto: Stavario Josef Beneš, zakladatel Stavaria

„Kdyby s takovou nabídkou přišli už od začátku, řekl bych, že je to dobré. Skončil mi společník, kterého jsem musel vyplatit, navíc na mě podal různé žaloby. Byl jsem vyčerpaný. Ale tím, že fond udělal nabídku takovým způsobem, jsem se zabejčil. A řekl jsem ne,“ pokračuje Beneš.

Kvůli těmto problémům na určitou dobu skončil na antidepresivech a přemýšlel, co dál. Půjčil si peníze od rodiny a přátel, dohromady asi tři miliony korun, a vložil je do Stavaria s tím, že si firmu udrží. To ale vedlo k tomu, že on sám přestal splácet své závazky. Dlužil asi dva miliony korun a těsně před ukončením konvertibilního úvěru na něj různé subjekty podaly návrh na exekuční řízení.

„Ani původní podílníci nemohli dělat vůbec nic. Pokud je zakladatel v exekuci, nepomůže jim ani šedesátistránková smlouva,“ říká Beneš. Všechno dění se tak zaseklo a podle jeho slov následovala i hrozba žaloby za porušení podmínek řádného hospodáře. „Byla to fakt těžká situace,“ vzpomíná. Svůj boj však nevzdal a společně s Markem Moravcem, partnerem fondu N1, jenž v Stavariu držel podíl, začal objíždět další investory, kteří by mu pomohli.

Mluvil prý s několika desítkami fondů. „V jiných zemích platí, že pokud zakladatel za sebou nemá krachy a zkušenosti se selháním, investoři do něj ani neinvestují. V Česku vás naopak začnou ignorovat, jakmile se objeví náznak nejmenšího problému,“ popisuje zkušenosti. Po asi roce ale narazil na Venture Club.

Foto: Venture Club Petr Šedivý z Venture Clubu a Josef Beneš ze Stavaria

„Když viděli, že jsem v exekuci a máme potenciál, chtěli se mnou spolupracovat, protože mám zkušenosti a věděli, že do podobných problémů se již nedostanu, anebo budu vědět, jak je zvládnout a vydržet,“ vypráví Beneš. Nový fond poslal startupu první stovky tisíc korun i bez podepsané smlouvy, dohadování detailů finální dohody pak probíhalo půl roku.

Aktuálně tak Beneš ve Stavariu drží podíl ve výši 36 procent s opcí na dalších dvacet procent podle toho, zda dokáže naplnit další stanovené podmínky. V rámci transakce došlo k několika změnám, kdy z firmy odešlo několik původních podílníků. Částkou necelých 18 milionů korun byl vyplacen fond N1, k čemuž Venture Club přidal dalších šest milionů přímo do firmy. Navazujícími 600 tisíci korunami přispěl investor, podnikatel a politik Martin Hausenblas přes svoji společnost Etera.

„Nyní je tedy firma oddlužena. Původní půjčky jsou konvertovány do podílů, což zase o něco více posílí její celkovou stabilitu a výkonnost. Jsme přesvědčeni, že tento krok poskytne Stavariu potřebný impuls k dalšímu rozvoji a růstu,“ komentuje Petr Šedivý, zakladatel Venture Club Investu, přes který od založení v roce 2016 prošly investice o objemu téměř 600 milionů korun. Do jeho portfolia patřilo například zdravotní pojištění psů a koček PetExpert, které koupili Američané, či developerský projekt bytů Klíčanka. Podpořil také influencerský projekt LaFluence nebo Sanezoo, jenž strojovým viděním hlídá výrobu.

Naučil jsem se, že pokud nejsou peníze na účtu, tak není nic platné.

Co by Beneš z dnešního pohledu udělal jinak? „Naučil jsem se, že pokud nejsou peníze na účtu, tak není nic platné. I když jsme již s jedním z investorů měli uzavřenou smlouvu a měli zaplatit první část investice, tak ji poslali o měsíc později. Pamatuji si, jak bylo těžké vysvětlovat zaměstnancům a přátelům, že smlouvu mám, ale peníze ještě ne. Nikdo nevěřil, že velký investor pošle peníze pozdě,“ říká a doplňuje radu pro ostatní podnikatele: „Vždy mějte zadní vrátka. Já je neměl a trvalo mi rok a půl se z toho vyhrabat.“

Tuto radu Beneš v byznysu následuje udržováním finanční analytiky a plánu. „Výhledy, které mám dnes, jsem dříve neměl. Třeba půl roku zpátky jsem ani nevěděl, kolik měsíčně utratíme za lidi,“ popisuje. Co naopak označuje jako dobrý krok, bylo uzavření smluv se společníky rovnou v začátcích podnikání.

„S jedním z nich jsme nebyli kamarádi, ale znali jsme se a chtěli jsme spolu podnikat. Když jsme se pak rozhádali, díky smlouvám bylo velmi jednoduché vyplatit jej a z firmy dostat,“ přibližuje další zkušenosti. Do třetice pak Beneš přidává ještě jednu radu – vydržet. „Průsery přijdou vždy, nemůžete se z nich zhroutit. Já jsem si toho prožil mnoho, musel jsem hodně investovat, o všechno jsem přišel, rozvedl jsem se… Vydržel jsem. A teď se to začíná obracet.“

Nyní je již Stavario podle dat, které CzechCrunchi poskytlo k nahlédnutí, na růstové trajektorii, kdy své opakující se měsíční příjmy (MRR) počítá v jednotkách milionů korun a letos meziměsíčně rostou o třicet procent. Aplikace registruje přes čtyřicet tisíc uživatelů, z nichž je asi osm tisíc aktivních každý den, a spolupracuje s více než dvěma sty stavebními a montážními firmami v Česku i na Slovensku včetně jmen jako Eurovia, TBG Metrostav nebo Eltodo. Stavariem prošlo již 31 tisíc projektů, 125 tisíc faktur a 60 tisíc kusů nářadí.

Samotná aplikace je navržena tak, aby umožňovala správu projektů, sledování výkonu práce a optimalizaci legislativních procesů. Kromě elektronického stavebního deníku jsou její součástí také evidence a schvalování faktur, skladové hospodářství, fleet management, nástroje pro komunikaci či evidence docházky pomocí GPS.

V plánu přitom má i další funkcionality a do karet má Stavariu hrát také legislativa. „Napříč Evropou začínají být elektronické stavební deníky povinné, zatím jsou povinné papírově. Například na Slovensku to začne platit od příštího roku, bude je potřebovat úplně každý, od svépomocníka po největší společnosti,“ říká Beneš.

Aktuálně se totiž věnuje implementaci umělé inteligence a plánuje spuštění vlastního marketplacu, což je pro Stavario zásadní projekt. „Chceme vytěžit data, která již máme – víme, co firmám dochází na skladě a jaké projekty staví. Algoritmy nám řeknou, že pokud dnes betonují, za tři měsíce budou potřebovat cihly, tak jim je rovnou nabídneme. Nasmlouvané již máme první partnery,“ přibližuje Beneš.

Pro naplnění všech svých plánů ale Stavario podle svého zakladatele potřebuje také další investici. „Pomůže nám s dalším vývojem aplikace, nasazením umělé inteligence, spuštěním marketplacu i expanzí. Zatím se soustředíme na Česko, Slovensko a Polsko. Nic dalšího ve výhledu nemáme, abychom si neukousli příliš velké sousto,“ dodává Beneš.