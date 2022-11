České pojištění pro zvířata nadchlo Američany. PetExpert kupuje tamní lídr, značka ale zůstává

Vůbec to není neobvyklá záležitost. Veterinární pojištění domácích mazlíčků je stále zajímavější oblast pro majitele zvířat i veterináře. A samozřejmě je velmi lákavá pro samotné pojišťovací společnosti. V Česku se jen počet psů pohybuje okolo dvou milionů. A pokud by jejich majitelé zaplatili za pojištění jen deseti procent z nich, pořád by šlo o peníze za 200 tisíc zvířat. Tak daleko zatím pojištovna PetExpert nebyla. Ale teď čísla zřejmě daleko rychleji porostou.

Firma přechází pod americkou společnost Trupanion, největšího poskytovatele zdravotního pojištění pro psy a kočky v USA. Přitom česká značka zůstává. Pod ní by se teď měla dostat do nových zemí. Přesnou výši celé transakce obě strany nezveřejnily.

„Hledali jsme partnera od začátku jara. Chtěli jsme expandovat do dalších zemí, na což jsme takovou spolupráci potřebovali. Musel to být partner, který rozumí naší vizi i celému oboru. To Trupanion perfektně splňuje,“ říká Derek Cummins, jeden ze spoluzakladatelů a současně ředitel PetExpert.

Trupanion má ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Austrálii a na Portoriku zaregistrováno přes 800 tisíc domácích mazlíčků. Naproti tomu PetExpert má pod sebou pojištění desítek tisíc zvířat, tedy psů a koček, na něž se soustředí.

Blíž firma číslo komentovat nechce. Ale vyjádření Trupanion zmiňuje, že v tuzemsku je podle odhadů 1300 veterinárních ordinací a přes 95 procent z nich je připojených k její platformě.

Ve firmě zůstávají její spoluzakladatelé: Brit Derek Cummins, dosavadní CEO, a Jan Moravec, který vykonává pozici technického ředitele. „Budeme mít na starosti rozvíjení značky PetExpert a další expanzi po Evropě,“ říká Moravec.

„Vstupujeme do Belgie a následně plánujeme vstup do Polska,“ doplňuje Cummins. K nim by mělo přibýt Německo a Švýcarsko, kde je už Trupanion přítomný. A pak další Evropské země, dohromady jich má být deset.

Ještě dlouho se budeme chlubit

PetExpert je pyšný především na své technologie. Co se týče pojištění, stojí na licenci ČSOB. Ale ostatní už vyvíjí podle sebe.

Je přímo napojený na veterinární ordinace, přes které běží jeho systém. Celou pojistnou událost za majitele zvířat tak prakticky řeší daný veterinář tím, že zadá číslo pojistné smlouvy do systému a pojištěnci nedodávají žádné další dokumenty. Ani platba za ošetření neprochází přes rodiny s mazlíčky, ale PetExpert ji směřuje rovnou na lékaře.

Software firmy umožňuje automatizovat naprostou většinu transakcí a likvidace pojistné události tak probíhá i v řádu vteřin. Online jako významná součást PetExpertu je to zároveň něco, s čím pomohl dosavadní významný investor, kterým byl Venture Club Invest. Ten v PetExpert vlastnil 40 procent a jeho pomoc se týkala mimo jiné i znalostí z oblasti kynologie, veterinární medicíny či chovatelství.

Venture Club je uskupení soukromých investorů, kteří se na jednotlivé investice skládají přes vehikl Venture Club Invest. Tak velký podíl v jedné firmě je pro něj ale výjimka. Obvykle v projektech vlastní kolem 15 až 20 procent a zhruba tolik si kdysi i kupoval. V roce 2017 do firmy posílal 12 milionů korun a vedle nich dalších šest ve formě půjčky později konvertované do podílu. Zakladatelé tehdy předpokládali, že porostou rychleji.

Foto: Venture Club Petr Šedivý, jednatel Venture Clubu

Cílem nikdy nebylo 40 procent společnosti si dlouhodobě nechat. Venture Club kupuje podíly ve firmách s cílem je v horizontu několika let se zhodnocením prodat. Do té doby ale zároveň pomáhá společnosti s rozvojem. Profil a nového partnera už jim tak doporučil ze zahraničí.

„My jsme jim mohli dobře radit v Česku a na Slovensku, možná v jedné nebo dvou dalších zemích. Oni ale potřebovali globálního partnera, který dokáže škálovat v dalších zemích,“ vysvětluje Petr Šedivý, jednatel Venture Clubu.

Popisuje, že současný scénář vidí jako nejlepší možný. „Nešlo jen o to, abychom my dostali víc peněz. To je samozřejmě milé. Ale americký investor je pro východoevropský startup to nejlepší, co může být. Navíc pokud je to někdo, kdo dělá ve stejném segmentu a vidí věci stejně,“ dodává.

Říká, že PetExpert je dlouhodobě v černých číslech. A firma má podle něj možnost být úspěšná ve světě. V onlinu už náskok má, říká Šedivý. „Pro nás se jedná o jeden z nejúspěšnějších projektů vůbec. Ještě dlouho se s tím budeme chlubit,“ usmívá se Šedivý.