Rekordní investice 100 milionů dolarů nebo víc, které letos přitekly do českých startupů Rossum AI a Rohlik.cz, dokládají trend, který pozoruje celá Evropa – zdejší technologická scéna získává čím dál víc pozornosti globálních investorů. A přestože objem peněz, které firmy v Evropě a Izraeli nabraly, je pořád nižší než v Asii nebo ve Spojených státech, z dat společnosti Dealroom vyplývá, že tempo růstu je na starém kontinentu nejrychlejší.

Také Česko se jako celá Evropa dostalo na svá maxima. Podle statistik Dealroomu letos poslali investoři do tuzemských firem 660 milionů eur, což odpovídá 17 miliardám korun. Ve srovnání s loňským rokem jde o zásadní nárůst, v roce 2020 to podle odhadů advokátní kanceláře Mavericks, která se podílí na většině velkých startupových dealů, bylo 120 milionů eur.

Nejvíc na sebe upozornily investice do startupů Rossum AI a do Rohlíku, desítky milionů dolarů ale získala například i bezpečnostní společnost Resistant AI. K tomu, aby se zdejší technologická scéna mohla ještě víc rozvinout, by nicméně potřebovala trochu pomoct od nové vlády. Například zjednodušit vydávání zaměstnaneckých akcií.

Investic, které jako v případě českých premiantů začínají na 100 milionech dolarů, tedy 2,2 miliardy korun, bylo jinak letos v Evropě bezmála 250. Vyčnívá mezi nimi gigantických 2,8 miliardy dolarů, v přepočtu více než 60 miliard korun, pro švédského výrobce baterií pro elektromobily Northvolt. Firma, za níž stojí bývalí manažeři Tesly, už oznámila, že její linky už vyrobily první kusy.

Spoluzakladatelé Rossumu Petr Baudiš, Tomáš Gogár a Tomáš Tunys Foto: Rossum

Také za oceánem je letošním rekordmanem elektromobilita, konkrétně automobilka Rivian, která ještě před svým podzimním vstupem na burzu od investorů letos dostala ve dvou kolech přes pět miliard dolarů. Rivian podobně jako Northvolt už rozjíždí provoz a vyrábí první pick-upy a SUV. V Asii byl letos jednoznačně největší indický e-commerce podnik Flipkart, který dostal od investorů 3,6 miliardy dolarů při celkové valuaci přes 37 miliard dolarů.

V absolutních číslech Asie a Severní Amerika nadále Evropu válcují, USA a Kanada letos přilákaly investice ve výši 325 miliard dolarů (částka zhruba pětkrát vyšší než příjmy českého státního rozpočtu za letošní rok), Asie pak 147 miliard dolarů. Evropských 122,5 miliardy (spolu s Izraelem) vedle toho sice bledne, ale dá se na to podívat i jinak.

Zatímco Evropa je na 245 procentech loňského přísunu investic (v roce 2020 startupy nabraly 50 miliard dolarů), Amerika je „pouze“ na 207 procentech a Asie na 166 procentech. Všechna tři čísla ale ukazují, jak enormní zájem o investice do mladých technologických firem investoři měli a minimálně nějakou dobu ještě mít budou.

Z bližšího pohledu na evropské výkony, jenž provedli v technologickém magazínu Sifted, plyne, že zeměmi, kam zamířilo nejvíc investic, byly tradičně Velká Británie, Německo a Francie, a že skokanem roku se stalo Rakousko. Přičemž zdaleka nejvíc peněz, co se sektorů týče, nalákaly společnosti zaměřující se na finanční technologie.