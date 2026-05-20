Jackpot díky chovu koní i realitní pád za 1,5 miliardy. Fotbalová hvězda teď kupuje milovaný klub
Od technologického startupu až po luxusní posilovnu. Sergio Ramos ukazuje, jak se z fotbalového rváče stal nesmírně dravý investor.
Kopačky pomalu mění za oblek a místo na trávník zamíří do zasedačky. Čtyřicetiletý fotbalista Sergio Ramos v půlce května dotahuje srdeční obchod. A to bez nadsázky, spolu s investory kupuje klub svého dětství, prvoligovou Sevillu FC. Byla by ale chyba myslet si, že jde jen o nostalgický rozmar zbohatlé hvězdy, která neví, co s penězi. Někdejší nesmlouvavý obránce se totiž v tichosti vypracoval v dravého byznysmena a vybudoval portfolio, které sahá od technologických startupů až po elitní hřebčín.
Konsorcium, jehož je Ramos veřejnou tváří a které finančně zaštiťuje investiční fond Five Eleven Capital, získá přibližně 80 procent akcií andaluského klubu. Celková hodnota byla vyčíslena na 444 milionů eur, tedy zhruba 11 miliard korun. Že je tahle skupina pro Sevillu spásou, je jasné z jednoduchých čísel.
Čistý dluh klubu se podle The New York Times pohybuje kolem 90 milionů eur, ačkoliv složité klubové účetnictví pracovalo i s částkami dvojnásobnými. Co je ale zásadní: Ramos a jeho partneři se zavázali, že do finančně krvácející Sevilly okamžitě napumpují dalších zhruba 80 až 100 milionů eur formou navýšení kapitálu. To má klubu rozvázat ruce, aby mohl znovu nakupovat hráče a přitom splnil přísná pravidla finanční fair play španělské La Ligy.
Proč se fotbalista do takhle složité a riskantní záchranné operace vůbec pouští? Klíčem je jeho vlastní mentalita. „Fotbalová kariéra je strašně krátká. Jakmile skončí, vyschne i tenhle zdroj příjmů. Proto musíte neustále hledat nové byznysové modely a myslet na to, z čeho budete žít zítra,“ vysvětloval Ramos ve své dokumentární sérii pro Amazon.
Sám na svou budoucnost začal myslet hodně brzy. Už v roce 2004, kdy mu bylo 18 let, založil společnost Sermos 32 S.L. A začal své příjmy, které se už v té době pohybovaly v milionech eur, cíleně diverzifikovat. Své portfolio poskládal velmi chytře. Naskočil například do zážitkové platformy Fever, ze které se časem vyklubal jednorožec s miliardovou hodnotou, který úspěšně funguje dodnes. Fever digitalizuje svět zábavy, funguje jako mobilní tržiště, kde lidé ve velkoměstech objevují lokální akce, koncerty či festivaly. Startup navíc sám produkuje úspěšné interaktivní výstavy na klíč (například k hitům jako Harry Potter či Stranger Things).
Jeho srdcovou záležitostí jsou pak koně. Kousek za Sevillou vybudoval hřebčín, kde chová na padesát zvířat. Není to jen koníček pro radost, jeho šedák Yucatán de Ramos se stal mistrem světa mezi španělskými plnokrevníky a špičková parkurová klisna Alamo, kterou spoluvlastní s elitním španělským jezdcem Sergiem Álvarezem Moyou a jejíž pořizovací cena byla odhadována na 1,5 milionu eur, pro něj na prestižních světových turnajích vyhrává obrovské prémie.
Že umí Ramos zpeněžit i to, co je mu nejbližší, tedy fyzickou dřinu, dokazuje pro změnu jeho projekt v centru Madridu. Ve spolupráci s globálním fitness gigantem RSG Group tam otevřel luxusní posilovnu nesoucí jeho jméno. Sám Ramos je svou kondicí vyloženě posedlý. Využívá antigravitační běžecké pásy od NASA nebo hyperbarické komory. I bývalý ředitel Realu Madrid Jorge Valdano s nadsázkou glosoval, že Ramos je nejspíš bytostně přesvědčený o vlastní nesmrtelnosti.
I nesmrtelní ale občas dostanou v byznysu tvrdou ránu. Ramosovy obří sázky na reality rozhodně nevyšly podle jeho představ. Megaprojekt La Fortuna u Madridu, kde mělo vyrůst 22 tisíc bytů, tvrdě narazil na španělskou bankovní krizi i byrokratické průtahy, až nakonec lukrativní pozemky skončily v rukou amerického fondu Blackstone. Fiaskem skončily i plány na nákupní centrum u Sevilly. Odhady mluví o tom, že na realitách rodina přišla o 60 milionů eur (1,5 miliardy korun).
Celé tohle impérium má jedno specifikum. Je to rodinný podnik, jehož hlavním hybatelem a agentem je Sergiův bratr René, všudypřítomný je i otec José María. A i když mají k ruce ty nejlepší právníky v zemi, rodina dělá finální rozhodnutí sama.