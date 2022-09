Jak čokoláda mění naše životy a proč NFT není tak šílené? Do Prahy míří konference TEDx

Stejně jako v předchozích letech i letos míří do Prahy konference pod záštitou slavné americké eventové organizace TED, která organizuje programy s vystoupeními řečníků po celém světě. V sobotu 24. září se bude v prostorách UNYP Areny konat další ročník akce TEDxUNYP pořádané vysokoškolskou institucí University of New York in Prague. CzechCrunch je jejím mediálním partnerem.

Konference pod hlavičkou TEDx se napříč kontinenty známé proto, že lidem nabízí přednášky nejrůznějšího spektra – na pódiu před ikonickým červeným logem může vystoupit ostřílený byznysmen, bývalý olympijský sportovec, uznávaný šéfkuchař nebo třeba člověk, který se pohybuje v hiphopové subkultuře. Každý si tak najde to své – a jinak to nebude ani v Praze.

Do české metropole se v sobotu 24. září sjede zástup čtrnácti řečníků z celého světa, kteří budou mít připraveny přednášky na témata z oblastí technologie, sportu, antropologie, byznysu, produktivity nebo krypta. „Naše unikátní skupina řečníků, zahrnující akademiky, šéfy, umělce i sportovce, určitě vzbudí zvídavost a inspiraci,“ říká marketingový ředitel UNYP Mark Anderson.

Například bývalý olympijský sportovec Nile Wilson bude mluvit o světlých i temných stránkách příprav na olympiádu, absolventka UNYP Tatyana Fomina zabředne do digitálního sběratelství ve formě NFT, ostřílený podnikatel Farokh Shahabi promluví o propojení byznysu se softwarovými vývojáři a Češka Sara Polak, která byla nedávno i v našem podcastu, bude mít téma „cloudových civilizací“.

„Profesoři na UNYP často používají přednášky TED na podnícení diskuze mezi studenty. Tím je to pro nás cennější, že můžeme pomoci TEDxUNYP vytvářet smysluplný obsah pro naše současné i budoucí studenty a pro komunity po celém světě. Kritické myšlení je v dnešní době klíčové pro pochopení globálních událostí,“ říká Sotiris Foutsis, generální ředitel University of New York in Prague.

Letošní ročník TEDxUNYP, kde mimo jiné vystoupí i Petr Kovařík z čokoládovny Steiner & Kovarik a vysvětlí publiku, jak čokoláda mění naše životy, se uskuteční v sobotu 24. září od 9.00 v prostorách UNYP Areny na ulici Kovanecká v Praze. Vstupenky jsou stále dostupné na portálu GoOut, kde lze najít také podrobný harmonogram.