Jak děkují Korejci za stamiliardový kontrakt? Pošlou kus své české firmy na pražskou burzu

Korejský Doosan plánuje na burzu uvést maximálně 33,33 procenta akcií své plzeňské dceřiné společnosti (v Česku mu patří také dobříšský výrobce stavebních bagrů Bobcat), aby si nad firmou uchoval jasnou kontrolu. „Společnost zamýšlí použít čistý výtěžek z nabídky primárně k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti. To může zahrnovat střednědobé investice do nových zařízení a vybavení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, digitalizaci a do informačních technologií,“ napsala společnost.

Jakkoli je vstup Doosanu na pražskou burzu dobrou zprávu pro zdejší kapitálový trh, není moc pravděpodobné, že by šlo o čistě ekonomické rozhodnutí – mnohem víc to je výsledek zákulisních politických a diplomatických jednání souvisejících s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany.

Kontrakt na tento projekt, jehož hodnota má dosáhnout 400 miliard korun, získal jihokorejský energetický konglomerát KHNP. A s ním mateřská skupina plzeňské škodovky úzce spolupracuje, podílí se na řadě velkých kontraktů dohromady, v poslední době vyhráli obří zakázky třeba v Saúdské Arábii nebo v Kazachstánu.

KHNP navíc vládě slíbila, že do dukovanského projektu dostavby dvou bloků budou intenzivně zapojené i české firmy, ke kterým by mělo doputovat až 60 procent objemu nákladů. To, že klíčový dodavatel vstoupí na pražskou burzu, je tak logickým vyústěním těchto proklamací.

Pro pražskou burzu je to pak velmi pozitivní zpráva, protože poslední akciový úpis se na jejím hlavním trhu, kde se obchoduje například s akciemi ČEZ nebo Komerční banky, konal v roce 2016, když tam vstoupila banka Moneta. Předloni na hlavní trh přestoupila slovenská společnost Gevorkian, s jejímiž akciemi se obchodovalo na trhu Start pro menší a střední firmy. Totéž počátkem loňského roku udělal i výrobce dronů Primoco.