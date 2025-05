Síla českého rybníčku. Brněnské firmě hrozily vyhazovy, tak ji šéf z Warhorse zapojil do Kingdom Come 2

Uložit 0

Warhorse Studios rovná se Kingdom Come. Tohle spojení je pevné a jasné. Ale teď do jinak jednoduché rovnice vstoupila i další domácí firma. Vývojáři z Warhorse totiž spojili síly s mladším brněnským studiem, které je shodou okolností také podepsané pod jednou hrou z české historie.

Je to jen pár dní od vydání přídavku pro Kingdom Come: Deliverance 2 s názvem Barvy smrti. Ten do středověké hry dodal další příběhy a herní možnosti… ale nevznikal jen v pražských kancelářích Warhorse Studios. V jeho titulcích najdete i Ashborne Games. Před pěti lety založenou firmu, která předloni vytvořila svou prvotinu Last Train Home o československých legionářích za první světové války.

Jak a proč tahle spolupráce vznikla? „Byli jsme v kontaktu v podstatě už od dob zakládání Ashborne. Jednak se lidé v českém herním rybníčku znají a například spoluzakladatel Warhorse Martin Klíma nám zpětnou vazbou při vývoji Last Train Home hodně pomáhal,“ popisuje šéf studia Petr Kolář. A jednak pomohla praktická skutečnost, že obě firmy patří pod mateřskou skupinu Embracer. „Ale myslím si, že vliv čistě lidských vztahů byl větší,“ říká Kolář.

Embraceru se nicméně v posledních měsících nevyhýbaly výkyvy videoherního průmyslu. „Zrovna procházel restrukturalizací a nám hrozilo, že budeme nuceni propustit významnou část týmu. A tady se zase objevil Martin Klíma, kterého napadlo, že bychom mohli spolupracovat s Warhorse,“ přibližuje výhody dobrých vztahů a českého rybníčku Kolář.

„Jedna z částí spolupráce pak spočívala právě v prvním DLC pro Kingdom Come: Deliverance 2,“ dodává (a nám se zase chce dodat: jedna z částí, hmmm…!). Ashborne tak mohli zachovat svůj tým, ve Warhorse se zase uvolnily ruce pro jiné činnosti. „Řekl bych, že se jedná o oboustranně výhodnou spolupráci,“ míní Kolář. A podobně to vidí i v Praze.

Pod dohledem veteránů z Warhorse jsme vytvářeli questy. A získali tak možnost učit se od expertů žánru RPG.

„Spojuje nás nadšení i skupina Embracer. Jsme tak trochu bratranci,“ říká PR šéf Warhorse Studios Tobias Stolz-Zwilling. „I když jsme dvě rozdílná studia, spojili jsme se, abychom přidali k Jindřichově příběhu tuhle napínavou kapitolu. Barvy smrti by bez skvělého týmu Ashborne Games nebyly stejné. Říká se, že rodinu si nevybíráte, ale kdybychom mohli, vybrali bychom si je,“ dodává.

Podobné spolupráce nejsou úplně výjimečné, právě Ashborne před vydáním své vlastní hry pracovali například na simulátoru vrtulníku Comanche od jiného spřízněného studia. Překvapivější ale pro mnohé bude to, co v Brně měli na starosti. Kingdom Come: Deliverance 2 je silně příběhová hra, která si zakládá na scénáři, příběhu a rozmanitých úkolech.

A právě na těch – tedy nikoliv na technické části hry – Kolářův tým pracoval. „Pod dohledem veteránů z Warhorse jsme vytvářeli do Barev smrti questy. Ale další práce, ať už se jedná o cutscény, nebo třeba o lokalizaci a dabing, už byly opět na straně Warhorse,“ říká. A sice hovoří o veteránech a sám vede menší a mladší studio, ale jinak mají v Ashborne zkušeností celkem dost.

Jádro týmu tvoří bývalí členové největšího domácího studia Bohemia Interactive, kteří pracovali například na vojenské akci Arma, v dřívějších štacích třeba i na Mafii. A také jejich Last Train Home se povedl, místy připomíná Company of Heroes, jindy zase Commandos. K těmhle zářezům ale chtěli přidat nové. A to právě takové, jaké nabízí KCD2.

„Už v době založení Ashborne Games jsme si říkali, že bychom jednou chtěli dělat RPG. Ale věděli jsme, že nemáme dostatečné zkušenosti na vyprávění poutavých příběhů, tak jsme se vrhli na strategii,“ popisuje Kolář. „Last Train Home měla být jen první z řady her, která nás v podstatě naučí budovat zajímavé příběhy a možná někdy v budoucnu přivede k RPG,“ vysvětluje.

„Takže když se naskytla možnost tohle učení výrazně urychlit za podpory kovaných expertů v žánru, vypadalo to jako ideální kombinace. A jsem hrdý na to, co jsme dokázali vytvořit,“ uzavírá Petr Kolář, šéf Ashborne Games – autorů válečné strategie Last Train Home… a dnes už i studia, které přispělo ke Kingdom Come: Deliverance 2. A které by už velice brzy mělo představit i další, vlastní novinky. Takže ho nezapomeňte sledovat. A taky nezapomeňte sledovat náš herní newsletter.

Top novinky ze světa her

🚚 Nejprodávanější česká hra je Euro Truck Simulator 2 od SCS Software. A tohle pražské studio se teď přestěhovalo do parádních nových kanceláří, kde mají i barbershop a kinosál. Jeho šéf Pavel Šebor se navíc pro Vortex rozpovídal o tom, kam desítky milionů náklaďáků, které firmě vozí stovky milionů korun, zamíří v nejbližší budoucnosti.

👑 Před lety dostal americký prezident Barack Obama při návštěvě Polska kopii Zaklínače 2. Teď dostal… český premiér Petr Fiala při návštěvě Kutné Hory sběratelskou edici Kingdom Come 2.

💍 A už ve článku zmiňovaný Embracer se mění. Do konce roku se od něj oddělí 250 herních firem do Coffee Stain Group, sám se pak přejmenuje na Fellowship Entertainment, kde zůstane 40 subjektů včetně Warhorse Studios… a třeba také práva na Pána prstenů.

🏆 Takhle silně obsazený esportový turnaj v Česku ještě nebyl, hlásají pořadatelé Tipsport Conquest of Prague. Přespříští víkend se na pražském Chodově rozjede klání v Counter-Striku o 750 tisíc korun, přijede i hvězdný hráč Lukas „gla1ve“ Rossander.

🐫 Egyptská mytologie, sci-fi technologie a mix akce s RPG? To zní slibně – a přesně to slibuje nová česká hra The Book of Aaru od studia Amenti. Vychází už 27. května.

🚀 A kromě české ještě jedna slovenská hra. Galaxy Highways je kosmická akčňárna s malou raketkou, ale velkou palebnou silou. Na herních konferencích jsme ji už zkoušeli a byl to pěkný adrenalin, doporučujeme.

🤔 Jedna z největších evropských herních firem Ubisoft hlásí za uplynulý fiskální rok meziroční pokles tržeb o 17,5 procenta. Na druhou stranu: v posledním čtvrtletí jí výrazně pomohl Assassin’s Creed. Před několika dny navíc vyšlo rozšíření Star Wars Outlaws a vypadá to, že hra jako celek je už mnohem vyladěnější než loni.