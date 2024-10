Jak můžou v době telefonů a kamer lidé prostě zmizet? O tom píše Tim Weaver, teď přijede do Česka

Uložit 0

„Jen ve Velké Británii beze stopy zmizí kolem 2 500 lidí ročně a už je nikdo nikdy nenajde.“ Takové číslo by vás asi v roce 2024 nenapadlo. Vždyť telefon s foťákem má v kapse skoro každý, kamery jsou na každém rohu, zanecháváme za sebou stopy skutečné i digitální… A právě tuto záhadu pohřešovaných osob ve svých knihách řeší spisovatel Tim Weaver, který za pár dní zamíří do Česka.

Brněnské výstaviště se od pátku 1. listopadu až do neděle promění na čtenářský ráj. Proběhne zde úvodní ročník prodejního veletrhu Kniha Brno, který návštěvníky láká na nespočet knih od více než šedesátky nakladatelů – a na dvakrát tolik hostů z Česka i zahraničí. Mezi ty nejvýznamnější se řadí britský autor Tim Weaver, proslavený bestsellery o pohřešovaných osobách a vyšetřovateli Davidu Rakerovi.

Weaver se na Knize Brno setká s fanoušky v rámci dvou panelových diskuzí. Rozebere třeba to, jakou daň si vybírá psaní o případech pohřešovaných osob, jež jsou inspirované skutečností. Anebo nastíní, jak se píše bestseller. Sám o tom něco ví, jeho knihy Žena mého života a Nikdo není doma se v respektovaném žebříčku Sunday Times udržely několik týdnů.

Ale ještě předtím, než britský autor do Česka zamíří – po víkendu se ukáže i v Praze –, se pro CzechCrunch rozpovídal nejen o své práci. Ke které se mimochodem dostal přes kariéru videoherního novináře. O čem Weaver hovořil?

Foto: Bill Waters Bývalý žurnalista, současný autor bestsellerů. To je spisovatel Tim Weaver

O tom, jak se píše o pohřešovaných v době AI a všudypřítomných kamer

Je to samozřejmě čím dál tím těžší, dvojnásob s nástupem umělé inteligence. Ale jenom ve Velké Británii beze stopy zmizí kolem 2 500 lidí ročně a už je nikdo nikdy nenajde. Takže i navzdory technologickému pokroku k těmto případům stále dochází.

Navíc jako spisovatel si musíte stále uvědomovat, že píšete beletrii. A tu lidé čtou, protože chtějí uniknout z běžného života, ne protože chtějí dokonale přesný popis skutečnosti. Takže vždy dělám maximum pro to, aby moje knihy byly co nejpřesnější, a předchází jim pečlivá rešerše, ale bez toho, že bych obětoval tempo a napětí, které čtenáři od krimi thrilleru očekávají.

O tom, jak uspět jako spisovatel

Na tohle není jednoznačná odpověď, protože knihy se stávají bestsellery z různých důvodů – a někdy dokonce úplnou náhodou! Ale základ je samozřejmě kvalita knihy jako takové. Spisovatelé k sobě musejí být upřímní. Musíte se ptát, jestli je kniha dost dobrá, jestli s ní říkáte něco zajímavého, jestli bude čtenář chtít trávit čas s vašimi postavami a jestli je zápletka posouvá zajímavým směrem…

Hodnotit vlastní práci může být náročné, ale je to nesmírně důležitá součást tvůrčího procesu. No a potom je to hodně o štěstí. Musíte natrefit na správného agenta a nakladatele, což se snadněji řekne, než udělá. A čtenáři ve vašich knihách musí najít něco, co jinde ne. Jo a ego nechte za dveřmi. Psaní je jako jízda na horské dráze. Dostanete se vysoko, ale čeká vás spousta, spousta pádů.

Kniha Brno Kde? Na brněnském výstavišti. Kdy? Od pátku 1. listopadu do neděle 3. listopadu. Kdo? Tim Weaver, Kateřina Tučková, Leoš Kyša, Michael Moorcock a stovka dalších hostů. Knížky navíc můžete spojit s popkulturou a zajít i na Comic-Con Junior!

O tom, jak moc David Raker odráží svého autora

David Raker je investigativní žurnalista a zahraniční zpravodaj z velkých deníků, zatímco já jsem byl videoherní novinář a filmový publicista. Takže v tom je určitý rozdíl. Taky je mnohem chytřejší, odvážnější, silnější a krásnější než já! Ale domnívám se, že každý spisovatel vloží do svých postav něco ze sebe. Takže i v Davidu Rakerovi je něco z Tima Weavera.

Rakerovou superschopností je empatie, umí se vcítit do smutku a pocitu ztráty, který zažívají rodiny pohřešovaných osob, což mu umožňuje získat si jejich důvěru a pomáhá mu to řešit případy. Rád bych si o sobě myslel, že i já v sobě mám dost empatie a snadno s lidmi navazuji vztahy. V tom ohledu jsme stejní.

A když je řeč o emocích, Rakerovy případy jsou fiktivní, ale občas jsou inspirované skutečností. A ve skutečném světě rodiny kvůli zmizení milovaných osob cítí nesmírné trápení – nemůžete nikoho pohřbít, nemůžete tu životní kapitolu uzavřít, nevíte, jestli je stále naživu, nebo ne… Stejně jako napsat napínavý krimi thriller je pro mě důležité ukazovat i tuto stranu případů pohřešovaných osob.

O tom, na co se těší v Česku

Samozřejmě na svou první návštěvu Brna a moje vystoupení na veletrhu, ale také na Prahu, tam se podívám už počtvrté. Těším se na další setkání s Tomášem Němcem a lidmi z nakladatelství Mystery Press a na překladatelku Alžbětu Lexovou, díky kterým si moje knihy užívají čeští čtenáři.

Ale především se těším na setkání právě se čtenáři. Už při mé poslední návštěvě byli naprosto skvělí, cítil jsem se opravdu vítaný. Snad s nimi v Brně i v Praze strávím co nejvíce času povídáním si o Davidu Rakerovi.