Jak obstát pracovně i mentálně v době AI a geopolitického napětí? Poradí úspěšní čeští byznysmeni i vědci
Konference Innoforum v pražském DOXu nese téma odolnosti. Řeší, jak růst v nejistotě, rozhodovat pod tlakem a co čeká Evropu v bezpečnosti.
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Firmy se musejí vyrovnávat s nástupem umělé inteligence, s geopolitickým napětím, které mění pravidla podnikání, i s tím, že bezpečnost v Evropě přestala být jen otázkou IT. Jak v takovém prostředí obstát, chce ukázat konference Innoforum, která se uskuteční 25. listopadu v pražském Centru současného umění DOX. Letošní ročník stojí na tématu Vaše odolnost v době změny a rozebírá ho na třech úrovních: jak mohou firmy růst v nejistém prostředí, jak se lídři rozhodují pod tlakem a nakolik je na nové bezpečnostní, technologické a geopolitické výzvy připravená celá společnost.
Mezi řečníky je Christian Nielsen, který ze Středočeského kraje vybudoval globální firmu Aveo Engineering z oboru letectví a kosmonautiky, evoluční genetička Zuzana Hofmanová bude mluvit o tom, jak dostat vědecký objev za hranice laboratoře. O příležitostech v obraně a kritické infrastruktuře budou diskutovat Tomáš Kopečný, Petr Vítek a Diana Rádl Rogerová. Vystoupí také hlavní mentorka Google for Startups Pavlína Louženská, mentální kouč Marian Jelínek nebo členka vedení Czechitas Senta Čermáková. A s tezí o nástupu umělé inteligence a změnách, které už nejde vrátit, vystoupí Petr Mára.
Konferenci pořádá Středočeské inovační centrum (SIC), které přes deset let podporuje inovativní firmy. Na loňský ročník s více než 200 účastníky navázala komunita, která má dnes téměř tisíc členů. „České firmy a inovátoři mají znalosti i technologie, které mohou obstát ve světě. Často jim ale chybí správný kontakt, obchodní zkušenost nebo partner, který jim pomůže udělat další krok,“ uvádí šéf SIC Pavel Jovanovič. Na konferenci proto nechybí startupové prezentace ani párování startupů s investory, vstupenky jsou v prodeji na webu konference.