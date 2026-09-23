Vláda posílá 700 milionů do nového druhu fondu, zaměří se i na AI. Řídí ho bývalý šéf Dáme jídlo
Fond IP Lab Ventures Fund cílí na celkovou částku 1,2 miliardy korun. Pomáhá technologiím z univerzit prosadit se v byznysovém světě.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Čtyři roky vedl zdejší donáškovou službu Dáme jídlo, která se poté přejmenovala na Foodoru, poslední téměř tři roky se ale Filip Fingl věnuje novému projektu. Společně s kolegy rozběhl projekt IP Lab, v němž pomáhá potenciálně zajímavé technologie z vědeckých institucí či univerzit přenášet do byznysové praxe. V rámci fondu IP Lab Ventures teď s podobným cílem získal 656 milionů korun od Evropského investičního fondu (EIF) s podporou ministerstva průmyslu a obchodu.
IP Lab Ventures Fund je dle ministerstva prvním svého druhu v Česku a propojí zdejší výzkum s kapitálem a zkušenostmi potřebnými pro vznik globálně konkurenceschopných firem. Celkem přitom cílí na částku 1,2 miliardy korun, zbylý kapitál mu mají poskytnout soukromí investoři. Fond se zaměří na podporu projektů a spinoffů, které vznikají na českých univerzitách a výzkumných organizacích, a to zejména v oblastech umělé inteligence, autonomních systémů, robotiky, chytré mobility, biotechnologií, kybernetické bezpečnosti, polovodičů či pokročilé výroby. Cílem je v následujících letech podpořit čtyřicet projektů, a to především v Česku, ale částečně také v širším regionu střední a východní Evropy.
„Partneři z IP Lab Ventures spolupracují už od roku 2023 a během tří let pomohli sedmi technologickým projektům v procesu jejich komercializace a založení spinoffů. Věříme, že se jim tak podaří i další dobré nápady proměnit v úspěšné firmy,“ komentuje viceprezident Evropské investiční banky, pod kterou spadá EIF, Marek Mora. „Máme skvělé univerzity, talentované lidi a technologie, které obstojí i v globální konkurenci. Chceme být jejich partnerem a podat pomocnou ruku tam, kde chybí kapitál a zkušenost s komercializací,“ doplňuje Fingl z pozice řídícího partnera IP Lab Ventures, který je po Tensor Ventures druhým venture kapitálovým fondem zainvestovaným z Národního plánu obnovy ve spolupráci s EIF.