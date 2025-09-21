Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Jak postavit tradiční a zároveň moderní srub? Na Valašsku vsadili na dřevo a výrazné prosklení

Moderní dřevostavba v sobě snoubí lokální valašskou architekturu spolu s moderními prvky, jakým je i výrazné prosklení. A nabízí výhledy do hor.

Vojtěch SedláčekVojtěch Sedláček

valassky-dum9
Foto: BoysPlayNice
Dům dvou tváří
Na jednom ze svahů v Novém Hrozenkově stojí výjimečný dům, který vzdává hold tradiční valašské architektuře, přitom ji však citlivě obohacuje moderními prvky v souladu s okolní zástavbou i krajinným charakterem.

Jak bydlet moderně a zároveň tradičně? Srubová stavba na Valašsku představuje mistrovskou ukázku spojení dvou zdánlivě neslučitelných světů. Budova zasazená do svažitého terénu získala klasickou sedlovou střechu, tradiční kastlová okna a výrazné přesahy charakteristické pro místní architekturu. Nenajdete zde žádné vikýře ani střešní okna.

Dům tak nabízí fascinující dualitu – z východní strany se prezentuje v tradičním hávu, zatímco západní strana se otevírá k majestátním hřbetům Javorníků prostřednictvím velkoplošného prosklení.

Architekti ze studia Senaa architekti navrhli stavbu jako ekologickou dřevostavbu z prefabrikovaných sendvičových panelů, jejichž montáž na místě trvala pouhý jeden den. Dům dosahuje nízkoenergetického standardu díky efektivnímu využívání solární energie a tepelnému čerpadlu napojenému na podlahové vytápění.

valassky-dum8

Foto: BoysPlayNice

valassky-dum13
valassky-dum10
valassky-dum11+8
valassky-dum12
valassky-dum5
valassky-dum7
valassky-dum17
valassky-dum15
valassky-dum16
valassky-dum18
valassky-dum14

Promyšlený design počítá s přírodními cykly. V zimě nízké sluneční paprsky pronikají dovnitř a přirozeně vytápějí interiér i při mrazech, zatímco v létě výrazný střešní přesah chrání prostory před přehříváním. Výsledkem je příjemné mikroklima po celý rok bez nutnosti klimatizování.

Vstupní zádveří vás přivítá a plynule převede do hlavního obytného prostoru s otevřenou dispozicí. Velkoformátová okna a HS portál vytvářejí hladký přechod mezi interiérem a venkovní terasou. Přízemí doplňuje praktická pracovna a koupelna s WC.
Klidové podkroví hostí soukromou zónu s hlavní ložnicí, šatnou a balkónem s výhledy do krajiny. Najdete zde také druhou koupelnu a další pokoj pro hosty či děti.

Spodní úroveň překvapuje wellness zónou se saunou, kterou díky svažitému terénu osvětluje přirozené světlo. Suterén také poskytuje dostatek úložných prostor a technické zázemí.

Dům momentálně slouží především k soukromému bydlení, majitelé jej však příležitostně nabízejí k pronájmu. Každý tak může na vlastní kůži poznat, jaké to je žít v domě, kde se tradiční valašská architektura dokonale snoubí s moderním komfortem.

