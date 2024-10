Jak převzít miliardový podnik po otci? A jak se prosadit v realitách? To popíší top ženy byznysu

Uložit 0

Řada studií a analýz ukazuje, že ženy jsou klidnější a schopnější investorky či byznysmenky než muži. Na konferenci Money Maker proto na pódiu 7. listopadu přivítáme postupně tři z nejvýraznějších a nejzajímavějších českých podnikatelek, které divákům pomohou pochopit nejen to, jak o byznysu přemýšlí, ale i jaký mají recept na zvládání nečekaných překážek.

Simona Kijonková se loni postarala o deal roku, když za sedm až osm miliard (oficiální částka není známá) prodala skupinu Packeta včetně Zásilkovny. Pak vyjela na cestu kolem světa, ale už se znovu vrací do tuzemského byznysového soukolí – jednak začala více rozvíjet investiční fond JSK, který vlastní se svým manželem Jaromírem, jednak se věnuje i své Nadaci Simony Kijonkové. A právě o životě po obřím prodeji firmy bude povídat 7. listopadu na pódiu konference Money Maker.

Denisa Materová se narodila až po revoluci a dnes jí je čerstvě 33 let. Jiní se v takovém věku teprve rozkoukávají, ale ona už vede multimiliardovou strojírenskou skupinu Promet Group, která vlastní mimo jiné podíl v automobilce Tatra. Nic jiného jí ani nezbylo, neboť loni nečekaně zemřel její otec a patriarcha rodiny René Matera. Byla ovšem jeho přirozenou nástupkyní, roky mu koukala pod ruce. Jak se s novou rolí vypořádala a na co se dá a na co nedá připravit? O tom bude Denisa Materová hovořit na konferenci Money Maker ve čtvrtek 7. listopadu.

Simona Otavová pochází podobně jako Denisa Materová ze severní Moravy a i její rodina má silné vazby na těžký průmysl. Ona se ovšem vydala jinou cestou a rozhodla se postavit na vlastní nohy – majetkově vstoupila do realitní agentury Lexxus Norton, vyhledává nové nemovitostní investice a spolupracuje s miliardářem Jánem Moderem, spolumajitelem Moravia Steel. O svých plánech a ambicích povypráví na pódiu konference Money Maker podobně jako obě další top ženy českého byznysu ve čtvrtek 7. listopadu.

Money Maker bude stejně jako minulé dva ročníky probíhat na pražské Pankráci v prostoru Cubexu. Letos se ovšem poprvé bude konat nikoli jeden, ale dva dny – ve středu 6. a ve čtvrtek 7. listopadu. Vstupenky na akci jsou v prodeji za ceny od 2 490 korun.

Druhý den Money Makeru, během nějž vystoupí Simony Kijonková a Otavová či Denisa Materová, bude ve znamení byznysové inspirace. Dalšími hvězdnými hosty budou například zakladatel Mallu a startupový investor Ondřej Fryc, Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital nebo spolumajitelé burzovní rakety jménem FTMO Otakar Šuffner a Marek Vašíček.

První den konference bude naproti tomu praktičtěji zaměřený na zájemce o investování. Své zkušenosti a postřehy představí Michal Semotan z J&T, podcasterka a expertka z One Family Office Anna Píchová nebo Lukáš Nádvorník známější pod pseudonymem Skejwin, který je průkopníkem hnutí F.I.R.E., jež ukazuje, jak se stát rentiérem už po čtyřicítce.