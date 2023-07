Že je Česko země hrám zaslíbená, to je známá věc. Ale většinou se to říká při povídání o videohrách, třeba o Beat Saberu od Beat Games, Euro Truck Simulatoru od SCS Software nebo sérii Arma z dílen Bohemia Software. Jenže silnou pozici mají domácí herní tvůrci i na poli her stolních. Vladimír „Vlaada“ Chvátil patří ke světové špičce mezi deskoherními designéry, jeho Krycí jména jsou globální hit. A vydavatel Krycích jmen, domácí společnost Czech Games Edition, nyní dává nahlédnout do zákulisí tohoto byznysu.

V nové dokumentární sérii Making Board Games ukáže Czech Games Edition příběh svých úspěšných her i historii vydavatelství. První půlhodinová epizoda, která je zdarma ke zhlédnutí na YouTube kanálu herní společnosti, představí dílo v úvodu zmíněného Vládi Chvátila. Nikoliv však jeho Krycí jména, jež si vysloužily i pomyslného deskoherního Oscara, ale dřívější historickou strategii Through the Ages. Tu v českých obchodech najdete s podtitulem Nový příběh civilizace.

Ještě než o své hře designér promluví – v angličtině, ale video obsahuje české titulky –, vezme si úvodní slovo zakladatel CGE Petr Murmak, který popíše jednak zrod firmy, jednak dnešním pohledem úsměvnou situaci na českém trhu devadesátých let. Tehdejší hráči si o bohaté nabídce stolních her, jako jsou Krycí jména, Tzolkin nebo Arnak, mohli nechat jen zdát. Ale pak se začaly objevovat třeba Osadníci (kteří po smrti svého autora v dubnu osiřeli) nebo Carcassonne, Murmak se potkal s Chvátilem… a zbytek, jak se říká, už je historie.

Pohled do minulosti přinese celkem osm dílů dokumentární série, každý se zaměří na jiný titul z portfolia CGE. Kromě zástupců firmy v nich vystoupí i zahraniční osobnosti herního světa, ale například i americký herec Kevin Sussmann. Ten ztvárnil Stuarta Blooma, majitele obchodu s komiksy v Teorii velkého třesku. V jeho seriálové provozovně byste našli právě i hry od českého vydavatelství.

V Czech Games Edition každopádně kromě připomínání dosažených úspěchů a růstu firmy hledí i do budoucnosti. Tedy, jak se to vezme, jejich chystaná novinka Kutná Hora: Město stříbra bude svou náplní opět výletem o staletí nazpět. Budete v ní stavět titulní město v době středověku, a to dokonce včetně vybudování gotického chrámu svaté Barbory.