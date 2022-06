Jak se Nadace PPF naučila webový obchod i vydávání knih. Posílá 340 tisíc učebnic pro Ukrajince

Na den dětí, tedy 1. června, spustily Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation webový portál, na kterém si školy, ale i běžní lidé mohou objednávat učebnice češtiny pro Ukrajince. Celkem jich bylo nachystaných do tisku 220 tisíc. „Trvalo nám jen pár hodin, než jsme pochopili, že to nebude stačit. Zájem byl obrovský, během jediného dne byla skoro polovina všech knih rozebraná,“ kroutí pořád ještě trochu nevěřícně hlavou šéfka nadace Jana Tomas Sedláčková. Výsledek? Narychlo se objednávalo dalších 120 tisíc výtisků.

Pro Sedláčkovou i jí řízenou nadaci, jednu z největších v Česku, šlo v každém případě o mimořádnou akci. „Samozřejmě jsem ještě v lednu netušila, že se budu několik měsíců věnovat studiu cen papíru, jednání s nakladateli, autorským právům nebo že budu dokonce pronikat do tajů e-commerce,“ směje se. Právě to všechno ale bylo potřeba, když se vedení PPF spolu s rodinnou nadací Kellnerových rozhodli, že na pomoc ukrajinským uprchlíkům vyčlení 100 milionů korun a že většinu z těchto peněz použijí na podporu jejich vzdělávání v českém jazyce.

„Učebnice češtiny se ukázaly jako bílé místo, které bylo třeba zaplnit a nikdo na něj neměl dost kapacit. Proto jsme do toho šli,“ říká Sedláčková. Znalost jazyka je rozhodující pro to, aby se děti i dospělí dokázali začlenit do společnosti, proto se PPF rozhodla podpořit zrovna tuto oblast. „Na začátku to ale bylo docela komické. Šla jsem za naší správní radou a řekla jim, že chci objednat 70 tun papíru, aniž bych přesně věděla, jaké materiály na ně vytiskneme. Ale kdybychom toto v březnu nezajistili, nebylo by možné všechno stihnout do začátku školního roku,“ dodává.

K prvním zájemcům tak míří (a mířit budou po celé léto, jak budou tiskárny postupně chrlit další a další palety knih) ilustrovaný česko-ukrajinský slovník, učebnice češtiny pro žáky obou stupňů základních škol i těch středních a také učebnice pro dospělé.

Sedláčková a spol. se v projektu spojili jednak s organizacemi Meta a Centrum pro integraci cizinců, z jejichž podkladů pak sestavili žákovské učebnice, jednak s nakladatelstvími Akropolis nebo Pasparta, které už měly materiály pro dospělé nebo pracovní sešity do tříd a Nadace PPF se s nimi dohodla na dotisku. „To byla jedna část příběhu. Ta druhá, možná ještě dobrodružnější, byla, jak knihy pak dostat k lidem a jak vůbec vymyslet objednávání,“ líčí Jana Tomas Sedláčková, která je součástí největší finanční skupiny v Česku již 14 let a předtím působila například jako marketingová šéfka v polostátní společnosti ČEZ.

Protože ani ona, ani její kolegové nemají zkušenosti s distribucí zboží nebo s tím, jak se fungují e-shopy v pozadí, obrátila se na ty, kteří to uvnitř skupiny PPF znají – na tým cenového online srovnávače Heureka.cz. Ti k jednomu stolu ještě přivedli experty na stavbu internetových obchodů Shoptet, odborníky na logistiku Mailstep a balíkového přepravce PPL. Dohromady pak stvořili portál UcebniceProUkrajinu.cz, kde lze knihy objednávat a které pak PPL zdarma doručí kamkoliv po republice.

„To slovo ‚zdarma‘ nám vlastně docela zavařilo,“ směje se Sedláčková. Stávající informační systémy, se kterými e-shopy normálně pracují a které objednávky klientů administrují, totiž neznají hodnotu nula na straně ceny. „Takže se to kvůli nám muselo přeprogramovat. Upravit se muselo potvrzování objednávek. U nás oficiálně nepodepisujete smluvní podmínky, ale návrh na dárcovskou smlouvu,“ dodává.

Foto: PPF Jana Tomas Sedláčková, šéfka Nadace PPF

Učebnice a materiály si nakonec na portálu může objednat kdokoliv, aktuálně prý přibývá poptávek přímo od Ukrajinců. Rozebraných už je téměř 200 tisíc výtisků a Jana Tomas Sedláčková očekává, že do začátku školního roku 2022/2023 najde své majitele bez problému i těch zbylých 140 tisíc knih: „Teď běží zápisy ukrajinských dětí a i školy definitivně zjistí, kolik toho budou potřebovat.“

Ačkoliv tisk učebnic češtiny (a v rámci spolupráce s nakladatelstvím Labyrint také 40 tisíc výtisků ukrajinské verze populárního dětského časopisu Raketa) ukousl podstatnou část ze 100 milionů, které na pomoc Ukrajině Nadace PPF a Nadace rodiny Kellnerových vyčlenily, nešly všechny peníze jen sem. Putovaly i na pomoc charitativním organizacím v Praze 6, kde skupina působí, podporu dostala i iniciativa Česko.Digital, školy zapojené do programu Pomáháme školám k úspěchu nebo umělecký soubor Cirk La Putyka – jde vesměs o spolky a projekty, s nimiž PPF dlouhodobě spolupracuje a které se hodně angažovaly v pomoci ukrajinským běžencům Ukrajina Zprávy, které se týkají válečného dění na Ukrajině po vpádu ruských vojsk… Začátek ruské invaze:24. února 2022 Více informací .

PPF také již v březnu ubytovala v pronajatém hotelu v pražských Dejvicích na sedm desítek ukrajinských žen a dětí. „Snažíme se jim pomáhat, aby tu mohli zůstat. Pro Česko znamená příchod stovek tisíc těchto lidí velkou příležitost. Demograficky i ekonomicky. Určitě jich mnoho bude chtít odejít, ale spousta jich tu chce zůstat. Musíme toho využít a pomoct jim, ve výsledku na tom všichni vyděláme,“ uzavírá Jana Tomas Sedláčková.