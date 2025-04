Jak se staví mobilní bankovnictví na zelené louce? Vývoj George Business určují firmy a podnikatelé

Uložit 0

V dalším dílu seriálu Czech Crunche, v němž mapujeme technologie společností, jsme si tentokrát posvítili na George Business. Nejmodernější internetové bankovnictví pro firmy, které by mělo nahradit původní Business 24. Ten funguje už zhruba 15 let. Setrvat u tohoto konceptu by však znamenalo zavřít dveře dalším inovacím, jako je například přechod na cloud. I proto se ve Spořce rozhodli vytvořit novou platformu. „Digitalizace společností prostupuje. Už si nedokážeme představit, že bychom neměli v kapse banku a nemohli s ní interagovat. U firem je to ale ještě na začátku, vše je zatím silně opřeno o fyzickou obsluhu, ale i tady je digitalizace stále výraznější,“ osvětluje situaci Pavel Běťák.

Co obnáší postavit internet banking na zelené louce? „Začínáme UX výzkumem, který provádějí lidé z firem. Tedy ti, kteří bankovnictví opravdu budou používat. Následuje feedback, a pokud je špatný, začínáme znovu,“ vysvětluje Michal Drbohlav, IT Domain Lead George Business, který má v týmu přes 80 IT specialistů. Dodává však, že na vývoji se ve skutečnosti podílejí stovky lidí z celé banky.

„V digitálním prostředí chybí lidský prostředník, proto musí být vše extrémně jednoduché a pochopitelné. Musíme být i jako IT blíže zákazníkovi a rozumět jeho potřebám. Proto se účastníme výzkumů a UX testování,“ vysvětluje Pavel Běťák zrod bankovnictví pro firmy. Zatím ho využívají jen stovky klientů, ale časem by se měl stát George Business hlavním řešením pro firmy.

A jaká je největší výzva, když spouštíte nové internetové a mobilní bankovnictví? „Dokončit migraci. Tedy co možná nejvíce usnadnit klientům přechod z Business 24 do George Business,“ dodává Petr Špringr, UX Expert.

Spořka pomáhá podnikatelům i mimo bankovní systém. Prostřednictvím Akademie podnikání nabízí začínajícím byznysmenům rady a nástroje, jak úspěšně rozjet vlastní firmu. A v rámci samotného George Business najdete kolonku Finanční zdraví, která poradí s finančními záležitostmi firmy.

Chcete se o vývoji nového George pro podnikatele dozvědět víc? Podívejte se na celou epizodu seriálu Cloudová civilizace se Sarou Polak.